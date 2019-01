Rottaongelma Kouvolassa – rotat pyrkineet vessanpöntöstä ja lattiakaivoista päiväkoteihin ja asuntoihin

Tästä on kyse Kuusankosken keskustan alueella Kouvolassa on havaittu runsaasti rottia.

Muutamissa asunnoissa ja päiväkodeissa rottia on pyrkinyt sisään lattiakaivosta ja vessanpytystä.

Yksiselitteistä syytä rottien määrän kasvuun ei vielä ole.

Kuusankosken keskustan alueella Kouvolassa on havaittu rottia ongelmaksi asti.

Kouvolan Vedelle ja Kouvolan kaupungin terveysvalvontaan on tehty rottahavainnoista useita ilmoituksia. Rottaongelmaa on ilmennyt viime keväästä asti, jolloin Kouvolan vedelle ilmoitettiin vessanpytyn kautta yksityisasuntoihin eksyneistä rotista.

Syksyllä kaupunki sai tietää, että rottia oli löytynyt muun muassa kahden päiväkodin ja tuotantokeittiön sisätiloista. Päiväkodin keittiöön ja tuotantokeittiöön rotta oli pyrkinyt lattiakaivon kautta. Toisessa päiväkodissa rotta oli kuollut lattian alle rakenteisiin, mikä aiheutti hajua.

Kouvolan vesi on asentanut viemäriverkostoon rotta-ansoja. Toukokuun ja joulukuun välisenä aikana ansoihin on jäänyt 150 rottaa.

– Rottia on ollut huomattavan paljon, etenkin viime keväänä. Nyt tilanne on jo parempi. Rotta-ansoista saadut raportit osoittavat, että rottien määrä pienenee, Kouvolan kaupungin terveystarkastaja Mari Järvinensanoo.

Viemäriverkostossa asuu aina jonkin verran rottia. Nyt niitä on kuitenkin havaittu myös kaupunkialueella.

Yksiselitteistä syytä ei ole

Maan päällä vilistävistä rotista on tehty havaintoja esimerkiksi Kiltatien Rinki-ekopisteellä ja sitä lähellä olevalla asuinalueella.

– Meillä on tiedossa, että ekopisteelle on joku toistuvasti tuonut säkeissä vanhaksi menneitä elintarvikkeita, lähinnä leipiä. Näiden alkuperää on pyritty selvittämään, Järvinen kertoo.

Pääasiassa ilmoituksia on tullut Valtakadun länsipäästä, kuten Kunnanpellon, Pappilanpellon ja Maunukselan alueelta.

Toistaiseksi ei tiedetä, onko rottien määrä lisääntynyt vai onko rotille tarjolla aikaisempaa paremmin ruokaa. Selvittelyjen yhteydessä on pohdittu myös sitä, onko Valtakadun saneeraaminen vaikuttanut rottien liikkeisiin.

– Yksiselitteistä vastausta ei ole. Tämä on vähän salapoliisityötä. Onko rotilla esimerkiksi jokin ruoan lähde, mitä emme ole vielä löytäneet, Järvinen sanoo.

WC-pyttyyn rotta päätyy harvoin

Rotista on ollut vaivaa myös esimerkiksi Helsingissä. Rottahavainnoista tehdään Helsingin kaupungin ympäristöterveysyksikköön ilmoituksia lähes päivittäin.

Eniten rottia havaitaan ulkona pihoilla, puistoissa ja roskakatosten liepeillä, mutta joskus rotat päätyvät myös sisätiloihin.

Vessanpytyn tai lattiakaivon kautta sisätiloihin ne eksyvät harvoin.

– Mahdollista se on, mutta ei jokapäiväistä. Sanoisin, että ei tällaisia ilmoituksia tule kaupungin tietoon edes vuosittain, hyvä jos kerran kymmenessä vuodessa, Kouvolan kaupungin terveystarkastaja Järvinen sanoo.

Helsingin kaupungin ympäristötarkastaja Jukka Kiesi kertoi Ylelle syyskuussa, että todennäköisyys rotan päätymiselle wc-pöntön kautta asuntoon on samaa luokkaa kuin lottovoiton osuminen omalle kohdalle.

– Ei se ole mitenkään sinne asuntoon pyrkinyt, vaan sillä ei ole enää ollut mitään muuta keinoa eikä se ole voinut enää kääntyä poiskaan. Se on sinne hengenhädässä päätynyt, Kiesi sanoo.

Ei ruokaa vessanpyttyyn

Kaupunki, Kouvolan Vesi ja Kymenlaakson jäte muistuttavat ihmisiä siitä, että rottien torjumiseksi esimerkiksi elintarvikejätteet pitää käsitellä oikein.

Viemäriin ei saa kaataa ruoantähteitä esimerkiksi vessanpytyn kautta. Ruokajäte pitää laitta biojätteeseen, kompostoida itse kannella suljettavassa kompostorissa tai viedä loppujätteeseen roskapussissa.

Myös esimerkiksi isot määrät omenia tulee ensisijaisesti toimittaa jäteasemalle keräykseen, jotta ei vahingossa tule ruokkineeksi rottia.

Kiinteistön omistaja on itse velvollinen poistamaan rottaongelman.

Kuluttajille ei ole enää saatavilla myrkkyjä rottien torjuntaan. Rottia voi torjua loukuttamalla. Tarvittaessa torjunnan tekee ammattimainen tuholaistorjuja.