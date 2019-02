Heli Vaarasen kolumni: Vanhat parit tietävät, miten suhde pysyy ja paranee – viisi ohjetta onnelliseen liittoon

Oletteko koskaan koettaneet saada selvää vanhojen parien keskusteluista? Ihan oikeasti, kuka normaali ihminen pystyy seuraamaan tällaista keskustelua:

– Onkohan se…

– Ai se?

– Niin.

– On se. Kävin laittamassa.

– No hyvä.

Mistä he puhuivat?

Entä käsitättekö te tällaista keskustelua:

– Missähän...

– Tuossa tuolilla. Laitahan päällesi.

– No kiitos.

Mistä kumpikin tiesi, mistä toinen puhuu?

Hmm. Entä saatteko te tolkkua tästä:

– Mitä minun piti sanoa?

– No varmaan siitä huomisesta.

– Niin! Sitähän minä juuri olinkin sanomassa.

– No niin!

Mistä on kyse? Ovatko he kaikki ajatustenlukijoita? Varmaan ovat. Mutta miten tulla sellaiseksi? No tietenkin elämällä yhden ja saman ihmisen kanssa vuosikymmeniä, sanoisivat tutkijat. Mutta riittääkö pelkkä yhdessä eläminen, ja sitten olet valmis ajatustenlukija? Ei riitä, ja nyt siitä on olemassa myös tutkittua tietoa.

Vanhuustutkija Karl Pillemer Cornellin yliopistosta haastatteli tutkijaryhmänsä kanssa laajaa joukkoa hyvin pitkissä liitoissa eläneitä. Vähimmäisvaatimus oli, että haastateltavat ovat olleet onnellisesti aviossa vaatimattomat 30 vuotta, mutta useat olivat olleet 40 tai 50 vuotta ja siitä ylikin. Kysymys kuului, miten ihmeessä sinne asti päästään. Tutkijat halusivat käyttää laajaa otosta ja joukkoälyä. He halusivat luotettavan, paikkansa pitävän lopputuloksen.

Voiko sellainen onnistua? Kyllä, ja hienosti onnistuikin. Tämä on minusta sitä akateemisen tutkimuksen upeinta ja herkullisinta mannaa: yhteensä seitsemänsadan kyselykaavakkeen ja syvähaastattelun tulokset puristettiin viiteen kohtaan.

1. Tiedä, kenen kanssa astut avioon

Kun tunnet seurustelukumppanisi hyvin, perustat suhteesi tosiasioille. Se merkitsee joskus luopumista ja sitä, että jatkat etsimistä. Vanhusten mielestä pitäisi käsittää jo etukäteen, ettei puoliso tule muuttumaan. Kun tunnet ja hyväksyt puolisosi hyveineen ja virheineen, et ainakaan toivo mahdottomia. Luoviminen on viisaampaa kuin muutoksen odottelu, vanhukset kertovat. Unohda, että hän alkaisi tehdä mitä haluat tai alkaisi pitää sukulaisistasi tai alkaisi osoittaa enemmän kiinnostusta sinuun. Hän on oma persoonansa niin kuin sinäkin. Tunne siis kunnolla seurustelukumppanisi, ja jos näet varoitusmerkkejä, ole valmis luopumaan suhteesta. Rakastunutkin näkee varoitusmerkit. Hän vain selittää ne itselleen parhain päin.

2. Puhukaa, puhukaa!

Vanhukset sanoivat, että puhu ystävällisesti, vaikka olisit eri mieltä, ja kerro miltä sinusta tuntuu. Älä yritä aina miellyttää, sillä se saa olosi tukalaksi. Ole sen sijaan oma itsesi ja kerro, missä mennään. Mitä tahdot, mitä haluat ja missä kohdin tulet puoleen väliin vastaan omaa puolisoasi ja hänen tahtoaan. Älä ota asioita liian vakavasti, vanhukset sanoivat. Ota rennosti! Huomenna jo nauratte ongelmalle. Onko loukkaantuminen ja murjottaminen sen arvoista? Luultavasti ei. Ole valmis pyytämään anteeksi. Istukaa rauhassa alas ja selvittäkää pulmanne. Kuuntele puolisoasi. Asetu toisen asemaan ja näe asia hänen näkökulmastaan.

