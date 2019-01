Brittikansanedustajat vaativat pääsyä naisvankien luo Saudi-Arabiassa – uhkaavat julkistaa raporttinsa vankien kohtelusta

Uutistoimisto Reuters on raportoinut ainakin neljästä tapauksesta, joissa naisaktivistivangeille on annettu sähköshokkeja ja heitä on häiritty seksuaalisesti.

Ihmisoikeusjärjestöt Amnesty International ja Human Rights Watch sekä brittikansanedustajista koostuva ryhmä vaatii saada tavata vankeja Saudi-Arabiassa.

Ryhmät vaativat riippumattomien tarkkailijoiden pääsyä muun muassa naisten oikeuksia ajaneiden aktivistien luo, joiden on epäilty joutuneen kidutuksen kohteeksi vankeudessa.

Lisäksi ihmisoikeusjärjestöt vaativat saada tavata niitä kuninkaallisen perheen jäseniä ja eliitin edustajia, joita kruununprinssi Mohammed bin Salman vangitsi vuonna 2017 korruptionvastaisessa pidätysaallossa.

Brittikansanedustajat ovat uhanneet julkistaa raporttinsa naisaktivistien huonosta kohtelusta saudivankiloissa ensi viikkoon mennessä, mikäli heille ei suoda mahdollisuutta päästä tapaamaan vangittuja aktivisteja.

Saudi-Arabia on vanginnut viime toukokuusta lähtien lukuisia naisaktivisteja, jotka vaativat muun muassa huoltajuusjärjestelmän kumoamista kuningaskunnassa. Monet heistä vaativat myös ponnekkaasti ajo-oikeutta naisille, joka myönnettiinkin heille viimein kesäkuussa.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty on raportoinut ainakin kymmenestä viime kesänä sattuneesta tapauksesta, joissa naisaktivisteja on kidutettu vankiloissa. Uutistoimisto Reuters on puolestaan kertonut, että ainakin neljässä tapauksessa naisvangeille on annettu sähköshokkeja ja heitä on häiritty seksuaalisesti. Saudi-Arabia on kiistänyt kidutukset.

Human Rights Watch -järjestö vaatii, että riippumattomilla tarkkailijoilla pitäisi olla pääsy myös niiden prinssien ja liikemiesten luokse, jotka kruununprinssi vangitsi vuonna 2017. Pidätysten syyksi kerrottiin korruption vastainen taistelu, mutta tosiasiallisena syynä on pidetty 33-vuotiaan kruununprinssin vallanhalua.

