Näin pääset hurjaa vauhtia suksilla – katso videolta koiran ja emännän iloista yhteishiihtoa

Koirahiihto on vauhdikas laji, jossa kunto kohenee niin koiralla kuin hiihtäjälläkin. Kunnon alamäessä vauhti saattaa ison koiran kanssa nousta jopa 40 kilometriin tunnissa.

Sanna Rasimus on lähdössä hiihtämään yhdessä koiransa Draumurin kanssa. 4-vuotias koira on sekaisin ilosta, kun näkee emäntänsä pakkaavan hiihtovarusteita autoon. Sanna Rasimus on innokas koirahiihdon harrastaja.

Sanna Rasimuksella on kolme islanninlammaskoiraa, joista kahden kanssa hän harrastaa koirahiihtoa. Rasimus on hiihtänyt koko ikänsä, ja koirahiihtoa hän on harrastanut jo viidentoista vuoden ajan. Hän myös kilpailee lajissa.

Alkuvalmistelut

Ennen päivän harjoitusta Sanna Rasimus lämmittää kävelylenkillä koiran ja itsensä. Koiran lämmittely on tärkeää, ja mitä kylmempi keli, sitä paremmin pitää lämmitellä.

Samalla koira voi tehdä tarpeensa muualle kuin ladulle.

– Hiihtolenkki on tarkoitettu harjoitteluun, eivätkä ne ole pissa- tai kakkalenkkejä, korostaa Sanna Rasimus.

Koirahiihtoa varten hiihtäjä tarvitsee luistelusukset, monot ja sauvat sekä vetovyön ja joustavan vetonarun. Koira tarvitsee hyvin istuvat valjaat. Hiihtäjällä täytyy olla mahdollisimman hyvä vapaan hiihtotekniikka ja hyvä kunto.

Sanna Rasimus ja Draumur hiihtolenkillä Pappilanniemen hiihtoladulla Lappeenrannassa Mikko Savolainen / Yle

Koirahiihto on yhteispeliä

Sanna Rasimus hiihtää talvisin koiriensa kanssa kolmisen kertaa viikossa. Lumisena talvena hiihtokilometrejä tulee reilu sata.

Laji on yhteispeliä. Molemmat säätelevät vauhtia matkan aikana, sanoo Rasimus.

Islanninlammaskoira Draumur on aina valmis hiihtoreissulle. Taustalla bordercollie Nilkki. Sirkka Haverinen / Yle

– Minä en tässä kunnossa pääse niin kovaa kuin koira pääsisi. Alamäessä joudun jarruttamaan, etten laske koiran päälle.

Voisi kuvitella, että laji on kevyttä, koska koira vetää hiihtäjää. Näin ei kuitenkaan ole.

– Kyllä hiihtäjän pitää hiihtää ihan täysiä, ja koira kyllä juoksee myös niin kovaa kuin pääsee. Molemmat pyrkivät tekemään parhaansa.

Laji sopii koiralle joka tykkää juoksemisesta

Hyvä hiihtokoira tykkää juoksemisesta ja soveltuu fysiikaltaan juoksemiseen. Koiralla on hyvä olla myös jonkin verran kylmänkestävyyttä. Tosin Rasimus on nähnyt myös koiria, jotka juoksevat takki päällä ja tossut jalassa.

– Koiralla pitää olla taistelutahtoa ja halu vetää ja juosta. Jos koira syttyy lajiin, niin silloin se tykkää siitä hullun lailla, kertoo Sanna Rasimus.

Alussa maltti mukaan

Lajista kiinnostuneiden kannattaa aloittaa koirahiihto maltilla, jotta koiran into ei tyssää heti alkuunsa. Pertti Himanen on pitkän linjan koirahiihtäjä ja kilpaillutkin lajin parissa. Hänen reseptinsä aloittelijoille on yksinkertainen.

– Tehkää alkuun lyhyitä vetoja. Vaikka parikymmentä metriä niin, että siellä on toinen ihminen kutsumassa ja kehumassa koiraa onnistuneesta suorituksesta.

Pertti Himanen lähdössä ladulle yhdessä bordercollie Nilkin kanssa. Sirkka Haverinen / Yle

Toinen vaihtoehto on opetella lajia kokeneemman harrastajan kanssa.

– Toinen koirahiihtoa osaava koira menee hiihtäjän kanssa edellä. Sen avulla aloitteleva koira ja hiihtäjä pääsisivät heti perään. Tärkeintä on saada koira syttymään lajiin. Liian pitkä matka tappaa koiran innostuksen, neuvoo Himanen.

Lopussa kiitos seisoo

Hyvän lenkin tai kilpailusuorituksen lopuksi koira palkitaan. Toisille koirille palkkioksi riittää kunnon kehut ja taputukset, mutta toiset koirat haluavat urakastaan palkan.

Sanna Rasimus palkitsee koiransa hiihtolenkin jälkeen kissanruoalla. Sirkka Haverinen / Yle

Sanna Rasmus palkitsee omat koiransa kehujen lisäksi aina lenkin jälkeen kissanmuonalla. Pertti Rasimus puolestaan kehuu ja kiittää koiraansa, ja vasta kotona odottaa kunnon ateria.

Koirahiihto on yksi valjakkourheilun talvilajeista. Koirahiihtoa voi harrastaa niillä varatuilla hiihtoladuilla. Myös hyväjäisenä talvena lajia voi kokeilla järven jäällä. Monissa hiihtokeskuksissa on erikseen tarjolla koirahiihtoon tarkoitettuja latuja.