3. Sitoudu liittoosi ja sen elämänmittaiseen murtumattomuuteen

Älä perusta rakkauden tunnettasi siihen, mitä kumppanisi tuo elämääsi tai mitä hänellä on. Kun rakastat ihmistä itseään, ei ole väliä, että hän vanhenee ja tulee ryppyiseksi tai että elämä koettelee. Rakkaus vain on. Rakkautta vahvistaa se, että olette myös ystäviä. Lojaaleja ja uskollisia. Tutkimuksen vanhukset käyttivät paljon raamatullisia tai kansanviisauksia päivittäisistä pulmista selviämiseen: ”Älä anna auringon laskea vihasi yli”, ”Auta kaveria mäessä”, ”Helpota toisen elämää. Se on kuin laittaisit rahaa pankkiin”. ”Aloita jokainen päivä puhtaalta pöydältä” ja ”Älä luovu rakkaudesta!”

4. Oppikaa toimimaan tiiminä

Valitse puoliso, joka on samanlainen kuin sinä. Samanlaiset arvot auttavat kummasti, kun kasvatatte lapsia, mietitte rahan käyttöä tai koetatte selviytyä normaaleista elämän ongelmista. Elämään mahtuu vaikeita vuosia ja helpompia. Kyse on siitä, miten autatte toinen toisianne pahan paikan yli. ”Rakkaus kasvaa”, vanhukset kertovat ja lupaavat onnellisuuden vain lisääntyvän, kun puhalletaan yhteen hiileen. Kun tiedät, mitä itse haluat elämältä, et joudu poukkoilemaan epävarmuudessa. Jokainen hyvä päivä lisää varmuutta ja turvallisuutta siitä, että kumpikin voi nojata toiseen. Onnellisuus on lopputulos yhteisestä ponnistelusta ja vaikeuksien selättämisestä yhdessä. Vanhukset neuvovat, että kodista on hyvä tehdä rauhallinen ja turvallinen pesä maailman myrskyissä. Siellä on hyvä olla, ja huolet jäävät seinien ulkopuolelle. ”Me ei vastata puhelimeen iltaisin”, paljastaa vanha herra. ”Niin sitten ne lopettavat soittamisen!”

5. Läheisyyttä täytyy pitää yllä joka päivä

”Me nukutaan aina käsi kädessä. Sanotaan ’anna käsi’ ja nukahdetaan yhdessä”, vanha pariskunta kertoo. He puhelevat mukavista yllätyksistä, pikku huomionosoituksista ja siitä, että jaksaa tehdä asioita toisen eteen. ”Hain hänen siskonsa juna-asemalta ja meinasin tuoda kotiin väärän ihmisen”, pari nauraa sydämellisesti. ”Lakritsipatukka pöydällä kertoo hänelle, että tykkään vieläkin. Hän tietää, että jätin sen siksi”, kertoo vanha vaimo. Toinen kuvaa hiljaisia aamuja, jolloin heräillään yhdessä uuteen päivään: ”Kukahan ihana laittaisi kahvin”, he kysyvät silloin toisiltaan. Läheisyys pysyy yllä, kun molemmat tuottavat turvallisuuden tunnetta ja mielihyvää toisilleen: ”Aina kiitetään. Kiitetään ruoasta ja saunasta, kiitetään puhtaasta kodista.”

Olen pohtinut ja katsellut onnellisia vanhoja pareja viime aikoina paljon. Hymyssä suin. Onnen takana on viisas valinta ja sitäkin oivaltavampi läheisyyden ylläpito. Silti aina vain jaksan ihmetellä vanhojen parien ajatuksenlukua. Kun joku sana tai asia on kielen päällä muttei tule ulos, niin sitä kysytään puolisolta. Nämä kysymykset menevät suoraan asiaan:

– Mitä minä olin ajatellut tehdä?

Ja puoliso vastaa, rakkaudella. Ja vastaus osuu kuin naulan kantaan.

Heli Vaaranen

Kirjoittaja on valtiotieteen tohtori, sosiaalitieteilijä ja psykoterapeutti. Hän johtaa Väestöliitossa parisuhdepalveluita. Vaarasen intohimona on saada eronneet parit rauhanneuvotteluun ja rakentaa uusia alkuja pareille parisuhdekriisien jälkeen.

Lähteet: Heli Vaarasen havainnot pitkistä parisuhteista vuosina 2008–2018 ja Karl Pillemer: 30 Lessons for Loving: Advice from the Wisest Americans on Love, Relationships and Marriage (2015)