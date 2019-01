Eilen Saksasta Suomeen luovutettu seksuaalirikosepäilty vangittiin Oulun käräjäoikeudessa

Oulun seksuaalirikoksista epäilty mies vangittiin tänään Oulun käräjäoikeudessa. Miestä epäillään osallisuudesta törkeään lapseen kohdistuneeseen seksuaalirikoskokonaisuuteen.

Epäilty mies otettiin kiinni tammikuun alussa Saarbrückenin kaupungissa Saksassa. Hänet luovutettiin eilen torstaina Saksasta Suomeen.

Mies otettiin kiinni kertaalleen jo ennen viime joulua Saksassa, mutta siinä vaiheessa kun hänestä annettiin eurooppalainen pidätysmääräys, hänet oli ehditty vapauttaa. Epäilty tavoitettiin Saksassa mahdollisesti laittoman maahantulon takia.

Poliisihallitus on laatinut selvityksen Oulun poliisin toimintaan tilanteessa, jossa epäilty päästettiin vahingossa vapaaksi. Poliisihallituksen poliisiylitarkastaja Markku Ryymin kertoo Ylelle sähköpostitse, että Poliisihallituksen osalta asia on loppuun käsitelty. Ryyminin Oulun poliisille ei tule tapauksesta moitteita tai rangaistuksia.

Myös Oulun poliisin teki sisäisen selvityksen epäillyn miehen vapautukseen liittyen. Poliisilakimies Antti Räsänen kertoo, että asiassa ei ole syytä epäillä kenenkään kohdalla virkavirhettä, vaan kyseessä on inhimillinen erehdys.

Räsänen kommentoi eilen torstaina Ylelle, että tietokatkos on tapahtunut Suomen poliisin sisällä, eikä Saksan poliisin toimintaa kohtaan ole moitittavaa. Poliisilakimiehen mukaan selvitys on lähetetty sisäministeriöön.

Laaja epäilty seksuaalirikosvyyhti

Oulun poliisi tutkii lukuisia seksuaalirikosepäilyjä kesän ja syksyn 2018 ajalta, joissa on eri epäillyt ja uhrit.

Tänään perjantaina Oulun käräjäoikeudessa vangittu epäilty mies liittyy laajaan epäiltyyn seksuaalirikosvyyhtiin. Yhteensä kahdeksan ulkomaalaistaustaisen miehen epäillään törkeästi hyväksikäyttäneen alle 15-vuotiasta lasta. Neljää heistä epäillään myös törkeästä raiskauksesta. Kahta epäillään näiden nimikkeiden lisäksi vielä tytön pahoinpitelystä.

Hyväksikäyttöä on epäilyn mukaan kestänyt miltei viisi kuukautta yksityisasunnossa, kesäkuun alusta lokakuun loppuun. Myös epäillyn pahoinpitelyn tekoajaksi on merkitty sama kuin muissa rikoksissa, lähes viisi kuukautta. Kyse on fyysisestä pahoinpitelystä.

Poliisin mukaan kaikki epäillyt tekijät ovat tulleet Suomeen pakolaisina tai turvapaikanhakijoina. Yksi on ollut maassa pidempään, suurin osa joitain vuosia. Osa on pakolaisia, osalla on turvapaikkaprosessi kesken, ja osa on Suomen kansalaisia. Yksi on yli kolmekymppinen, muut ovat 20–30-vuotiaita.

