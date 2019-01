Ranskalaissäveltäjä Michel Legrand on kuollut – tunnettiin muun muassa Cherbourgin sateenvarjot -elokuvan musiikista

Oscar-palkittu ranskalainen säveltäjä Michel Legrand on kuollut. Varsinkin elokuvamusiikin tekijänä tunnettu Legrand kuoli 86-vuotiaana.

Legrandin virallisen Facebook-sivun mukaan (siirryt toiseen palveluun) säveltäjä kuoli lauantaina.

Michel Legrand nousi maineeseen sävellyksillään musikaalielokuviin Cherbourgin sateenvarjot ja Rochefortin tytöt. Molemmat elokuvat ohjasi Jacques Demy.

Myös Legrandin musiikki Norman Jewisonin elokuvaan Thomas Crownin tapaus on erittäin tunnettu. Filmin tunnussävelmästä The Windmills of Your Mind on levytetty paljon eri versioita. Epävirallisena pidetyn James Bond -elokuvan Älä kieltäydy kahdesti musiikki on sekin Legrandin kynästä.

Myös kapellimestarina toiminut Legrand julkaisi yli sata musiikkialbumia.

Legrand voitti kolme elokuva-alan Oscar-palkintoa ja oli ehdolla voittajaksi 13 kertaa. Musiikkiala palkitsi hänen viidellä Grammylla.

Michel Legrand esiintyi Suomessa useita kertoja. Vuonna 2006 hän esiintyi jazztrionsa kanssa Helsingin juhlaviikoilla. Vuonna 2013 hän konsertoi Finlandia-talossa ja vuonna 2015 UMO Jazz Orcherstran ja Helsingin kaupunginorkesterin solistina Musiikkitalossa.

Juttua tarkennettu kello 11.31: Ohjaaja Jacques Demyn nimi korjattu oikeaan asuun.

Lähteet: AFP