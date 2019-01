Mikko Harju julkaisi omakohtaisen laulun menettämisen tuskasta: "Kyse on siitä, jäädäänkö me vellomaan tuskaan, vai otetaanko siitä opiksi"

Mikko Harju tunnetaan monista positiivisista ja kannustavista kappaleista. Omakustaneilla uransa aloittanut Harju nousi nopeasti niin suosituksi, että fanit alkoivat ottaa laulujen sanoista tatuointeja kehoonsa. Laulaja- lauluntekijää ilmiö ensin hämmensi.

– Siinä vaiheessa kun niitä oli jo satoja päätin, että en enää yritä analysoida miksi näin tapahtuu. Minä koen, että se on tosi hienoa, miten ihmiset tulevat kertomaan että he ovat saaneet biiseitä jotain, ymmärtäneet elämässään jotain jonka he haluavat muistaa loppuelämänsä.

Marleen Eklund

Harju tunnetaan positiivisista ja kannustavista sanoituksista. Uusin kappale Timantti on hyvin erilainen. Se kertoo menettämisen tuskasta. Kappaleen sanoma on Harjun mukaan myös omassa elämässä koettu.

– Biisin aiheena on menettämisen tuska. Että löydät jonkin asian – tässä kappaleessa Timantin – jollaista ei pitänyt edes olla maailmassa. Ja sitten jostain systä joudut luopumaan sitä. Se on suoraan omasta elämästäni.

Harju halusi kappaleella myös näyttää arvostelijoilleen.

– Jonkin verran on tullut puheita, että Mikko on epäaito. Tai että kaikki ei voi olla noin positiivisia, kaikki ei voi olla noin hyvin koko ajan. Kyllä minäkin tunnen, ja kaikille meille tulee vaikeita hetkiä. Kyse on siitä, jäädäänkö me vellomaan siihen tuskaan kuinka pitkäksi aikaa – vuosiksi, pahimmillaan loppuelämäksi. Minä haluan omassa elämässa toteuttaa sitä, että otetaan aina opiksi, ikävistä ja hyvistäkin jutuista. Ja kasvetaan niiden avulla.

Terveiden elämäntapojen lauluntekijä

Positiivisuuden lisäksi Harju on tullut tunnetuksi terveistä elämäntavoista. Aamurutiineihin kuuluu kehonhuoltoa ja meditaatiota, ja keikkapaikkojen takahuonetarjoilutkin ovat omaa lajiaan.

– Minä luulen, että minulla on yksi Suomen oudoimpia ja erikoisimpia raidereita. Siellä on muun muassa kookosvettä, banaaneja ja välipalapatukoita.

Muusikon mielijuoma on kurkumalatte

Puoli seitsemän -ohjelmassa vieraillut Mikko Harju sekoitti lopuksi oman terveysjuomansa, kurkumalatten. Tässä vielä sen resepti:

Ainekset:

- kauramaitoa (rasvanen versio)

- kookosöljyä

- superkurkumaa

- hunajaa - (juoksevaa)

- riisilesejauhetta

- merisuolaa

Kauramaito kuumennetaan ja siihen sekoitetaan tehosekoittimessa oman maun mukaan kookosöljyä, superkurkumaa, hunajaa ja merisuolaa. Halutessa juoman voi tehdä täyteläisemmäksi riisilesejauheella

