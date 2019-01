Antoiko valtion rahoituskeskus tosiaan tietoisesti rahaa "maasäteilyn estämiseen"? Business Finland ja hakijat eri linjoilla

Huuhaana pidetyn maasäteilyn estolaitetta on edistetty valtion ja EU:n tuella.

Rahoituspalveluja tarjoava Business Finland kiistää, että se olisi tietoisesti myöntänyt tukea maasäteilyn estämiseen tarkoitetulle keksinnölle.

Yle kertoi maanantaina, että maasäteilyn poistamiseen tarkoitettua keksintöä on edistetty valtion ja EU:n rahalla. Yksi tukijoista on Suomen valtion rahoittama Business Finland, joka on myöntänyt maasäteilyn estämiseen tarkoitetulle laitteelle 5 000 euron innovaatiosetelin.

Siilinjärveläinen Risto Skottman on kehittänyt myyntiin metallia sisältäviä muovitolppia, joiden tarkoitus on poistaa tiloista maasäteily. Kaavilla paikallisia työttömiä on otettu kokoamaan ja myymään estimiä osana kuntouttavaa työtoimintaa.

Maasäteily on vanha uskomus, jonka mukaan maasta lähtöisin oleva säteily aiheuttaa ihmisille oireita, kuten unettomuutta ja stressiä. Ilmiötä on kuitenkin tutkittu tieteessä perusteellisesti ja lopputulos on, että maasäteilyä ei ole olemassa.

Business Finlandin mukaan sille tulleessa hakemuksessa ei kuitenkaan mainita maasäteilyä tai "maansäteilyä", kuten termi joissakin yhteyksissä kirjoitetaan. Asiasta kertoi ensimmäisenä Savon Sanomat (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan rahoituskeskus harkitsee käsittelevänsä tukipäätöksen uudelleen.

– Tarkistin asian ko. hakemusta käsitelleeltä asiantuntijalta. Hakemuksessa ja asiakkaan meille toimittamassa sähköisessä raportoinnissa ei mainita noita termejä, Business Finlandin Risto Lustila kertoi Ylelle sähköpostissa.

Erikoista on, että maasäteilyn estintä edistävässä Kaavi 100 -hankkeessa on asiasta täysin toinen kuva. Hanketta vetävän keksijä Tapani Tirkkonen kertoo saaneensa käsiinsä projektin asiakirjat loppuraportteineen.

– Kaikissa niissä puhutaan maasäteilystä ja maasäteilyestimen tuotekehittelystä ja suojaamisesta.

Yle ei ole saanut hakemusta nähtäväksi. Sekä Business Finland että Kaavi 100 -hanke vetoavat tässä liikesalaisuuteen.

EU-rahoja hallinnoiva yhdistys: "Idea on innovatiivinen"

Innovaatiosetelin haki ja sai Skottmanin puolesta yksityinen kiinteistösijoittaja RHVT-Invest Oy. Yle ei tavoittanut yhtiöstä ketään tätä juttua varten. Yhtiö on myös hakenut patenttia keksinnölle ja maksanut estimiä kokoavien työttömien työpanoksesta Kaavin kunnalle ja työttömille itselleen.

Lisäksi Skottman haki omalla toiminimellään 10 000 euron tukea EU:n leader-rahoja hallinnoivasta Kalakukko ry:stä. Kalakukon hallitus puolsi hakemusta, mutta myöntäminen olisi vaatinut myös Pohjois-Savon ELY-keskuksen hyväksynnän. ELY tiedotti tiistaina, ettei se rahoita hanketta.

Kalakukko ry:lle tulleessa hakemuksessa puhutaan selvästi "maansäteilyn estolaitteesta", jolle on haettu 10 000 euron kokeilurahaa. Ry puolsi hanketta, koska se "toteuttaa hyvin Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n strategiaa ja sen painopistettä 1. Elinkeinotoiminta, innovaatiot ja osaaminen sekä sille asetettuja tavoitteita. Idea on innovatiivinen."

Maasäteilyn kaltaisen pseudotieteen tukemista julkisin varoin on kritisoitu julkisuudessa sen jälkeen, kun Yle kertoi asiasta maanantaina. Se ei ole kuitenkaan vienyt "maasäteilyn estimien" kysyntää.

– Tilauksia on tullut, toteaa Kaavi 100 -hankkeen vetäjä Tapani Tirkkonen Ylelle lähettämässään sähköpostissa.