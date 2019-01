Porin Mäntyluodon telakka luottaa suomalaiseen osaamiseen – "Taso on korkeaa ja väki taitavaa"

Porissa Mäntyluodon perinteinen telakka-alue on toiminut viime kesästä lähtien suomalaisyhtiön väreissä.

Porissa Mäntyluodon perinteinen telakka-alue on toiminut viime kesästä lähtien suomalaisyhtiön väreissä. Tapio Termonen / Yle

Tästä on kyse Porin Mäntyluodon telakka siirtyi viime kesänä suomalaisomistukseen.

Pori Offshore Constructionsin omistaman telakan työntekijämäärä on 150. Lomautettuna on 60 työntekijää.

Telakka tekee vaativia teräsrakenteita. Telakalla on valmius myös öljynporaustuotteiden rakentamiseen.

Porin Mäntyluodossa telakan nimikyltti vaihdettiin viime kesänä. Kyltissä lukee Pori Offshore Constructions. Telakka palasi takaisin suomalaisomistukseen ranskalaiselta Technipiltä.

– Meillä on reaktorityö loppusuoralla ja se toimitetaan tilaajalle parin viikon sisällä. Iloinen juttu on se, että saimme vuoden alussa lisätilauksen kahdelle uudelle reaktorille, kuvailee toimitusjohtaja Manu Grönlund telakan tätä hetkeä.

Norjaan toimitettavat reaktorit ovat prosessiteollisuudessa käytettäviä säiliöitä, erityisrakenteisia paineastioita.

– Isot vaativat teräsrakenteet ovat meidän leipälajimme.

Lomautetutkin pyritään saamaan töihin

Mäntyluodon telakka työllistää tällä hetkellä 150 työntekijää. Yhtiö hakee jatkuvasti uusia projekteja ja yhteistyökumppaneita, jotta loputkin omasta väestä saataisiin töihin.

– Vielä on noin 60 työntekijää reservissä lomautettuna.

Mäntyluodon telakka pärjää tällä hetkellä kotimaisella työvoimalla. Alihankkijoita käytetään yksittäisiin erikoishankintoihin.

– Meillä väki saa hyvän korvauksen työstään. Ise asiassa olen kuullut, että he saavat keskitasoa parempaakin palkkaa, mutta myös työ ja käyttämämme materiaalit ovat erittäin haastavia. Osaamisen taso on meillä korkea ja oma väki on erittäin taitavaa, kiittelee toimitusjohtaja Grönlund.

Alihankinta voi tulevaisuudessa telakalla lisääntyä riippuen uusien projektien ja tilausten laajuudesta. Toimitusjohtaja Grönlundin mukaan myös ulkomaisen työvoiman tarve voisi silloin tulla ajankohtaiseksi, jos telakan työntekijämäärä nousisi useisiin satoihin nykyisestä.

Kasvua haetaan Norjan markkinoilta

Pori Offshore Constructionsin toimitusjohtaja Manu Grönlund oli mukana äskettäin Pohjois-Norjassa Tromssassa alan tapaamisessa ja pääsi istumaan isojen öljy-yhtiöiden edustajien kanssa samaan pöytään esittelemään oman telakkansa osaamista. Keskusteluissa tulivat esille öljyn ja kaasun lisäksi uusiutuvaan energiaan liittyvät mahdollisuudet

– Norjassa on tällä hetkellä kovasti aktiviteettia, sinne pyritään. Suomalaisella osaamisella olisi mahdollisuutta ottaa oma siivunsa.

– Keskustelu oli hyvin rakentavaa ja avointa. Skandinaavit ymmärtävät toisiaan ja siinä ihmeteltiin, ettei menneisyydessä ole tehty enemmän yhteistyötä.

Spar-lautta on todettu hyväksi konseptiksi. Uskon, että niitä tehdään jatkossakin. Manu Grönlund

Toimitusjohtaja Grönlund ei pidä mitenkään mahdottomana, että Mäntyluodossa rakennetaan tulevaisuudessa vielä myös öljynporaukseen liittyviä tuotteita. Öljynporauslautat ja niiden rungot olivat aikanaan telakan merkkituotteita.

– Ison norjalaisyhtiön arvion mukaan öljyä tuotetaan vielä vuosikymmeniä. Siellä on halua ja tahtoa löytää uusia kenttiä. Spar-lautta on todettu hyväksi konseptiksi. Uskon, että niitä tehdään jatkossakin. Jos Spar-lautalle sopiva esiintymä löytyy, se on edelleen kustannustehokas ja varmatoiminen ratkaisu.