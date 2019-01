Iso SM-seura lähti markkinoinnissaan aivan uudelle tielle – hankki striimaajan, joka ei saa striimata urheilua

Tästä on kyse Oman pelaamisen suoratoisto katsojille on suosittua.

Striimaaminen on kasvava viihdemuoto, jossa urheiluseuratkin haluavat olla mukana.

Striimaajat tekevät lähetyksiään usein harrastuksena.

Yksiön olohuoneen nurkassa on Mari Javanaisen yksi työpisteistä. Tietokoneen, kahden näytön, kameran ja mikrofonin edessä lappeenrantalainen opiskelija pelaa tietokoneellaan taistelupeli Overwatchia. Katsojat seuraavat tiiviisti pelitapahtumia sekä keskustelevat Javanaisen kanssa. Katsojille välittyy myös suoraa videokuvaa naisen kasvoista. Tänään puheissa vilahtelevat muun muassa kova pakkanen ja lumen paljous.

Javanainen tervehtii iloisesti kaikki paikalle saapuneet katsojat. Pian Sulo-kissa hypähtää tietokonepöydälle ja pääsee jälleen mukaan suoraan lähetykseen.

Tämä on jatkuvasti yleistyvää striimaamista. Suomen elektronisen urheilun liiton hallituksen puheenjohtaja Joonas Kapiainen naurahtaa kysymykselle suomalaisten striimajien määrästä. Niitä voi vain arvailla. Aktiivisia striimaajia Suomessa on kuitenkin useita satoja.

Kapiainen ei luokittele kaikkea pelistriimaamista osaksi e-urheilua, vaan sanoo sen olevan yksi erittäin suosittu viihdemedian muoto. Striimaajat ovat usein tavallisia harrastelijoita, mutta silti heidän pelaamisensa katsomisesta ollaan valmiita maksamaan. Rahalla saa viihdettä.

Javanainen aloitti striimamisen pari vuotta sitten, koska etsi itselleen uusia pelikavereita. Mikko Savolainen / Yle

Pesäpalloseuran ensimmäinen striimaaja

Imatralaisella pesäpalloseura IPV:llä ja Lappeenrannan-Lahden teknillisellä yliopistolla LUTilla on oma elektronisen urheilun joukkue Trailblazers. Joukkue kiinnitti ensimmäiseksi striimaajakseen 25-vuotiaan lappeenrantalaisen Mari Javanaisen. Hän striimaa pelaamistaan nimimerkillä maerikaroliina Twitch.tv:ssä.

Javanainen opiskelee ja käy sen ohessa töissä. Striimejä hän tekee silloin, kun siihen on aikaa. Vakituisia tilaajia hänellä on joitakin kymmeniä.

Sopimus superpesisseura IPV:n ja LUTin kanssa palvelee molempia osapuolia. IPV:ssä tiedostettiin, että pelistriimaaminen kasvattaa suosiotaan jatkuvasti, eivätkä he halunneet jäädä trendin ulkopuolelle.

– Striimaajien seuraajamäärät kasvavat jatkuvasti. Marin kautta meidän Trailblazersin grafiikka näkyy hänen kanavallaan Twitchissä ja somessa, kuvailee IPV:n myynti- ja markkinointipäällikkö Mikko Pehkonen.

Suomen elektronisen urheilun liiton hallituksen puheenjohtaja Joonas Kapiainen kuvailee Twitch.tv:tä ehdottomasti suurimmaksi livepelaamisen suoratoistopalveluksi. Sillä on maailmassa vuosittain yli kaksi sataa miljoonaa katsojaa.

Striimaaja valikoitui Trailblazers-joukkueeseen osin sattumalta.

– Saimme vinkin, että tällainen striimaaja on olemassa. Ehdottomia hyviä puolia on se, että hän asuu täällä meidän alueella ja myös se, että hän on nainen. E-urheilujoukkueemme on rakennettu jätkien ympärille, ja me halusimme tuoda esiin sen, että naisetkin pelaavat, kertoo Pehkonen.

Muutakin kuin pelaamista

Pelistriimi tehdään omalta tietokoneelta tai kännykältä, ja se lähetetään katsojille suoratoistopalvelun kautta. Javanainen ei nykyisin enää striimaa pelkästään tietokonepelaamistaan.

– Olen tehnyt striimiä kun kokkailen ja puhelimella ulkoa. Kerran tein koko vuorokauden mittaisen striimin, se oli aika rankkaa, naurahtaa nainen.

IPV:n Mikko Pehkosen mielestä striimajien tarkoitus onkin tarjota katsojille jotakin muuta kuin kilpapelaamista.

– Hupia ja viihdettä. Haluamme olla mukana tässäkin pelaamisen puolessa.

Javanainen kuvaileekin striimajapersoonaansa ennen kaikkea hauskaksi ja viihdyttäväksi.

– En ole mitenkään kovin hyvä pelaaja, siksi se hauskuus luodaan katsojille muuten, paljon esimerkiksi juttelemme chatissa.

Palkkiot menevät välineistöön

Lappeenrantalainen Javanainen on pelannut yli puolet elämästään. 10-vuotiaana alkanut konsolipelaaminen on sittemmin vaihtunut tietokonepeleihin.

Peliensä striimaamisen hän aloitii pari vuotta sitten. Motiivina ei ollut silloin nousta tunnetuksi striimaajaksi, vaan saada sitä kautta lisää pelikavereita. Näin kävikin. Javanainen pääsi nopeasti mukaan suomalaisiin striimiporukoihin ja sai apua sekä vinkkejä omiin lähetyksiinsä.

Kalusto oli vielä tuolloin huomattavasti vaatimattomampi kuin nyt.

– Kun aloitin, minulla oli vain läppäri. Paremmat kamerat ja useampi näyttö kyllä helpottaa striimaamista.

Vastikään tehdystä sopimuksesta Trailblazersin kanssa striimaaja ei saa varsinaista palkkaa, mutta joukkue maksaa esimerkiksi hänen matkojaan ja majoituksiaan erilaisiin pelitapahtumiin.

Pieni osa suomalaisista striimaajista pystyy jo elättämään itsensä striimaamisella. Suoratoistopalvelun maksamat korvaukset riippuvat siitä, kuinka paljon striimaajalla on kanavan tilaajia sekä kuinka paljon katsojat antavat hänelle ylimääräistä rahalahjoituksia. Tähän saakka Javanaisen saamat tulot ovat menneet välineistöön.

– Twitch kerryttää sitä palkkiosummaa aina sataan dollariin saakka ja sitten maksaa sen. Aina silloin tällöin saa niillä rahoilla ostettua jotakin uutta striimiä varten.