Oulun seksuaalirikoksista epäilty mies luovutetaan tänään Saksasta Suomeen. Miestä esitetään vangittavaksi huomenna Oulun käräjäoikeudessa.

Miestä epäillään osallisuudesta törkeään lapseen kohdistuneeseen seksuaalirikoskokonaisuuteen. Yhteensä kahdeksan ulkomaalaistaustaisen miehen epäillään törkeästi hyväksikäyttäneen alle 15-vuotiasta lasta. Neljää heistä epäillään myös törkeästä raiskauksesta. Kahta epäillään näiden nimikkeiden lisäksi vielä tytön pahoinpitelystä.

Epäilty mies otettiin kiinni tammikuun alussa Saarbrückenin kaupungissa Saksassa.

Mies otettiin kiinni kertaalleen jo ennen viime joulua Saksassa, mutta siinä vaiheessa kun hänestä annettiin eurooppalainen pidätysmääräys, hänet oli ehditty vapauttaa.

Oulun poliisin rikosylikomisario Markus Kiiskinen kertoi aiemmin Ylelle, että tapauksessa tehtiin Oulun poliisin päässä tulkintavirhe.

– Meille tuli tieto hallinnon sisältä eräästä ulkomaalaistutkintaan käytettävästä rekisteristä, joka tulkittiin siten, että henkilö on Saksassa poliisin kiinniottamana. Asia vaikutti selvältä ja varmalta, joten tiedotimme, että epäilty on tavoitettu Saksasta. Sitten kävi ilmi, ettei henkilö olekaan kiinni.

Kahdeksan hengen vyyhti

Hyväksikäyttöä on epäilyn mukaan kestänyt miltei viisi kuukautta yksityisasunnossa, kesäkuun alusta lokakuun loppuun. Myös epäillyn pahoinpitelyn tekoajaksi on merkitty sama kuin muissa rikoksissa, lähes viisi kuukautta. Kyse on fyysisestä pahoinpitelystä.

Poliisin mukaan kaikki epäillyt tekijät ovat tulleet Suomeen pakolaisina tai turvapaikanhakijoina. Yksi on ollut maassa pidempään, suurin osa joitain vuosia. Osa on pakolaisia, osalla on turvapaikkaprosessi kesken, ja osa on Suomen kansalaisia. Yksi on yli kolmekymppinen, muut ovat 20–30-vuotiaita.

Lisäksi Oulun poliisi tutkii lukuisia muita seksuaalirikosepäilyjä kesän ja syksyn 2018 ajalta, joissa on eri epäillyt ja uhrit.

