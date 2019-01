Analyysi: Suomelle ei ehkä jää muuta mahdollisuutta kuin kieltää uusien bensiini- ja dieselautojen myynti vuonna 2030

Pääministeri Juha Sipilältä (kesk.) kysytään perjantaina, milloin Suomessa aiotaan ilmoittaa uusien polttomoottorikäyttöisten autojen myynnin loppumisesta. Asia noussee esille, kun Sipilä tapaa Helsingissä Ruotsin uuden hallituksen ympäristöministeri Isabella Lövinin.

Aihe on ajankohtainen, koska pääministeri Stefan Löfven kertoi tällä viikolla sopimuksesta, jonka mukaan Ruotsissa uusien polttomoottorikäyttöisten autojen myynti kielletään vuonna 2030.

Ruotsi on tähän mennessä jo kymmenes maa, joka on ilmoittanut myyntikielloille selkeän aikataulun. Myös Tanskassa hallitus on esittänyt myynnin loppuvan 2030. Islannillakin on sama tavoite.

Norjassa ehdotonta pakkoa ei olisi tulossa, mutta uusien polttomoottoriautojen myynnin loppu saattaa näillä näkymin olla totta jo vuonna 2025.

Naapureiden ulostulot luovat Suomelle todellisia paineita. Kehityksen taustalla on CO2-päästöjen pienentäminen ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin pyrkiminen.

Naapurimaista varsinkin Ruotsin ääneen sanoma vuosiluku tulee suomalaispoliitikoille kiinnostavaan saumaan näin vaalien alla. Puolueet eivät voi välttyä ottamasta asiaan kantaa, koska äänestäjät haluavat tietää. Ilmaston lämpeneminen on tulevien eduskuntavaalien suuri teema.

Pääministeri Sipilä tuskin kertoo perjantaina mahdollisesta polttomoottorikiellosta vielä paljon mitään. Asia jää joka tapauksessa seuraavan hallituksen asialistalle.

Kieltää, ei kiellä, kieltää…

Liikenne- ja viestintäministeriössä Ruotsin linjausta seurataan nyt mielenkiinnolla. LVM kuitenkin rauhoittelee tilannetta toteamalla, että ministeriössä ei tällä hetkellä valmistella bensiini- ja dieselautojen kieltoja.

Joulukuussa liikenne- ja viestintäministeriön liikenteen päästöjen nollaamista selvittänyt asiantuntijaryhmä totesi (siirryt toiseen palveluun), että bensiini- ja dieselkäyttöisten uusien henkilöautojen myynnin tulisi päättyä Suomessa viimeistään vuonna 2035.

Marraskuussa puolestaan akateemisista tutkijoista koostuva Suomen ilmastopaneeli arvioi, että mikäli Suomi haluaa mitoittaa päästövähennyksensä 1,5 asteen lämpenemisrajan mukaisesti, uusien polttomoottoriautojen myynti tulisi kieltää jo 2027.

Puolueiden osalta ainakin SDP on omassa ilmasto-ohjelmassaan linjannut, että seuraavan hallituksen tulee laatia aikataulu uusien polttomoottoriautojen kieltämiseksi henkilöliikenteessä.

Myös vihreät ja vasemmistoliitto kannattavat ilmasto-ohjelmiensa perusteella uusien bensiini- ja dieselautojen myynnin kieltämistä 2030-luvulla.

Muiden puolueiden ohjelmissa asiasta ei löydy mainintaa. Kokoomus ja keskusta kannattavat autoilun päästöjen vähentämistä esimerkiksi veromuutoksilla, joilla pienipäästöisten autojen ostaminen halpenisi.

Julkisuudessa kieltolinjaa vastaan ovat hyökänneet kovasanaisesti erityisesti siniset ja perussuomalaiset.

Ei kai Suomesta voi tulla polttomoottoriautojen kierrätyskeskus?

Suomella on paineita tehdä päätöksiä, sillä Ruotsin tuoreella ilmoituksella voi olla vaikeasti ennakoitavia vaikutuksia.

Jos esimerkiksi uusien sähköautojen myynti kasvaa Ruotsissa merkittäväksi vaikkapa vuoteen 2025 mennessä, lisää se samalla Ruotsissa myös sähköautojen haluttavuutta vaihtoautoina. Nyt ja parina seuraavana vuonna rekisteröitävät sähköautot tulevat Ruotsissa vaihtoautoiksi vuosikymmenen puolivälissä.

Entä jos samaan aikaan käytettyjen bensiini- ja dieselautojen kysyntä Ruotsissa hiipuu vauhdilla? Myös ne autot pitää myydä jonnekin. Se jonnekin saattaa sitten yhä useammalle autolle olla Suomi.

Jo nyt halvan kruunun Ruotsista tuodaan ennätysmäärä käytettyjä autoja Suomeen. Tilanne olisi ennen kaikkea ilmastotavoitteiden kannalta onneton, jos käytettyjä polttomoottorisia Ruotsin autoja dumpattaisiin Suomeen entistä enemmän.

Ihan oma kysymyksensä on, miltä Suomen uusien autojen kaupassa näyttäisi muutaman vuoden kuluttua, jos Suomi pitäisi ainoana Pohjoismaana kiinni polttomoottorista sähkön rinnalla. Mistä myyntiin edes saataisiin uusia polttomoottoriautoja, jos yhä useampi maa haluaa luopua niistä?

Suomelle ei ehkä jää muuta mahdollisuutta kuin kieltää uusien bensiini- ja dieselautojen myynti vuonna 2030.

Lue myös:

Analyysi: Akku ei kestä, maaseudulla ei pärjää! Sähköautoja vastustetaan vuonna 2019 samoilla väitteillä kuin GSM-puhelimia 1994