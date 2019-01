OP: Talous kehittyy vielä tänä vuonna mukavasti, mutta ensi vuonna rysähtää

OP ennustaa, että Suomen talous kehittyy vielä tänä vuonna mukavaa 1,6 prosentin tahtia. OP:n ekonomistit vetivät hieman alaspäin syksyn arviotaan 1,8 prosentin talouskasvusta.

Ensi vuonna kasvu hidastuu, ja Suomi talous kärsii suhteellisesti muita euromaita enemmän. Talouskasvu putoaa OP:n ekonomistien mukaan kituliaaseen 0,8 prosenttiin.

Vielä suurempi romahdus tapahtuu maailmankaupassa, jonka kasvu tyssää ensi vuonna 0,5 prosenttiin tämän vuoden 2,0 prosentista.

– Suomelle maailmankaupan hidastuminen on huono uutinen, kun kilpailukyvyn kohenemisesta tullut vetoapukin on hiipunut. Tänä vuonna vienti vielä kasvaa kohtalaisesti muun muassa laivatoimitusten turvin, mutta vuonna 2020 viennin kasvu on jäämässä vähäiseksi, arvioi OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen.

Maailmankauppa on kasvanut finanssikriisin jälkeen keskimäärin kolmen prosentin vauhtia. Viime vuonna maailmankauppa kasvoi 3,7 prosenttia.

Euroalueen talous ui vastavirtaan, sillä talouskasvu piristyy ennusteen mukaan Saksan vedolla 1,5 prosenttiin viime vuoden lopun vaisuista lukemista. Ensi vuonna euroalue pitää suhteellisen hyvin pintansa, sillä talouskasvu hidastuu maltillisesti 1,3 prosenttiin.