Kattolevy putosi opiskelijan päähän, vähältä piti tilanne jo aiemmin: 2 300 oppilaan ammattioppilaitos suljettiin Tampereella

Opiskelija sai torstaina vajaan kilon painoisen levyn päällensä, onneksi ei kulma edellä. Iso oppilaitos on ainakin perjantain kiinni.

Tredun Santalahdentien toimipiste on kiinni ainakin perjantain opiskelijan saatua katosta irronneen levyn päälleen.

Levyn putoamisesta kertoi ensimmäisenä Aamulehti (siirryt toiseen palveluun).

Tredun saamien tietojen mukaan opiskelija on nyt kotihoidossa lievän aivotärähdyksen takia.

Ammattioppilaitos Pyynikillä on kuitenkin suljettuna perjantain, jonka aikana katon kuntoa selvitetään. Paikassa oli vastikään iso ja pitkällinen remontti.

Kattolevy putosi perjantaina luokkahuoneessa, koulutuspäällikkö Virpi Siiranen kertoo. Siirasen mukaan isännöitsijä ja rakennuttaja selvittävät talon kuntoa perjantaina.

Tredun johtaja Outi Kallioinen sanoo, että remontissa uusittiin kaikki oppilaitoksen sisäkatot. Suurimmassa osassa on käytetty tämänhetkisten tietojen mukaan samankaltaista levyä.

Santalahdentien toimipisteen remontti alkoi vuonna 2015. Hankkeen kustannusarvio oli 26 miljoonaa. Kohteen bruttopinta-ala oli 20 000 neliötä.

Kaikki levyt käydään läpi

Tredu-Kiinteistöjen toimitusjohtaja Marko Tulokas kertoo, että aikaisemmin oli samankaltainen tilanne, että kattolevy putosi. Silloin kukaan ei jäänyt alle. Viikko sitten takuutarkastuksessa käytiin tilannetta läpi.

Korjaaviin toimenpiteisiin piti jo ryhtyä ja tämä nopeuttaa Tulokkaan mukaan asiaa.

– Kyseessä on akustovillalevy, joka on kavennettu asennusvaiheessa liian kapeaksi ja se ei pysynyt kunnolla kannattimella ja putosi. Levy painaa 976 grammaa ja sen koko on 120 kertaa 137 senttiä. Kovin isosta palasta ei ole kyse.

Levy on painanut vajaan kilon, eikä 1,5 kiloa kuten aluksi kerrottiin.

Tulokkaan mukaan kaikki kattolevyt käydään läpi. Koulun avautuminen ensi viikolla ratkaistaan perjantaina aamupäivällä.

– Uskoisin, että ensi viikolla toiminta jatkuu normaalisti.

Koulupäivä noin tuhannella

Toimipisteessä olisi ollut koulupäivä noin tuhannella opiskelijalla. Toiset tuhat on käytännön opissa työpaikoilla.

Tredu on tiedottanut tilanteesta opiskelijoille ja heidän huoltajilleen. Silti kaikki eivät luultavasti ole saaneet tietoa.

Ovella kävi perjantaina henkilökuntaa ja esimerkiksi ulkomaisia opiskelijoita.

Oppilaitoksen palloiluhalli on tänään varattu lämmittelytilaksi niille, jotka ovat kouluun tulleet. Siellä jaetaan myös tietoa tilanteesta.

Palloiluhallilla oli perjantaina aamulla vain vähän ihmisiä.

Henkilökuntaa Pyynikin toimipaikassa on lähes 300.

Lisätietoa on luvassa kello 11 jälkeen, koululta arvioidaan.

