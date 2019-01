Saimaan ammattikorkeakoulussa epäillään salakatselua – Poliisi: wc-kävijöitä videokuvattu

Poliisin mukaan kuvattujen ihmisten lukumäärä on suuri. Materiaalia ei ole levitetty mihinkään.

Poliisi tutkii Lappeenrannassa Saimaan ammattikorkeakoulussa epäiltyä salakatselua. Poliisin tiedotteen mukaan ammattikorkeakoulun päärakennuksen julkisten tilojen 1. ja 3. kerroksen esteettömissä wc-tiloissa, eli ns. inva-wc:ssä on videokuvattu salaa siellä käyneitä henkilöitä.

Epäilty rikos on tapahtunut viime vuoden huhtikuun ja syyskuun välisenä aikana.

Poliisi on pidättänyt ja sittemmin vapauttanut teosta epäiltynä vuonna 1982 syntyneen lappeenrantalaisen miehen. Mies on esitutkinnassa myöntänyt kuvanneensa salaa wc-tiloissa käyneitä ihmisiä. Hän on poliisin mukaan toiminut yksin.

Poliisilla on hallussaan teossa käytetty kamera ja sillä kuvattu materiaali. Kuvattua materiaalia ei ole levitetty mihinkään. Suurin osa wc-tiloissa käyneistä ei ole tunnistettavissa materiaalista.

Poliisin mukaan kuvattujen ihmisten lukumäärä on suuri.

Jos kyseisissä wc-tiloissa tapahtuma-aikavälillä käyneet henkilöt haluavat asiasta lisätietoa tai heillä on muuten asiaan liittyvää tietoa, voivat he ottaa yhteyttä Lappeenrannan poliisiaseman rikostutkinnan sähköpostiin: rikostorjunta.etela-karjala@poliisi.fi (siirryt toiseen palveluun).

Esitutkinta on vielä kesken.