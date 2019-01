Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja kummeksuu keskustelua hävittäjien määrästä: Hihasta varistellaan erilaisia lukuja

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen kansanedustaja Ilkka Kanerva ihmettelee julkisuudessa käytyä keskustelua Suomen tulevista hävittäjähankinnoista. Kanervan mukaan hävittäjien määrästä on keskusteltu erilaisia lukuja "hihasta varistaen" ja perusteluja tuntematta.

Kanervan mukaan on vastuutonta, että myös eri puolueiden edustajat ovat julkisuudessa kyseenalaistaneet Puolustusvoimien tarvitsemien uusien hävittäjien määrän.

– Hiukan kammoksuttaa, että myös vastuunkantajatahoilla on ryhdytty lyömään uusia lukuja pöytään tuntematta asian taustoja. Ei päätöksenteko tälläistä voi olla. Sen täytyy perustua hyvin tarkkaan harkintaan.

– Hävittäjien määrä ei ole mitenkään sattumanvaraisesti valittu, vaan se perustuu Suomen sotilaalliseen suorituskykyyn ja strategiseen ajatteluun, muistutti Kanerva Yle Radio 1:n Ykkösaamun haastattelussa.

Ylen viikonloppuna julkaiseman kyselyn mukaan neljän eduskuntapuolueen mielestä Suomen voi olla järkevää hankkia vähemmän uusia hävittäjiä kuin aiotut 64 kappaletta.

Suurin oppositiopuolue SDP katsoo, ettei uusien hävittäjien määrä ole "kiveen hakattu". Kanerva ihmettelee puolueen linjausta.

– Lähden siitä, että myös SDP on isänmaallinen puolue, joka osaa asettaa keskeisimmäksi sen, miten Suomea puolustetaan. Silloin ei kannattaisi heitellä ilmaan ilmapalloja siitä, mikä olisi oikea lukumäärä, ja katsoa, miten yleisö reagoi. On kannettava vastuuta, kovistelee Kanerva.

"SDP:n Mika Kari: Ei venkoilua"

Puolustusvaliokunnan varapuheenjohtajan, SDP:n Mika Karin mukaan puolue ei ole sitoutunut tiettyyn lukumäärään, vaan lähtee siitä, että Hornetien suorituskyky korvataan. Ennen päätöksiä halutaan katsoa vastaukset tarjouspyyntöihin sekä koneiden suorituskykyvertailu.

– Kappalemäärään palataan viimeistään siinä vaiheessa, kun hallituksella ja eduskunnalla on käsitys siitä, mitä suorituskyky käytännössä tarkoittaa. Täytyy muistaa, että meillä on kolmen miljardin euron puolustusbudjetti, josta Puolustusvoimien kaikki muu toiminta rahoitetaan. Tämä on kokonaisuus, muistutti Kari Ykkösaamussa.

– En näe tässä venkoilua, mutta jos venkoilua etsitään, niin sellainen on puolustusministeri [Jussi] Niinistön ehdotus 100 koneen hankkimisesta. Puolustusministerin heitto saa valtiovarainministeripuolueen näyttämään kovin kitsaalta, kun se on linnoittautumassa 64 koneen taakse, sanoi Kari.

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson mukaan lähtökohtana on, että Suomi hankki aikoinaan 64 hävittäjää, joiden suorituskyky korvataan täysmääräisesti.

– Tarjouspyynnössä lähdetään 64 hävittäjästä. Jos sitten käy ilmi, että jokin kone on valtavan, valtavan hyvä ja sen suorituskyky niin paljon parempi, että vähemmälläkin pärjää, niin se on sitten eri kysymys, sanoi Henriksson Ykkösaamussa.