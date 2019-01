Iron Sky -ohjaaja Timo Vuorensola elokuvan saamasta kritiikistä: "Se on selvää, että kriitikot eivät minun touhuistani pidä"  

Timo Vuorensola kommentoi Iron Sky: The Coming Race -elokuvan vastaanottoa

Suurin haaste on uuden elokuvan levittäminen maailmalle.

Elokuvaohjaaja Timo Vuorensolan innostus fantasiaan ja scifiin alkoi jo lapsena. Ensin tulivat roolipelit ja sitten liveroolipelit eli larppaaminen. Eniten kiehtoivat roolit joissa sai heilua miekan kanssa metsässä.

– Siinä pistettiin rensselit päälle ja mentiin jonnekin, ja pelattiin. Sinulla oli joku roolihahmo, ja tavallaan elit muutaman päivän sen ihmisen elämää. Oli fantasia- ja scifiroolipelejä.

Elokuvan tekeminen tuli tuli mukaan elämään harrastajapohjalta tehtyjen Star Wreck -parodiaelokuvien mukana.

– Meitä oli pieni jengi, ja sitä tehtiin kaverin äidin kellarissa. Meillä oli sininen kangas seinällä ja sitä vasten kuvattiin itseämme ja höpötettiin repliikkejä. Se tehtiin kengännauhabudjetilla se homma.

Kukahan tämän elokuvan ohjaisi?

Siihen aikaan Vuorensolan mieleenkään tullut, että hän joskus ohjaisi Suomen kalleinta näytelmäelokuvaa, jonka budjetti on 20 miljoonaa euroa. Iron Sky -elokuvasarja syntyi aluksi aika sattumalta.

– Muistan miten meillä oli Iron Sky:ta suunniteltu jo jonkin verran. Kävelimme Tampereen yössä ja tuottaja Tero Kaukomaa kysyi, että oletteko miettineet, kuka tämän Iron Skyn ohjaisi? Mietin sillon, että jaa – olisikohan minusta siihen?

Kirjastosta ohjeet ohjaamiseen

Mitään ohjaajakoulutusta Vuorensolalla ei ole, vaan jo Star Wrek -aikoina apu löytyi Tampereen kirjastosta.

– Varasin kirjastosta liudan aiheesta kertovia kirjoja ja luin, että mitä se ohjaaminen oikein tarkoittaa, kun sellaistakin pitää ruveta tekemään. Sitten täytyi tehdä äänisuunnittelua – no luetaan siitäkin. Monilla se peruskysymys minulle on ollut, että milläs muskeleilla meinaat leffoja tehdä?

Iron Sky: The Coming Race sai ensi-iltansa viikko sitten. Elokuvan katsojaluvut jäivät ensimmäisinä päivinä selvästi jälkeen ensimmäisen Iron Sky:n luvuista, ja kriitikot ottivat elokuvan vastaan murskaavin arvioin. Vuorensolan mukaan kritiikki ei ollut yllätys.

– Se on selvää, että kriitikot eivät minun touhuistani pidä, eivätkä varmasti tule ihan äkkiä pitämään. Niin kauan kun tekee leffoja, missä Hitler ratsastaa dinosauruksella, niin eivät itsensä vakavasti ottavat kriitikot pysty kauhean suopeasti siihen suhtautumaan.

Oman elokuvaan menestykseen riittää uskoa

Kirvestä ei ole kuitenkaan heitetty vielä kuun pimeälle puolelle, vaan usko scifi-tarinan menestykseen elää yhä vahvana ohjaajan mielessä.

– Meillä on maailma avoinna. Meillä on vihdoin ja viimein esillä leffa, jonka miljoonat ihmiset maailmalla haluavat nähdä. Nyt medän tehtävä on huolehtia siitä, että se saadaan mahdollisimman isosti leviämään kaikkialle. Katsotaan mihin pystytään.

Puoli seitsemän -ohjelmassa oli mukana myös Vuorensolan vaimo, toimittaja ja kirjailija Annika Vuorensola. Hän kirjoitti pari viikkoa sitten julkaistun kirjan uusimman elokuvan tekemisestä ja siihen liittyvistä vastoinkäymisistä. Samalla kirkastui jotakin elokuvien tekemisestä.

– Eihän se mitään työtä ole. Se on selvästi sydämen asia ja intohimo, joka ympäröi koko elämää.

Katso Timo Vuorensolan koko haastattelu Puoli seitsemän ohjelmassa täältä.