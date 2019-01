KRP epäilee: Ulkoministeriö maksoi noin 400 000 euroa kehitysapurahoja väärälle tilille

Ulkoministeriö huijattiin maksamaan noin 400 000 euroa kehitysapurahoja väärälle tilille viime vuoden helmikuussa, epäilee keskusrikospoliisi.

Rikoskomisario Antti Perälä kertoo, että KRP tutkii asiaa epäiltynä törkeänä petoksena ja törkeänä rahanpesuna. Rahat oli tarkoitettu oikeusapujärjestelmän kehittämistä tukevaan hankkeeseen Kirgisiassa. Hankkeen nimi on Oikeuspalvelujen saatavuuden laajentaminen oikeudelliseksi voimaannuttamiseksi.

Poliisin mukaan huijaus toteutettiin lähettämällä YK:n kansakuntien kehitysohjelman UNDP:n työntekijöiden nimissä sähköposteja, joilla erehdytettiin ministeriö maksamaan kehitysapurahoja väärille tileille.

– Suomen valtion puolesta on ollut tällaisia rahoitussopimuksia UNDP:n kanssa. Suomen valtio on rahoittanut jo käynnissä ollutta hanketta ihan sopimuksen mukaan. Tässä on onnistuttu pääsemään väliin, esiinnytty tämän YK:n organisaation nimissä ja erehdytetty maksamaan rahoja väärälle tilille, Perälä sanoo.

Rikollisten epäillään hakkeroituneen Perälän mukaan UNDP:n palvelimelle ulkomailla. Tällä tavoin palvelimelta päästiin seuraamaan sähköpostiviestittelyä.

– Näin on päästy laittamaan oikean näköisiä viestejä oikeiden henkilöiden tiedoilla. Hankkeesta alettiin kysellä, miksi rahat eivät ole tulleet perille, ja ministeriö alkoi heti tämän jälkeen selvittää, miksi rahat eivät ole päätyneet kohteeseen.

– Sitten on saatu selville, että tili onkin kuulunut yksityishenkilölle.

Iso osa rahoista saatiin pysäytettyä

Osa rahoista on Perälän mukaan saatu takaisin, mutta osa ehdittiin siirtää eteenpäin.

– Osa eteenpäinkin siirtyneistä rahoista on saatu takaisin, mutta ei kaikkia. Keskusrikospoliisilla on tällä hetkellä kolme epäiltyä rahanpesurikoksessa.

Rahanpesuepäilyssä on kyse rahojen eteenpäin siirtämisestä.

– Varsinaista törkeän petoksen epäiltyä, että kuka tämän on järjestellyt, ei toistaiseksi ole tiedossa. Sitä, mistä käsin tämä on tehty ja mitkä tahot ovat olleet asialla, on selvitetty monilla maailmalle lähteneillä oikeusapupyynnöillä, Perälä sanoo.