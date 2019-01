Kanadan Kiinan-lähettiläs pyörsi puheensa Huawei-pomon luovutuksesta

Brittikansanedustajat vaativat pääsyä naisvankien luo Saudi-Arabiassa – uhkaavat julkistaa raporttinsa vankien kohtelusta

Uutistoimisto Reuters on raportoinut ainakin neljästä tapauksesta, joissa naisaktivistivangeille on annettu sähköshokkeja ja heitä on häiritty seksuaalisesti.