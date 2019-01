Yle Venezuelassa: Caracas hiljentyi protestien jälkeen, mutta moni uskoo niiden jatkuvan – ”Tämä on vasta alkua”

CARACAS Torstaina Caracasin lentokentällä ei edellispäivän tapahtumista näy merkkiäkään. Ainoastaan passintarkastuksessa virkailijat ovat tavanomaista tarkempia.

Kansalliskaartin sotilaita ei näy normaalia enempää ja viime vuosina hiljentyneellä kentällä vallitsee rauhallinen tunnelma. Ihmiset pyyhkivät hikeä, sillä lentokentän ilmastointi ei ole toiminut kunnolla yli vuoteen.

Tuloaulassa odottavat innokkaat rahanvaihtajat. Lentokentällä on myös virallinen rahanvaihtopiste, jota kukaan ei käytä.

Lentokentän epävirallisten rahanvaihtajien tarjouksiin ei kuitenkaan kannata tarttua, jos haluaa saada dollareilleen edes siedettävän vaihtokurssin.

Venezuelan valuutta bolivar on käytännössä arvoton, inflaatio jyllää yli miljoonassa prosentissa ja käteisestä valuutasta on pulaa, koska setelien paperi on kalliimpaa kuin itse setelit. Siksi lähestulkoon joka paikassa hedelmäkojuista parkkihalleihin voi maksaa kortilla.

Hinnat ovat olleet jatkuvassa nousussa jo vuosia.

Autonkuljettaja Oscar pyörittää päätään ja kertoo, että kahdessa päivässä hinnat ovat jälleen pompanneet reippaasti ylöspäin.

– Nykyään maksamme käytännössä dollareissa, sillä erotuksella että Venezuelassa kaikki on kallista myös dollareilla mitattuna, Oscar toteaa.

Guaidó herätti toivon

Tilanteesta syytetään sosialistihallitusta ja presidentti Nicolás Maduroa.

Tyytymättömyys presidenttiin ajoi venezuelalaiset kadulle massaprotesteihin viimeksi syksyllä 2017.

Tuolloin sadat ihmiset saivat surmansa hallituksen joukkojen ja mielenosoittajien yhteenotoissa. Niiden jälkeen Maduro on keskittänyt lisää valtaa itselleen ja pyrkinyt tukahduttamaan opposition.

Siksi monelle venezuelalaiselle Juan Guaidón julistus tuli yllätyksenä ja herätti toivon maan vapautumisesta yli 20 vuotta hallinneesta sosialistihallituksesta.

Jo keskiviikkona puhelimeen alkoi tulvia viestejä venezuelalaisilta ystäviltä, jotka osallistuvat suurmielenosoitukseen ja juhlivat Guaidóa.

Sitten puhelimeen tuli myös toisenlaisia viestejä. Täällä ammutaan ihmisiä kuin kärpäsiä, yhdessä niissä kerrotaan.

Caracasissa Petaren pahamaineisessa slummissa hallinnon joukot ottavat yhteen slummien asukkaiden kanssa ja ääniviestin taustalta kuului laukausten ääniä.

Petare ja muut slummit ovat perinteisesti olleet chavistien ydinkannatusalueita. Näin ei ole kuitenkaan enää. Köyhtynyt valtio ei pysty jakamaan ruoka-avustuksia enää samaan malliin.

Nälkä vaivaa lähes koko Venezuelaa, mutta Petaren kaltaisella, jo aiemmin äärimmäisen köyhällä alueella hätä korostuu. Siksi ihmiset eivät enää ole valmiita vannomaan uskollisuutta Madurolle.

Nyt roihahtaneissa protesteissa marssii koko kansa yhteiskuntaluokkaan katsomatta.

Juan Guaidó väkijoukon keskellä Caracasissa, Venezuelassa 23. tammikuuta. Miguel Gutierrez / EPA

Ihmiset pelkäävät

Mediassa puhutaan vuoden 2017 kapinaliikkeen ylösnousemuksesta. Monia kuitenkin pelottaa, sillä tuolloin mielenosoittajia vastaan käytettiin äärimmäistä väkivaltaa.

Carcasilaisessa ravintolassa työskentelevä tarjoilija Luis Aleman kertoo, että hän joutui hallituksen joukkojen saartamaksi lähdettyään töistä keskiviikkona.

– Luulin, että he tappavat minut, Aleman kertoo ja pahoittelee, ettei uskalla tavata enää auringon laskettua torstaina.

Osa venezuelalaisista uskoo Maduron valtakauden olevan vihdoin lopussa, toiset pelkäävät sisällissotaa tai Maduron entistä kovempia otteita.

– Täällä kukaan ei luovuta, lähdemme taistelemaan, julisti Maduro, kun Yhdysvallat ja suurin osa Amerikan valtioiden järjestön maista ilmoitti tunnustavansa Guaidón presidentiksi.

Keskiviikon protesteissa sai surmansa ainakin 21 ihmistä. Väkivaltaisiksi Maduron eroa vaativien mielenosoittajien ja hallituksen joukkojen yhteenotot äityivät paitsi pääkaupunki Caracasissa myös muualla Venezuelassa.

Kolumbian rajan läheisyydessä Tachirassa asuva toimittaja Loreana Arraiz kerää sosiaalisessa mediassa rahaa hautajaisiin. Yksi hänen oppilaistaan, 24-vuotias mies kuoli keskiviikon protesteissa.

Protestialueella poltetaan vesipiippua

Pääkaupungissa protestit keskittyivät opposition perinteisille kannattaja-alueille, kuten Chacaon ja Altamiran kaupunginosiin.

Vuorokausi protestien jälkeen Altamiran kadut ovat kuitenkin hiljaisia.

Korkeatasoisen Altamira Village -ostoskeskuksen ravintolamaailman pöydissä on torstai-iltana tilaa. Noin 50 pöydästä ainoastaan kuudessa on asiakkaita. Merkkivaatteisiin pukeutunut pariskunta nauttii viinistä, sushista ja vesipiipusta.

Livebändi alkaa soittaa viime vuosikymmenten hittejä.

Edellisenä päivänä viereisellä kadulla sadat tuhannet ihmiset ovat osoittaneet mieltä. Ravintolan televisiosta näytetään politiikan sijaan baseballia.

Protestien odotetaan kuitenkin jatkuvan, ja perjantaina Juan Guaidón on määrä puhua kansalle Caracasissa.

– Tämä on vasta alkua, uskoo Luis Aleman.