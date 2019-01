Ruotsi haluaa eroon uusista bensiini- ja dieselautoista vuoteen 2030 mennessä, mutta ei vielä tiedä, miten se käytännössä toteutetaan

Taksiautoilija Babakhan Mohsen on tyytyväinen kaasuhybridiautoonsa.

Taksiautoilija Babakhan Mohsen on kuullut tulossa olevasta bensiini- ja dieselautojen myyntikiellosta. Hän itse ajaa Tukholman keskustassa yhtä uuden polven yhdistelmää, kaasuhybridiautoa, ja on kulkupeliin tyytyväinen. Mohsen ei kuitenkaan innostu hallituksen tavoitteesta päästä eroon uusista bensiini- ja dieselautoista.

– En usko, että se toimii. Meillä täytyy olla vaihtoehtoisia polttoaineita, Babakhan Mohsen sanoo.

Hän epäilee myös, voivatko sähköautot korvata muut vaihtoehdot.

– Bensiini ja diesel eivät voi kokonaan hävitä.

Käytännön keinot vielä auki

Ruotsi on jo kymmenen vuotta sitten asettanut tavoitteeksi fossiilittoman liikenteen, mutta uusi Stefan Löfvenin hallitus tiukensi tavoitetta muiden Euroopan maiden malliin. Ruotsi yrittää luopua uusien bensiini- ja dieselautojen myynnistä 2030 mennessä. Tavoite perustuu ilmastosopimuksiin. Sen taustalla on usko vaihtoehtoisten kulkuvälineiden ja biopolttoaineiden nopeaan kasvuun.

Kuninkaallisen teknillisen korkeakoulun professorin Göran Finnvedenin mukaan asia vaatii vielä selvityksiä.

– Hallituksella on nyt uusi muotoilu asiasta, mutta on selvitettävä, mitä se käytännössä tarkoittaa, hän sanoo.

Vaatimus bensiini- ja dieselautojen kiellosta nousi Ruotsin hallituksen ohjelmaan tiettävästi Ympäristöpuolueen vaatimuksesta. Vielä ennen vaaleja puolue halusi lopettaa bensiininmyynnin.

– Bensiinmyyntiä voidaan tuskin lopettaa yhtäkkiä vuonna 2030, koska bensiinimoottoriautoja myydään edellisenä vuonna. Tai sitten voidaan, sitä ei vielä tiedä, Finnveden pohtii.

Professori Göran Finnveden uskoo sähköautojen nopeaan tuotekehitykseen. Riikka Uosukainen / Yle

Sähköautojen ostohinta halpenee

Ruotsissa sähköautojen osuus on vielä pieni - noin joka kymmenes autoilija ajaa täys- tai hybridisähköllä.

Ympäristöstrategisen analyysin professori Finnveden uskoo sähköautojen nopeaan tuotekehitykseen. Sähköautojen ostohinnat voivat hänen mukaansa laskea perinteisten ajoneuvojen tasolle tai allekin vuoteen 2030 mennessä. Käyttö on halvempaa, mutta suurin osa sähköautoista ja latauspisteistä on keskittynyt suurkaupunkeihin.

Sähköautojen latausasemien määrä on kasvanut Ruotsissa voimakkaasti kolmessa vuodessa. Viime vuonna niitä oli rekisteröity 4 600 koko maassa, kun niitä vielä vuonna 2015 oli alle tuhat. Finnvedenin mukaan tulevina vuosina pitää kehittää järjestelmä, joka toimii sekä suurkaupungeissa että maaseudulla.

– Sähköautojen markkinat saattavat keskittyä erityisesti suurkaupunkeihin, ja maaseudulla käytetään biopolttoaineilla kulkevia autoja tai hybridejä.

Biopolttoaineista kilpaillaan

Biopolttoaineiden käyttö yksityisautoiluun ei sekään ole itsestäänselvää, koska niistä käydään kovaa kilpailua muun muassa eri kulkuvälineiden välillä. Kysymys on siitä, missä ne ovat eniten hyödyksi.

– Niitä halutaan raskaan liikenteen kuljetusajoneuvoihin, lentokoneisiin, talonrakennukseen, uusiin materiaaleihin, professori Göran Finnveden luettelee.

Bensiini- ja dieselautojen kielloilla pyritään eroon hiilidioksidipäästöistä, mutta korvaavilla ratkaisuillakin ovat omat ongelmansa. Sähköakkujen metallien saatavuus askarruttaa, ja niiden tuotanto-olosuhteita on arvosteltu. Biopolttoaineiden raaka-aineiden ongelmat liittyvät puolestaan kestävään maankäyttöön ja biologiseen monimuotoisuuteen.

– Lisäksi on nostettu esiin ruuhkaongelmat. Sähköautoilla ajaminen on halpaa, mikä voi lisätä liikennettä ja ruuhkia suurkaupungeissa, Finnveden sanoo.

Useissa Euroopan maissa, kuten Tanskassa, on tehty vastaavia päätöksiä bensiini- ja dieselautojen kielloista. Öljytuloilla vaurastunut Norja on sähköautojen myynnissä pitkällä edellä muita Pohjoismaita. Siellä jo lähes puolet uusista autoista on sähköautoja, usein perheen kakkosautona. Sähköauton omistajat säästävät veroissa ja ruuhkamaksuissa.

Finnveden uskoo, että myös Ruotsissa pohditaan uuden autoilun tukia.

– On tärkeää, että ihmiset pysyvät muutoksessa mukana. Sen pitää olla oikeudenmukainen eikä jättää pienituloisia tai maaseudulla asuvia ulkopuolelle.