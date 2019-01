Pakoretki perhe-elämästä vaatii joskus luovuutta – katso videolta totuus isien ylipitkistä vessaistunnoista!

Mies menee vessaan. Kuluu viisi minuuttia, kymmenen, viisitoista. Mitä ihmettä siellä oikein tapahtuu?

Tuttu tilanne arjen keskellä erityisesti lapsiperheissä – eikä kyse todellakaan aina ole vatsavaivoista.

Ruuhkavuosia elävät ihmiset törmäävät usein siihen, että aika ei tunnu riittävän juuri mihinkään. Perheet painiskelevat työssä käymisen, lasten kuskaamisten ja kodin pyörittämisen välillä.

Harvaan jäävät ne hetket, jolloin vanhemmilla olisi ihan sitä omaa aikaa.

Siksi pakoretki arjesta on joskus otettava sieltä mistä sen saa.

Vaikka sitten vessasta.

– Sekä miehet että naiset tekevät pakoretkiä perhe-elämässä toistuvasti. Äidit menevät suihkuun puoleksi tunniksi tai isät menevät älypuhelimen kanssa vessanpöntölle, vahvistaa perheneuvoja Terhi Ketola-Huttunen.

Tärkeintä on, että voi sanoa puolisolle: minä vetäydyn hetkeksi omaan rauhaan. Ehkä juuri lukollisen ovensa takia kodin vessa onkin oiva paikka tähän tarkoitukseen.

Oman ajan puute on vakava ongelma

Pahimmillaan oman ajan puute ja siitä kumpuava paha olo voivat alkaa värittää koko perhe-elämää. Turhautunut puoliso purkaa helposti kurjaa oloaan lapsiin tai omaan kumppaniin esimerkiksi huutamalla tai raivoamalla.

Joskus tilanne tulehtuu niin pahasti, että ainoa keino on avioero.

Ketola-Huttusen mukaan oma aika onkin perheen ja parisuhteen kannalta elintärkeää.

– Oman ajan suurin tarkoitus on, että ihminen lisää omaa hyvinvointiaan. Ihminen voi omalla ajalla kerätä kuppia täyteen energiaa ja kun sitä energiaa on tullut, niin on paljon enemmän annettavaa koko perheelle ja parisuhteelle.

Jatkuva yhdessä pyöriminen kotona ei ole hyväksi

Pienten pakomatkojen lisäksi vanhemmille tekisi hyvää myös pidemmät pätkät omaa aikaa. Tällöin perhe-elämässä muodostuu tervettä erillisyyttä, jonka avulla voi tuntea ikävää toista ihmistä kohtaan.

Ketola-Huttusen mukaan terve erillisyys katoaa, jos kumppanin kanssa pyörii koko ajan kotona. Tämä taas saattaa vähentää mielenkiintoa puolisoa kohtaan.

Oman ajan eteen pitää tehdä töitä

Oma aika ei tipahda taivaasta vaan sen eteen pitää nähdä vaivaa. Hyvä keino on esimerkiksi sopia kalentereiden kanssa molempien vanhempien vapaat hetket jo hyvissä ajoin, koska se helpottaa molempien asennoitumista tilanteeseen.

Toki lapsiperheessä tarvitaan myös joustavuutta.

- Jos käykin niin, että kaikki oksentavat kaarella, niin kyllä sillon on ihan reilua, että toinen pystyy perumaan oman menonsa, Ketola-Huttunen sanoo.

Ketola-Huttunen on itse huomannut, että mitä enemmän kumppanille antaa omaa aikaa, sitä enemmän sitä saa myös itse. Vuorovaikutus kannattaa siis aloittaa itsestä käsin.

Ruuhkavuosista selviytymiseen Ketola-Huttusella on yksi neuvo:

- Muista koko ajan pyhä kolminaisuus: oma aika, parisuhdeaika ja perheaika. Joka viikko pyörität tätä kolmiota tarkkaillen, että kaikkea on tarpeeksi.

Katso koko juttu täältä: