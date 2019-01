Puolen miljoonan litran akvaarion remontista pannukakku – allas vuotaa useasta kohdasta

Kotkassa sijaitsevan akvaariotalo Maretariumin remontin valmistuminen venyy edelleen. Itämeri-altaan täyttöä kokeiltiin tiistaina, mutta allas vuoti useammasta kohdasta. Remontti alkoi jo marraskuussa ja akvaariotalo piti alunperin avata vuoden alussa.

Vuodot huomattiin ensimmäisen kerran juuri ennen joulua. Vuotokohtia on ainakin kaksi, mutta tarkkaa syytä vuotoihin ei vielä tiedetä.

Ennen remottia allas oli vedenpitävä, mutta altaan sisustukset, keinotekoiset kiveykset, olivat osittain rapistuneet. Vuoto-ongelmia oli myös vuonna 2002, kun akvaaritalo avattiin.

Tapahtumia perutaan, kesätyöläisiä vähemmän

Allasta remontoiva brittiläinen yritys jatkaa vuotojen korjaamista. Toimitusjohtaja Sari Saukkosen mukaan remonttia hidastaa osaltaan se, että työryhmän jäsenet ovat eri puolilla maailmaa muissa projekteissa.

Remontin lisäkustannukset menevät brittiläisfirman piikkiin. Viivästymisestä koituu kuitenkin myös lipputulojen menetyksiä samalla kun kiinteät kustannukset juoksevat.

– Tämä on meille raskas isku, joudumme perumaan sovittuja tapahtumia ja markkinointitoimenpiteitä. Osa henkilökunnasta tulee pitämään ennakkoon osan ensi kesän lomistaan. Kesäksi palkkaamme viime vuosia vähemmän kesätyöntekijöitä ja näin voimme saada säästöjä kustannuksissa, sanoo Maretariumin tiedotteessa toimitusjohtaja Sari Saukkonen.

Kari Saastamoinen / Yle

Tällä hetkellä Itämeri-altaan remontin kestoa ei vielä pystytä tarkkaan arvioimaan. Avaaminen voisi tapahtua aikaisintaan helmikuun puolivälissä.

Sylinterimäinen Itämeri-allas on Maretariumin yli 20 akvaarioaltaasta suurin. Sen vesitilavuus on puoli miljoonaa litraa ja veden syvyys seitsemän metriä. Altaan kalat on siirretty remontin ajaksi karanteeni- ja varastoaltaisiin.