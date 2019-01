Saapuvat lennot New Yorkin LaGuardian kentälle pysäytettiin hetkeksi – lennonjohtajia ei ole tarpeeksi Trumpin ja kongressin rahoituskiistan jatkuessa

Lennonjohtajat valvovat liikennettä LaGuardian lentokentällä New Yorkissa.

Lennonjohtajat valvovat liikennettä LaGuardian lentokentällä New Yorkissa. Andrew Gombert / EPA

Yhdysvalloissa lentoliikenne on alkanut takkuilla hallinnon rahoituskiistan jatkuessa. Lennot New Yorkin LaGuardian lentokentälle pysäytettiin hetkeksi kokonaan lennonjohtajapulan takia, Yhdysvaltain ilmailuhallinto FAA kertoo yleisradioyhtiö BBC:n mukaan. (siirryt toiseen palveluun)

Uutistoimisto Reutersin ja uutistoimisto AP:n mukaan ilmailuhallinto on tiedottanut, että lentoja lähtee myöhässä. Ilmailuhallinnon mukaan myöhästymiset johtuvat "hienoisesta sairauslomien lisääntymisestä".

Lennot lähtevät myöhässä ilmailuhallinnon mukaan ainakin New Yorkin ympäristössä sijaitsevien LaGuardian ja Newarkin kentiltä sekä Philadelphian lentokentältä.

Demokraattipuoluetta edustava New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomo syyttää lennonjohtajapulasta liittovaltion rahoituskiistaa. Lennonjohtajat ovat työskennelleet kiistan takia ilman palkkaa, ja heitä on jäänyt kotiin tavallista enemmän.

Yhdysvaltain liittovaltion hallinto on ollut osittain suljettuna jo yli kuukauden rahoituskiistan takia. Sulun aikana monet liittovaltion työntekijät on lomautettu, tai he joutuvat työskentelemään lennonjohtajien tapaan ilman palkkaa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja kongressin demokraatit eivät ole päässeet sopuun hallinnon rahoituksesta. Trump vaatii rahoitusta Meksikon rajalle rakennettavalle muurille, mihin demokraatit eivät halua suostua.

Torstaina senaatti äänesti kahdesta ehdotuksesta, jotka olisivat lopettaneet sulun. Molemmat ehdotukset kaatuivat.

Muotoiltu uudelleen otsikkoa ja tekstiä 25.1. klo 18.06: FAA ei ottanut kantaa siihen, johtuuko lennonjohtajapula rahoituskiistasta.

