Ääniä maailmalta - ulkosuomalaiset voivat ensi kertaa äänestää kotisohvalta

Suomen kevään tuplavaalit kiinnostavat myös maailmalla. Yli 250 000 ulkosuomalaisella on eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa äänioikeus ja he voivat nyt ensi kertaa äänestää kotisohvalta, kun kirjeäänestys on mahdollista.

Muutos on iso, koska esimerkiksi Australiassa ja Yhdysvalloissa äänestyspaikka, Suomen suurlähetystö tai edustusto, on voinut olla tuhansien kilometrien päässä. Matkan kustannukset ja siihen kuluva aika ovat usein lannistaneet innokkaimmankin äänestäjän ja siksi äänestysprosentti on jäänyt alhaiseksi.

Euroopassa kirjeäänestys on käytössä 16 valtiossa, Suomessa uudistus oli kiven takana.

- Parikymmentä vuotta siinä meni ja nyt kun uudistus saatiin, se on jo vähän vanha, olisi pitänyt saada nettiäänestys, sanoo ulkosuomalaisten etua ajavan ulkosuomalaisparlamentin puheenjohtaja Jarmo Virmavirta. Hänen mielestään olisi hyvä, jos ulkosuomalaiset voisivat äänestää kaikki samassa esimerkiksi Helsingin vaalipiirissä, nyt vaalipiiri määräytyy viimeisen asuinkunnan perusteella.

Todistaminen epäilyttää amerikkalaisia

Kirjeäänestys on iso parannus ja Washingtonissa asuva ulkosuomalaisparlamentin varapuheenjohtaja Hanna Wagner kertoo laittaneensa tietoa kirjeäänestyksestä eteenpäin etenkin nuorille, jotka eivät ole ennen äänestäneet. Wagnerin mukaan kiinnostus Suomea kohtaan on suuri ja moni miettii paluuta tänne ja myös Yhdysvalloissa syntyneistä lapsista moni on muuttanut Suomeen. Wagnerin mukaan mm suomalaisten onnellisuus, lastenhoito ja se, että täällä voi opiskella englanniksi houkuttavat.

Wagner toivoo, että kirjeäänestyksen tiedot olisivat jatkossa suomen ja ruotsin lisäksi myös englanniksi, koska se voisi helpottaa, esimerkiksi äänestäjän nimikirjoituksen todistamista. Nyt moni amerikkalainen suhtautuu epäillen nimen todistamiseen, kun ei ymmärrä, mistä äänestyskirjeessä on kyse.

Suomessa suvi on suloisin

Australian Canberrassa suurlähetystössä tähän saakka äänestänyt ulkosuomalaisparlamentin varapuheenjohtaja Mikko Pekkala kertoo nyt perheensä kanssa äänestävänsä kirjeitse. Australiassa on äänestyspakko ja hän vitsailee, että ehkä sen voisi ulottaa myös kirjeäänestykseen, että kaikki saataisiin mukaan.

Australian helteistä Suomeen talveen pistäytynyt Pekkala kertoo oppineensa uuden sanan kerrospukeutuminen. Suomi on Pekkalan mukaan jatkuva matkakohde kengurumaahan vuosikymmeniä sitten muuttaneille, missään ei ole suvi niin suloinen, kuin vanhassa kotimaassa.

Ruotsissa on 109 000 Suomen vaaleissa äänioikeutettua ja Suomen asiat kiinnostavat naapurissa kun ollaan, mutta äänestysaktiivisuus on silti jäänyt aiemmin alhaiseksi. Tukholmassa asuva ulkosuomalaisparlamentin varapuheenjohtaja Seija Sjöstedt kertoo, että nyt tehdään paljon töitä ihmisten aktivoimiseksi. Esimerkiksi Sisu-radio ja nuorisojärjestöt on valjastettu vaalityöhön. Nuorten ohella pitkään Ruotsissa asuneita suomalaisia pitää patistaa äänestämään, koska he eivät ole esimerkiksi netin kautta saavutettavissa.

Sjöstedtin mukaan Ruotsissa asuvat suomalaiset ovat hyvin perillä Suomen politiikasta kun kanssakäymistä on paljon.