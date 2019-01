Airiston Helmeltä takavarikoidut miljoonat pysyvät poliisin hallussa jopa ensi vuoteen – Venäläinen liikemies vaatii rahoja takaisin ja haluaa puhua poliisille

Keskusrikospoliisi saanee pitää Airiston Helmen suuretsinnässä takavarikoidut 3,5 miljoonaa euroa käteistä rahaa vielä jopa vuoden ajan.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on jatkanut syytteen nostamisen määräpäivää ja takavarikkoa ensi vuoden tammikuun loppupuolelle asti.

Airiston Helmen taustalla oleva venäläinen liikemies on valittanut käräjäoikeuden takavarikkopäätöksestä hovioikeuteen. Valitus siirtyy hovioikeuden käsiteltäväksi helmikuun alussa,

Jatkoaikaa takavarikolle ja syytteen nostamiselle haki keskusrikospoliisi.

Se antaa meille työrauhaa, että saatiin yhdellä kertaa tämä vuosi. Tomi Taskila

Tutkinnanjohtajana toimiva KRP:n rikostarkastaja Tomi Taskila on tyytyväinen käräjäoikeuden ratkaisuun.

– Se antaa meille hieman työrauhaa, että saatiin yhdellä kertaa tämä vuosi.

Hän uskoo, että takavarikko jatkuu, vaikka hovioikeus ottaisi valituksen käsittelyyn.

Jos hovioikeus ei muuta käräjäoikeuden päätöstä, epäilty voi kuitenkin kahden kuukauden välein vaatia käräjäoikeutta arvioimaan, onko takavarikointi kohtuutonta, sanoo Taskila.

Kari Uoti: Takavarikko pitäisi kumota

Venäläisen liikemiehen avustaja oikeustieteen tohtori Kari Uoti sanoo, että käräjäoikeuden päätökselle ei ole perusteita.

– Takavarikko pitäisi kumota sen takia, että poliisilla ei ole syytä epäillä, että tässä olisi kyse rahapesusta. Syytä epäillä kynnys ei meidän käsityksemme mukaan ylity. Se on ydin tässä asiassa.

Uoti arvioi, että valituksen käsittely hovioikeudessa etenee nopeasti.

Rikosepäily aiheuttaa suurta vahinkoa. Kari Uoti

Hän sanoo ymmärtävänsä, että selvitetään, onko palkkoja mahdollisesti maksettu pimeästi. Rahanpesuepäilyjä hän ihmettelee.

– Tässä aiheutuu paljon isompi vahinko kuin näiden takavarikoitujen rahojen määrä sillä, että tutkintaan perusteettomasti asiaa, jota ei ole olemassa. Rikosepäily, varsinkin kun se on uutisoitu näin laajasti ympäri maailmaa, aiheuttaa suurta vahinkoa.

KRP ei kommentoi liikemiehen kuulemista

Poliisi ei ole vielä kuullut yrityksen taustalla olevaa venäläistä liikemiestä. Uotin mukaan hänen päämiehensä on valmis tulemaan kuultavaksi heti kun pyydetään.

– Olemme kyllä kysyneet poliisilta, koska haluavat kuulla. Vielä ei kuulemma ole se aika. Ovat antaneet sellaisen aikataulun, että kesään mennessä tai kesän korvalla voisi olla se aika.

– Hän haluaisi selvittää tämän asian mahdollisimman nopeasti, koska hänellä ei ole mitään piiloteltavaa.

Tutkinnanjohtaja Tomi Taskila ei halua kommentoida liikemiehen kuulemista.

Tutkinnanjohtaja Tomi Taskila keskusrikospoliisista sanoo, että Airiston Helmeen liittyvät veropetosepäilyt ovat vahvalla pohjalla. Yle

Keskusrikospoliisi jatkaa tutkintaa kaiken aikaa muun muassa selvittämällä takavarikoiduista laitteista löytyviä tietoja, joita on usealla eri kielellä.

Taskila arvioi, että tärkeäksi luokitellusta materiaalista suurempi osa on vielä tutkimatta. Suuretsinnässä takavarikoituja laitteita palautetaan sitä mukaa kun tarvittavat tiedot on kopioitu.

Joistakin maista keskusrikospoliisi on jo saanut vastauksia oikeusapupyyntöihin, osasta ei. Tietojen valtavan määrän vuoksi tehdään myös uusia oikeusapupyyntöjä. Tietojen saaminen ulkomailta on Taskilan mukaan varsin hidasta.

Intressi on selvittää rahavirta siellä taustalla. Tomi Taskila

– Intressi on selvittää rahavirta siellä taustalla, löytyykö rikosta vai ei. Voihan se tulos olla sekin, että se on laillista rahaa. Mutta näkemys on, että kyllä siihen jotakin rikoksia liittyy, mutta ne ovat selkeästi Suomen ulkopuolella.

Verotarkastuksen arvioidaan valmistuvan alkukesällä. Silloin selviää, mitä verottajan mielestä on tapahtunut.

– Sitten minun mielestäni ollaan tietynlaisessa vedenjakajatilanteessa. On löytynyt tai ei ole löytynyt esirikosta ja pitää ruveta ratkomaan se, miten halutaan juttua viedä eteenpäin.

Taskilan mukaan yhtiön toimintaan liittyvät veropetosepäilyt ovat varsin vahvalla pohjalla ja takavarikoiduilla rahoilla turvataan vältetyt verot.

Toinen vangituista vapaaksi helmikuussa?

Yrityksen palveluksessa Suomessa työskennellyt venäläinen mies on yhä vangittuna. Törkeästä veropetoksesta epäilty mies on ollut tutkintavankeudessa syyskuun lopulta lähtien.

Poliisi haluaa pitää venäläismiehen tutkintavankeudessa vähintäänkin helmikuun loppuun asti.

– Voi tulla kiire saada kaikki tiedot esitettyä ja kuultua, lähinnä sen vuoksi, että koko ajan tulee uutta tietoa lisää. Laajasta ja pitkästä toiminnasta on kyse, joten meillä on paljon kysyttävää häneltä, sanoo Taskila.

Venäläismiehen avustajan, asianajaja Tuomas Sunnarin mukaan miestä on kuulusteltu säännöllisesti. Sunnarin mielestä on selvää, että mies tulisi vapauttaa viimeistään helmikuun lopussa, johon mennessä syytteet olisi pitänyt alunperin nostaa.

Helmikuun loppu on ehdoton takaraja. Tuomas Sunnari

– Mahdollisesti jo sitä ennen pyydämme tuomioistuimelta, että vangitsemista ei enää jatkettaisi. Mutta helmikuun loppu on ehdoton takaraja.

Toinen vangituista, virolainen mies päästettiin vapaaalle tutkintavankeudesta joulukuussa. Häntä epäillään avunannosta törkeään veropetokseen.

Poliisi teki Turun saaristossa ja Varsinais-Suomessa syyskuussa 2018 jättimäisen kotietsinnän pariinkymmeneen Airiston Helmen omistuksessa olevaan kiinteistöön. Etsinnöissä avustivat Rajavartiolaitos ja Puolustusvoimat.

Keskusrikospoliisi aloitti talousrikosepäilyjen tutkimisen verottajan kanssa vuosi sitten. Rikosepäilyt laajenivat myös rahanpesuun. KRP epäilee, että jossakin toisessa maassa rikollisilla keinoilla hankittua rahaa on pesty Suomessa.

