Italiassa tuomioistuin suosittelee oikeudenkäyntiä sisäministerin turvapaikkapolitiikasta

Italiassa tuomioistuin linjasi torstaina, että sisäministeri Matteo Salvini tulisi asettaa oikeuden eteen turvapaikkapolitiikastaan.

Linjaus koskee viime vuoden elokuun tapausta, jossa Salvini esti siirtolaisia kuljettaneen Italian rannikkovartioston aluksen pääsyn maihin. Asiasta uutisoi torstaina muun muassa Guardian (siirryt toiseen palveluun).

Syyttäjät aloittivat Sisiliassa elokuussa tutkinnan Salvinin toimista sen jälkeen kun tämä kielsi Diciotti-aluksessa olevia siirtolaisia astumasta maihin. Alus jäi useiksi päiväksi jumiin Sisilian satamaan, eikä siirtolaisia päästetty heti ulos. Aluksessa oli 150 ihmistä.

Lopulta katolinen kirkko, Irlanti ja Albania suostuivat ottamaan vastuun pääosin Eritreasta lähteneistä siirtolaisista.

Salvinin toimia on tutkittu muun muassa vallan väärinkäyttämisenä. Koska Salvini on hallituksen ministeri, mahdollisista oikeustoimista päättäminen on kansanedustajien ja senaattorien käsissä.

– Voin saada jopa 15 vuoden vankeustuomion, koska olen estänyt laittomien rantautumisen Italiaan. Olen sanaton, äärioikeistolainen Salvini kirjoitti Facebookissa.

Salvini vakuutti, että hän ei pelkää eikä anna periksi asiassa.

– Jos se, mitä tein, tarkoittaa, että olen kidnappaaja, sitten voitte pitää minua kidnappaajana tulevina kuukausina, hän sanoi.

Salvini sanoo olevansa vakuuttunut siitä, että hänellä on oman puolueensa senaattorien tuki takanaan.

Hallituskumppani Viiden tähden liikkeen tuki on epävarmemmalla pohjalla. Populistiliikkeen keskeisiä periaatteita on, että tutkinnan alla olevien poliitikkojen on erottava.

Myrskyyn joutunut alus

Viime päivinä Salvini on ottanut kantaa myös toisen laivan kohtaloon. Hän on kieltänyt Italiaa lähestyvän saksalaisen avustusjärjestön SeaWatch 3 -pelastusaluksen rantautumisen. Alus pelasti 47 siirtolaista Libyan edustalla ja järjestö oli pyytänyt suojaa Italiasta talvisten ja myrskyisten sääolosuhteiden vuoksi.

Järjestö tviittasi kohdanneensa Välimerellä olevan myrskyn seitsemän metriä korkeat aallot. Alueella on torstaina Ylen meteorologin havaittu voimakas matalapaine, johon on liittynyt muun muassa runsasta salamointia.

Salvini kutsui tapausta provokaatioksi ja ehdotti, että alus menisi Maltalle. Salvinin hallituskollega Luigi Di Maio puolestaan ehdotti laivalle seilaamista Ranskaan.

Salvini sai kritiikkiä laivan matkaan puuttumisesta parlamentin oppositiopoliitikoilta. Lopulta Palermon kaupunginjohtaja Sisiliassa tarjoutui vastaanottamaan aluksen.

Lähteet: AFP, AP, Reuters