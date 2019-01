Yalitza Aparicio on nyt Oscar-ehdokas, mutta varttuessaan hän ei koskaan nähnyt valkokankaalla itsensä näköisiä ihmisiä

Meksikon pääkaupunki Méxicon metrossa matkustavien ihmisten enemmistö on lyhyitä, tanakoita, mustatukkaisia ja ruskeaihoisia.

Metroasemien seinien mainoksissa sen sijaan näkyy vain pitkiä, hoikkia ja vaaleita ihmisiä. Kummankin näköiset ovat yhtä aidosti meksikolaisia. Vääristynyttä on kuitenkin se, miten maan mediakuvasto esittää vain vaaleita.

Meksikolaisen teleyhtiön mainos twitterissä on malliesimerkki siitä, minkä näköisiä ihmisiä meksikolaiset näkevät tyypillisesti maansa mediassa.

Alfonso Cuaronin ohjaama elokuva Roma rikkoo tämän asetelman, ja se tekee siitä Meksikossa poikkeuksellisen elokuvan.

Netflixin mustavalkoinen elokuva kertoo keskiluokkaisen perheen elämästä 1970-luvulla, ja nostaa pääosaan perheen kotiapulaisen, alkuperäiskansa misteekkeihin kuuluvan Cleon.

Cleoa esittää 25-vuotias opettaja Yalitza Aparicio, joka tulee köyhältä Mixtecan alueelta Etelä-Meksikosta.

– Kun näkee valkokankaalla vain ihmisiä jotka eivät näytä sinulta, alkaa ajatella etteivät elokuvat ole sinua varten. Myös yhteiskunta antaa sellaisen kuvan, että tietyt stereotyypit määräävät sinut tekemään vain tavanomaisia asioita”, sanoo Roma-elokuvan pääosan esittäjä Yalitza Aparicio.

Yalitza Aparicio ja Marco Graf elokuvassa Roma. Carlos Somonte / Netflix / Everett Collection / AOP

Itsekin kotiapulaisen tytär

Yalitza Aparicio on kotiapulaisena työskennelleen yksinhuoltajan tytär. Hän kertoo meksikolaisessa La Jornada -sanomalehdessä (siirryt toiseen palveluun), kuinka pystyi hyödyntämään lapsuudenmuistojaan valmistautuessaan rooliin.

– Kuvausten aikana oli kohtauksia, jotka nostivat pintaan muistoja. Sieltä kumpusi roolihahmoni halu suojella lapsia kärsimyksiltä, Aparicio sanoo.

Elämä Mixtecassa on usein näköalatonta: nuoret pohtivat, lähteäkö laittomaksi siirtolaiseksi Yhdysvaltoihin vai kuuraamaan pääkaupunki Méxicon keskiluokkaisten perheiden lattioita kotiapulaisena.

– Olen ilahtunut oman saavutukseni lisäksi siitä, että tiedän tämän innostavan monia muitakin tavoittelemaan unelmiaan”, Aparicio kertoo.

Ensimmäistä kertaa näyttelijän työtä tehnyt Aparicio on nyt ehdolla parhaan pääosan Oscar-voittajaksi. Roma sai yhteensä kymmenen Oscar-ehdokkuutta.

Kotiapulaisten asema yhä tabu Meksikossa

“Etsin henkilöä joka auttaisi minua kotona”, on tyypillinen päivitys meksikolaisten äitien facebook-ryhmässä. Kotona auttamisella tarkoitetaan kotiapulaista, joka tulisi kuuraamaan lattiat, pesemään pyykit ja tiskit, valmistamaan perheelle jääkaapin täyteen ruokaa, pesemään koiran ja mitä milloinkin perhe sattuu tarvitsemaan.

Auttamisesta puhuminen peittää sen, että kotiapulaiset tekevät tosiasiassa kovaa työtä. Kun puhutaan auttamisesta, voi työsopimuksen tekeminen unohtua, koska kyseessä ei ole oikea työ.

Roma kertoo ohjaaja Alfonso Cuaronin lapsuudesta. Kuten muutkin ylemmän keskiluokan jäsenet Meksikossa, hänet peitteli iltaisin unten maille usein oman äidin sijaan perheen kotiapulainen Libo.

Vaikka Roma sijoittuu 1970-luvulle, Meksikon kotiapulaisten ammattiliiton pääsihteeri María de la Luz Padua on sanonut sen paljastaman ongelman pysyneen ennallaan (siirryt toiseen palveluun). Kotiapulaisten ja keskiluokkaisten meksikolaisten suhde on tänäkin päivänä rakkauden, riippuvuuden ja alistamisen liitto.

Meksikossa on yli kaksi miljoonaa kotiapulaista. Joulukuussa 2018 maan korkein oikeus määräsi, että kotiapulaisten on päästävä sosiaaliturvan piiriin. Meksikossa oikeus sosiaaliturvaan perustuu työhön, mutta tähän asti sosiaaliturvan maksaminen kotiapulaisille on ollut työnantajille vapaaehtoista.

Yalitza Aparicio sanoi elokuvan olevan tunnustus hänen kotiapualaisena työskennelleelle äidilleen.

Kirjoittaja on Ylen Meksikon-toimittaja, joka työskentelee nyt Helsingissä.

