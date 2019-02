PIMEYDEN YTIMESSÄ

Koko EU maksaa noin 50–100 euroa vuodessa per suomalainen, ja parlamentin osuus on 1–2 euroa. Se on mitätön hinta, mutta jollei EU:sta tykkää, sekin voi olla liikaa. Tuoreen Eurobarometri-kyselyn mukaan 65 prosenttia suomalaisista pitää EU-jäsenyyttä hyvänä asiana ja 12 prosenttia huonona.