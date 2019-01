Voimakkaasti laajentunut Norwegian rämpii velkaongelmissa, halpalentoyhtiön osake romahti

Norjalainen halpalentoyhtiö Norwegian Air Shuttle on räpistellyt vaikeuksissa viime kuukaudet (siirryt toiseen palveluun).

Suomalaisille matkustajille vaikeudet eivät ole ainakaan toistaiseksi näkyneet. Kilpailu- ja kuluttajavirasto sai viime vuonna Norwegianiin liittyviä yhteydenottoja yhtä paljon kuin edellisvuonnakin.

Tammikuussa yhteydenottojen määrä on tosin hieman kasvanut viime tammikuuhun verrattuna. Luvut ovat kuitenkin vain suuntaa-antavia, koska kuluttaja-asiamiehelle tulleita ilmoituksia voidaan kirjata eri tavoin.

Osakekurssi romahti

Velkainen Norwegian tavoittelee tänä vuonna vähintään kahden miljardin Norjan kruunun eli 200 miljoonan euron säästöjä (siirryt toiseen palveluun). Polttoaineen hinnan noususta yhtiölle koituneet tappiot olivat liki samansuuruiset viime vuonna.

Torstaina Norwegianin osakekurssi romahti neljänneksen arvostaan, kun brittiläis-espanjalainen IAG ilmoitti, että se ei uusi ostotarjoustaan Norwegianista. Samalla IAG kertoi myyvänsä neljän prosentin omistusosuutensa Norwegianissa.

IAG on tehnyt halpalentoyhtiöstä jo kaksi ostotarjousta, joita Norwegianin hallitus ei ole hyväksynyt.

– On sanonta, että kaikki on myytävänä, kun hinta on oikea, yhtiön toimitusjohtaja Björn Kjos sanoo Bloombergin haastattelussa (siirryt toiseen palveluun).

Markkinat ovat hermoilleet Norwegianin vaikeuksia jo pari vuotta.

Yhtiö on laajentunut nopeasti uusille reiteille. Sen lentokonelaivue on paisunut. Yhtiö lentää nykyään myös kaukoreittejä toisin kuin esimerkiksi kilpailijansa EasyJet ja Ryanair. Velkavuori on kasvanut lentokonehankinnoissa.

Rahoitustilanne on vaikea, ja torstainen osakkeen arvon heikkeneminen voi hankaloittaa yhtiön rahoitustilannetta entisestään.

140 lentokonetta myytävänä

Lentomarkkinoita seuraavien analyytikkojen mukaan (siirryt toiseen palveluun)Norwegianin ongelma on sen valtava lentokoneiden määrä.

Viime vuoden lopulla yhtiö kertoi aikovansa myydä 140 konettaan ja leikkaavansa ylimääräistä kapasiteettiaan ja lentoreittejä. Yhtiö kertoo verkkosivuillaan, että sillä on nyt noin 160 konetta.

Lisäksi yhtiön suojautumistoimet polttoaineen hinnannousua vastaan menivät pahasti pieleen (siirryt toiseen palveluun) viime vuonna.

Toimitusjohtaja Kjosin mukaan monet lentoyhtiöt ovat olleet kiinnostuneita ostamaan Norwegianin, muun muassa saksalainen Lufthansa.

Noin neljä prosenttia Norwegianin liikevaihdosta tulee Suomesta.