Auraaja teki Tohlopin sarjakairaajasta rikosilmoituksen – suositun luisteluradan ilkivalta kummastuttaa Tampereella

TampereTohloppijärven auraajana tunnettu Tuukka Tuominen on joutunut paikkaamaan ilkivallan jälkiä. Maanantai-iltana retkiluisteluradalla oli kaikki kunnossa, mutta tiistaina Tuomista odotti kummallinen näky.

– Olin auraamassa rataa, kun huomasin, että 20 metrin matkalta molemmin puolin rataa oli tehty reikiä ja pumpattu vettä jäälle kairalla.

Sarjakairaaja-nimen lehdissä saanut ilkivallantekijä, tai mahdollisesti useampi, oli kairannut maanantain ja tiistain välisenä yönä yli 30 reikää. Tuominen ilmoitti asiasta poliisille tiistaina.

– Poliisi oli sitä mieltä, että rikosilmoitus kannattaa ehdottomasti tehdä.

Epäillyn rikoksen nimike täsmentyy poliisin tutkinnassa. Tuomisen mukaan kyseessä voi olla ilkivalta ja törkeä vahingontuottamus, jos jotain sattuu luistelijoille.

Luisteluradalle oli karattu yön pimeinä tunteina yli 30 reikää. Marjut Suomi / Yle

Auraajan into ei laannu

Tuominen on tasoittanut reikiä ja kairan jättämiä jääkasoja traktorin terällä, moottorisahalla ja kaasulla polttamalla. Kairaajan tai kairaajien motiivia voi vain arvailla.

– Radalla on paljon käyttäjiä, ja on muutama vastustajakin. Ehkä näillä vastustajilla on jotain hampaan kolossa.

Tuukka Tuominen aikoo jatkaa radan hoitamista ilkivallasta huolimatta.

– Kyllä aion jatkaa toistaiseksi. Ei ilkivalta syö sitä intoa pois.

Ilkivalta on tuttu ilmiö Tampereen liikuntapaikoilla. Tampereen kaupunki on avustanut Tohlopin luisteluradan ylläpitoa, mutta ei ole sen tilaajana. Siksi vastuu mahdollisista vahingoista kuuluu yrittäjälle.