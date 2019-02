Julia Loukiainen haluaa antaa konkurssille kasvot ja kertoa tarinansa – "Tunnen surua ja pettymystä, mutta en kadu"

Värikoordinoitu teehylly liikkeen takaseinällä on yrittäjä Julia Loukiaiselle ylpeydenaihe. Värit etenevät sateenkaaren lailla kolmella eri tasolla.

– Aluksi ne eivät olleet missään tietyssä värijärjestyksessä, mutta sitten päätimme eräs ilta mieheni kanssa ne järjestää, Loukiainen kertoo ja katsoo haikeana siistissä rivissä olevia teepakkauksia.

Vaasan ydinkeskustassa sijaitsevassa liikkeessä on muutamia asiakkaita. Uusi vuosi elämäntapalupauksineen näkyy myynnissä, mutta enemmän säpinää liikkeeseen on tuonut liikkeen ilmoitus Facebookissa.

"Suljemme Vaasan It's Puren alkuvuoden 2019 aikana. Aikataulu on vielä epävarma, mutta viimeistään maaliskuun alussa myymälämme sulkee ovensa lopullisesti."

Teehylly on Loukiaisen ylpeydenaihe Merja Siirilä / Yle

Liike pystyyn muutamassa kuukaudessa

Yrittäjyys ei ollut Loukiaiselle lapsuuden haaveammatti, eikä hänen lähipiirissään ollut muita yrittäjiä. Tilaisuuden tullessa vastaan hän päätti tarttua haasteeseen.

Epävarmuutta kuitenkin oli ilmassa, sillä It’s Pure -ketjun edeltäjä Punnitse ja säästä -ketju oli ajautunut konkurssiin syksyllä 2015.

– Tyhmäähän se olisi ollut, jos en olisi ollut huolestunut. Kyllä sitä mietti ja kyselin paljon ketjulta.

Loukiainen sai samoihin aikoihin kutsun työpaikkahaastatteluun. Tarjolla olisi ollut myös palkkatyötä. Haastattelussa hänen päätöksensä kuitenkin vahvistui.

– Silloin ajattelin, että en mä pysty tekemään mitään muuta. Oman kaupan pitämisestä tuli unelma ja halusin katsoa sen kortin, Loukiainen muistelee.

Kolme kuukautta päätöksestä Loukiainen avasi oman liikkeensä. Avaamista edeltävä viikko oli todella hektinen. Tila uudistettiin lattiasta kattoon ja apuun liikkeeseen oli pyydetty suuri joukko kaveripiiriä. Apua alkuun hän sai myös Vaasan yrittäjiltä ja Vasekilta.

Avajaispäivästä, 29. toukokuuta 2017, Loukiainen ei muista paljon mitään.

– Se oli helpotus, että saatiin liike auki. Ennen sitä oli ollut pelkkiä kuluja, mutta avaamisen jälkeen tuli tunne, että jes, nyt tämä lähtee tästä.

Yrittäjyys kiinnostaa nuoria

Suomessa on noin 280 000 yritystä, jos ei lasketa maa- ja metsätalousyrittäjiä. Näistä yrityksistä vajaa 60 000 on alle 35-vuotiaiden perustamia.

Suomen yrittäjien verkostopäällikkö Aicha Manain mukaan yrittäjyys kiinnostaa nuoria.

Tuoreimman (2017) Kansanarvot -tutkimuksen mukaan 15-24-vuotiaista jopa puolet olisi valmiita perustamaan yrityksen. 25-35 -vuotiaista puolestaan 38 prosenttia voisi ryhtyä yrittäjiksi.

Manai koordinoi järjestön Nuoret Yrittäjät -toimintaa, kasvuyrittäjäverkostoa ja opiskelijatoimintaa. Nuoria kiehtoo yrittäjyydessä itsensä toteuttaminen. Myös ilmapiiri on otollinen yrittäjyydelle.Työelämän murroksesta on puhuttu jo vuosia, mutta se konkretisoituu hiljalleen.

– On paljon projektiluontoisia työkeikkoja ja yrittäjät ostavat enemmän toisilta yrittäjiltä. Se on luonut sellaisen tilan, että yritysideoita on ja saanut monet miettimään, että voisin tehdä tämän toiminimellä tai osakeyhtiönä, Manai kertoo.

