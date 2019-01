Uusi pidätys Venäjä-tutkinnassa: Trumpin liittolainen Roger Stone otettu kiinni Floridassa

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tukija Roger Stone on pidätetty Floridassa, erikoissyyttäjä Robert Muellerin toimisto kertoo. Pidätys on tehty tänään perjantaina.

Stonea vastaan on nostettu seitsemän syytettä, joista yksi koskee virallisen tutkinnan estämistä, yksi todistajaan vaikuttamista ja viisi tutkijoille annettuja vääriä lausuntoja.

Roger Stone on Trumpin pitkäaikainen tukija ja luotettu. Hänen on kerrottu olleen yhteydessä tahoihin, jotka levittivät Hillary Clintonin presidentinvaalikampanjalta hakkeroituja sähköposteja vuonna 2016, uutiskanava CNN kertoo. (siirryt toiseen palveluun)

Yhdysvaltaisviranomaisten mukaan hakkeroinnin takana olivat Venäjän tiedustelupalvelut.

Syytteet: kampanja halusi tietää Wikileaksin materiaalista

Toistaiseksi on ollut epäselvää, oliko Stonella tietoa sähköpostien levittämisestä etukäteen ja välittikö hän mahdollisia tietojaan eteenpäin Trumpin kampanjalle.

Syytteiden mukaan Stone oli ainakin yrittänyt ottaa yhteyttä Wikileaksiin ja oli kertonut toistuvasti tietojaan materiaaleista ja julkaisuaikatauluista kampanjalle, sanomalehti The Guardian kertoo. (siirryt toiseen palveluun)

Syytteiden mukaan Trumpin kampanjan edustaja oli ottanut Stoneen yhteyttä sen jälkeen, kun Wikileaks oli julkaissut demokraattipuolueelta hakkeroituja sähköposteja heinäkuussa 2016. Edustaja oli halunnut tietää, mitä muuta Clintonia vahingoittavaa aineistoa Wikileaksilla oli.

Lokakuussa 2016 Wikileaksin johtaja Julian Assange lupaili uusia tietovuotoja tiedotustilaisuudessaan. Tämän jälkeen Stone oli kertonut syytteiden mukaan kampanjan edustajille, että Wikileaks oli aikeissa julkaista materiaalia joka viikko. Näin myös tapahtui.

Stone sai syytteet, koska hän antoi syyttäjien mukaan tutkijoille ja kongressille vääriä lausuntoja yhteyksistään Wikileaksiin ja pimitti todistusaineistoa . Lisäksi hän yritti taivutella todistajan antamaan vääriä tietoja tutkijoille.

Sen sijaan häntä ei syytetä rikollisesta yhteistyöstä Wikileaksin tai Venäjän kanssa.

Stone kiistänyt aiemmin syytöksiä

Stone on kiistänyt aiemmin julkisuudessa, että hän olisi tiennyt vuodoista etukäteen tai että hän olisi ollut yhteydessä Venäjän valtion edustajiin. Hän oli silti itse sanonut uskovansa, että Mueller aikoo nostaa häntä vastaan syytteitä.

Stonen on kerrottu jo aiemmin vaihtaneen viestejä sähköposteja levittäneen Guccifer 2.0 -hahmon kanssa. Yhdysvaltalaisviraomaisten mukaan hahmo on Venäjän sotilastiedustelun GRU:n luomus. Stone on myös itse sanonut olleensa yhteydessä Julian Assangeen.

Erikoistutkija Robert Mueller tutkii Venäjän vaikutusta vuoden 2016 Yhdysvaltain presidentinvaaleihin sekä Trumpin kampanjan kytköksiä Venäjään.

Lähteet: Reuters, AP