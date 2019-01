Meyer Turun vihjejärjestelmään ei ole tullut tietoja puutteellisista työoloista – alihankkijaverkostossa tuhansia työntekijöitä

Meyer Turun telakan työllistämisvaikutus on jo 10 000 henkeä.

Meyer Turun tiedottajan Tapani Myllyn mukaan telakalla toiminnassa olevan vihjejärjestelmän kautta ei toistaiseksi ole tullut tietoon alihankkijoiden puutteellisia työoloja.

Yle kertoi keskiviikkona, että työvoimapulaa valittavat telakat eivät palkkaa suomalaisia työttömiä metallityöläisiä vaan käyttävät alihankkijoita. Asia nousi keskusteluun myös torstaina eduskunnan kyselytunnilla.

Meyer perusti viime vuonna vihjejärjestelmän, jonka kautta alihankkijoiden työntekijät voivat tehdä nimettömiä ilmoituksia epäkohdista. Asiasta päätettiin sen jälkeen, kun Saksassa tuli ilmi alihankkijoiden puutteellisia työoloja.

– Vihjejärjestelmä on ollut toiminnassa viime keväästä lähtien. Vihjeet käsittelee Meyer Turusta ulkopuolinen Meyerin organisaatio, jotta ei tule eturistiriitoja tapauksiin. Emme saa siis tietoja vihjeistä itse, kertoo Mylly.

Hänen mukaansa tieto vihjejärjestelmään tulevasta, todennettavissa olevasta epäkohdasta kulkeutuu myös telakalle.

– Tällä varmistetaan se, että kukaan ei myöskään kiusakseen tee vihjeitä. Aidoissa tapauksissa pystymme toimimaan, kun sellainen tulee.

Telakalla valtava alihankkijaverkosto

Meyer Turku kertoo palkanneensa tuhat omaa vakituista työntekijää neljän viimeisen vuoden aikana. Telakalla työskentelee yli 2 000 työntekijää, joista telakan mukaan noin 50 on ulkomaalaistaustaista. Tämän lisäksi telakka-alueella työskentelee päivittäin noin 5 000 telakan ja verkoston työntekijää. Tästä luvusta on Mayer Turun mukaan ulkomaalaisten verkostotyöntekijöiden osuus on noin 1 500 työntekijää.

Meyer Turku kertoo nyt, että viime vuonna telakka palkkasi 114 tuotannon työntekijää ja 151 toimihenkilöä.

Telakan työllistämisvaikutus on tällä hetkellä noin 10 000 työntekijää ja Meyer Turku kertoo, että luku kaksinkertaistuu lähivuosina.