Ikää ei saa nähdä esteenä yrittäjyydelle.

– Päinvastoin, nuorilla ihmisillä saattaa olla tuoreita ideoita, joita kannattaa lähteä rohkeasti toteuttamaan, Manai toteaa.

Merja Siirilä / Yle

Yrittäjyys tempaisi mukaansa

Julia Loukiaisen ensimmäiset kuukaudet yrittäjänä olivat todella kiireisiä ja päivät venyivät pitkiksi. Hän ei kuitenkaan valittanut.

– On ollut maailman ihaninta tehdä valintoja: tehdä markkinointia, suunnitella ja rekrytoida, kuten minä haluan. Minulla oli kaikki langat käsissä. Olin ihan intona.

Nuori yrittäjä sai aluksi ihmettelyjä osakseen.

– Monesti liikkeeseen tullaan kysymään yrittäjää. Kun vastaan olevani liikkeen omistaja, vastapuoli on ihmeissään. Minua pidetään myyjänä, Loukiainen kertoo.

Sähköpostin allekirjoituksissa ikä ei tule niin helposti esille. Sen vuoksi nuori yrittäjä onkin tykännyt enemmän hoitaa asioita sähköpostitse.

Myös yrittäjien verkostopäällikkö Manai on tietoinen nuorten yrittäjien kohtaamasta vähättelystä.

– Monet kokevat, että heitä ei nähdä tarpeeksi asiantuntevina tai tarpeeksi osaavina. Ehkä saatetaan kohdella vähän naiiveina. Vähättely, verkostojen ja elämänkokemuksen puute ja oma varallisuus ovat niitä haasteita, joita nuori yrittäjä kohtaa.

– Monilla nuorilla saattaa olla myös perheen perustaminen yrittäjyyden alkuvaiheiden kanssa samaan aikaan. Saattaa olla pieniä lapsia, jotka lisäävät kiirettä arkeen, Manai kertoo.

Yrittäjyyden sitovuus yllätti

– Jos yrittäminen olisi helppoa, kaikkihan perustaisivat yrityksen. Ei se rankkuus tullut yllätyksenä, mutta sitovuus ehkä yllätti, Julia Loukiainen kertoo.

Alle 30-vuotiaana kaiken vapaa-ajan ja elämän uhraaminen työlle ei tuntunut mielekkäältä. Loukiainen alkoi pohtia, onko kaupan pitäminen työ vai elämä. Hän oli ajatellut, että kolmantena vuotena pääsisi edes viikon lomalle. Kun aikaa lomalle ei vieläkään tullut, edessä oli vaikea päätös.

Ajatusta liikkeestä luopumisesta hän kypsytteli pitkään.

– Nyt on hyvä aika luopua. Kesä on tulossa. Tiedän, että en koskaan pääsisi tästä kesälomalle.

Loppuunpalamisen pelkoa hänellä ei ollut. Liike on työllistänyt Loukiaisen lisäksi neljä myyjää, joista yksi on työskennellyt viisi päivää viikossa ja kolme muuta yksi-kaksi vuoroa viikossa.

Kun liike on auki 7–9 tuntia päivässä vähintään kuutena päivänä viikossa, kertyy yrittäjälle itsellekin paljon työtunteja asiakaspalvelutyössä muun toimistotyön lisäksi.

– Mulla on maailman ihanin henkilöstö, johon olen voinut luottaa. Mutta että olisin itse voinut jäädä lomalle, asiakkaita olisi tarvittu lisää tai hintoja olisi pitänyt nostaa. Toista yritin tehdä ja toista en halunnut tehdä..

Työntekijöihinsä Julia Loukiainen on aina pystynyt luottamaan Merja Siirilä / Yle

Ei häpeän aihe

Tilastokeskuksenmukaan joka toinen suomalaisyritys lopettaa viiden vuoden sisällä perustamisesta. Osa niistä menee konkurssiin. Aicha Manain mukaan Suomen yrittäjissä tehdään kovasti töitä, että konkurssia ei pidettäisi lopullisena tuomiona. Tuntematta Loukiaisen tapausta tarkemmin, pitää Manai nuoren yrittäjän päätöstä oikeana.

