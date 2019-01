Disney-tyylisen kylän satulinnat ammottavat tyhjyyttään Turkissa – Sijoittajat peruivat kauppoja, kun öljyn hinta kääntyi laskuun

Torneilla varustetut huvilat tuovat mieleen Disneyn satulinnat, mutta tunnelma on lähempänä Handmaid´s Talea.

Burj Al Babas on asuinalue Turkin lounaisosassa, Istanbulin ja Ankaran puolivälissä. Siellä vieri viereen rakennetut talot ovat lähes identtisiä.

Taloja yhdistää myös se, ettei yhdessäkään niistä ole asukkaita.

Vuonna 2014 Mudurnun pikkukaupunkiin ryhdyttiin rakentamaan 732 huvilan ja yhden ostoskeskuksen kokonaisuutta. Rakennuttajana 175 miljoonan euron projektissa toimi Sarot Group -yhtiö, joka suunnitteli ja markkinoi taloja etenkin Persianlahden raharikkaille ostajille.

Yhden huvilan hinnaksi tuli 350 000–450 000 euroa ja kauppa kävi. Yhtiö sai lopulta myytyä 351 taloa saudisijoittajille. Kauppojen solmimisen jälkeen öljyn hinta alkoi kuitenkin laskea.

– Jotkut kaupoista täytyi peruuttaa, kertoo Sarot Groupin hallituksen varapuheenjohtaja Mezher Yerdelen uutistoimisto AFP:lle.

Samaan aikaan kun maksajat kaikkosivat, rakentamisen kustannukset Turkissa alkoivat nousta. Nyt Sarot Group on hakenut oikeudelta konkurssisuojaa, jotta se pystyisi uudelleenjärjestelemään velkansa.

Yhtiön tavoite on, että jäihin pantu rakennushanke saataisiin päätökseen tämän vuoden aikana.

Ulkoa talot ovat lähes identtisiä. Hinnat heiluvat puolen miljoonan tuntumassa varustetasosta riippuen. Adem Altan / AFP

Pihat ja tiet ovat edelleen kesken. Adem Altan / AFP

Asuntokupla paisuu

Pohjoiseurooppalaiseen makuun Al Babasin hanke on erikoisen näköinen, mutta rakennusprojektina se ei ole aivan poikkeuksellinen. Kesken jätettyjä tai myymättömiä asuinalueita löytyy ympäri maapallon.

Turkissa puoliväliin jääneitä rakennusprojekteja on viime vuosina alkanut esiintyä yhä enemmän. Rakennussektori supistui viime vuoden kolmannella neljänneksellä 5,3 prosenttia.

– Kolme neljästä yrityksestä joka hakee suojaa konkurssilta tai konkurssia on rakennusyhtiöitä, sanoo taloustieteen apulaisprofessori Alper Duman Izmirin yliopistosta.

Rakennussektori on toiminut viime vuosina Turkin talouden moottorina. Dumanin mukaan kasvu on kuitenkin hataralla pohjalla ja maahan on syntynyt asuntokupla.

Apulaisprofessorin mukaan kuplasta kertoo myymättömien asuntojen suuri määrä. Viimeisen 16 vuodena aikana 10,5 miljoonasta valmistuneesta asunnosta vain kahdeksan miljoonaa on virallisesti hyväksytty käyttöön.

– Kuplan puhkeaminen on hyvin todennäköistä, Duman arvioi uutistoimisto AFP:lle.