– Monessa maassa konkurssin tehnyttä yrittäjää arvostetaan kokemuksen ansiosta. Hän tietää mitä yrittäjyys on, on nähnyt sen hyvät ja huonot puolet. Suomessa pitäisi sekä asenteiden että rakenteiden muuttua, että ne tukisivat paremmin konkurssin tehneitä yrittäjiä.

Julia Loukiaista ei hävetä puhua konkurssista. Sen sijaan häntä hieman vihastuttavat ihmiset, jotka eivät ymmärrä hänen unelmansa murenemista.

– Minulle on tultu harmittelemaan esimerkiksi, että nyt en saa enää ostettua lempipähkinöitäni. Minulta menee kuitenkin yritys ja ihanin työpaikka alta. Unelma murenee pikku hiljaa käsiin.

Konkurssia tekevälle yrittäjälle Loukiainen suosittelee harmittelun sijasta jakamaan esimerkiksi muistoja ja kokemuksia tai kehumaan tuotteita. Asiakkaiden jakamat kokemukset muistuttavat siitä, ettei työtä ole tehty turhaan. Lämmin tunnelma on välittynyt.

Loukiainen tietää, että elämä ei lopu konkurssiin. Hänen mukaansa konkurssi on taloudellisen älykkyyden mittari.

– Kun on kyse rahasta, eikä terveydestä, sillä ei ole niin väliä.

Kokemusta kymmenen vuoden edestä

Asiakaspalvelu, tuotteiden täyttämistä hyllyille, työvuorolistat, henkilöstön johtaminen, kirjanpito. Loukiainen pitää yrittäjyyttä opettavaisena kokemuksena, joka ei kaduta. Erityisesti positiiviset asiat ovat yllättäneet, kuten se, kuinka paljon työkokemusta yrittäjyys on antanut.

– Sanotaan, että yrittäjyys vanhentaa vuodessa viisi vuotta. Tämä kahden vuoden työkokemus on antanut nyt kymmenen vuoden työkokemuksen. Tähänastisen elämän aikana mikään ei ole opettanut näin paljoa.

Tekisitkö mitään toisin?

– Testasin niin paljon asioita ennen kuin tein päätöksen. Voin ihan hyvällä omatunnolla sanoa, että en tekisi mitään toisin. Tunnen surua ja pettymystä, mutta en kadu.

Merja Siirilä / Yle

Sulkeminen edessä pian

Liike on auki enää helmikuun ajan. Myytävää tavaraa tulee vielä lähipäivienkin aikana, mutta päätös konkurssiin hakeutumisesta on tehty. Loukiainen haluaa pitää langat käsissään mahdollisimman pitkään, sillä käräjäoikeuden konkurssipäätöksen jälkeen yrittäjä ei pysty itse vaikuttamaan toimintaan ja tuotteiden kohtaloon.

– Konkurssia en voi estää, mutta voin tehdä parhaani, että kaikki tuotteet saamme myydyksi. Se vaatii vielä tässä vaiheessa suosituimpien tuotteiden ostoja, jotta vähemmän suositutkin menisivät kaupaksi. Sitä ei konkurssipesän hoitaja voisi tehdä.

Loukiainen kokee, että on ketjuyrittäjänä saanut apua aina tarvittaessa ketjulta. Lopettamispäätös on hänen oman henkilökohtaisen ratkaisunsa ja Vaasan myymälän pärjäämisen summa.

Yrittäjyys oli Loukiaiselle unelma, mutta nyt hän suuntaa ajatukset kohti uusia unelmia. Markkinoinnin tradenomina hän toivoo työskentelevänsä kaupan alalla. Toisaalta hän on kokenut viestintään ja markkinointiin liittyvät tehtävät myös omakseen.

Luottamus omaan osaamiseen ei ole mennyt.

– Haluan siirtää osaamisen nyt uuteen paikkaan. Samalla päättäväisyydellä mennään sielläkin kiven lävitse.

It´s Pure Vaasan tulevaisuus on vielä auki. Loukiaisen mukaan jatkamisesta kiinnostuneita on ollut muutamia. Hän on neuvonut odottamaan kesän yli ja järjestämään rahoituksen kuntoon.

– Olen rehellisesti neuvonut, sillä minä tulisin olemaan niitä ahkerimpia vakioasiakkaita, jos myymälä avataan.