Akuutti kriisi päällä, asiakasturvallisuus vaarassa hoivakoti Ulrikassa – Kunta otti toiminnan vastuulleen

Valviran lakimies Reija Kauppi kutsuu tilannetta todella poikkeukselliseksi. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Valviran luvalla toimivasta yksiköstä on tehty toiminnan keskeyttämispäätös (siirryt toiseen palveluun). Nopean päätöksen taustalla oli huoli asukkaiden välittömästä turvallisuudesta.

– Tämä on todella poikkeuksellinen tilanne. Tässä on akuutti kriisi päällä. Välitön asiakasturvallisuus on ollut vaarassa ja siksi toiminta on keskeytetty, Kauppi kertoo Yle uutisille.

Kun teitte tarkastuksen hoitokotiin, niin minkälaisia ongelmia sieltä löytyi?

– Valvira ei ole ollut paikan päällä tekemässä tarkastusta, vaan kaikki nämä tiedot ovat tulleet aluehallintovirastolta, joka on käynyt tarkastuksella paikan päällä. Me olemme tiiviisti tehneet yhteistyötä aluehallintoviraston kanssa. Siellä on ilmennyt esimerkiksi henkilökunnan määrän riittämättömyyttä koskevia epäkohtia, joka on oikeastaan ollut se pääasiallinen syy.

Eli siellä on ollut liian vähän henkilökuntaa suhteessa asukkaisiin, ja siihen, miten paljon heidän hoitonsa vaatisi henkilökuntaa?

– Kyllä, henkilökunnan määrä on ollut riittämätöntä.

Miten Kristiinankaupungin hoitokodin asukkaiden hoito on nyt järjestetty?

– Pääosa asukkaista asuu edelleen samassa toimintayksikössä. Kunta on ottanut toimintayksikön haltuunsa ja on työnjohdollisessa vastuussa sen toiminnasta. Siellä on Esperi Caren työntekijöitä, joiden kanssa kunta on tehnyt henkilöstövuokraussopimuksen ja lisäksi siellä on kaupungin omia työntekijöitä. Aluehallintovirasto on ollut tiiviisti yhteydessä kuntaan, jotta toiminta on asianmukaista ainakin lähipäivien ajan.

Myös muita Esperi Caren hoitoyksikköjä tarkastetaan

Te tutkitte myös muita epäkohtia Esperi Caren hoitoyksiköissä. Mitä tarkemmin ottaen te tutkitte?

– Asian käsittely on vielä kesken. Siinä on otettu käsittelyyn aluehallintovirastosta saatuja epäkohtia koskevia tietoja ja näiden perusteella otettu koko palveluntuottajan toiminnan asianmukaisuus tutkittavaksi Valviraan.

Kuinka monessa Esperi Caren hoitoyksikössä näitä epäkohtia epäillään olevan?

– Tarkkoja lukumääriä en pysty antamaan, mutta useampien aluehallintovirastojen alueelta näitä epäkohtailmoituksia on tullut ja ne koskevat useampia toimintayksiköitä.

Milloin selvitystyöstä saadaan lisätietoja?

– Nyt tehty keskeyttämispäätös on voimassa toistaiseksi. Etenemme siten, että Esperi Carelta pyydetään selvitystä asian osalta. Jatkotoimenpiteet arvioidaan selvityksen perusteella.

Yle uutiset ei ole tavoittanut Esperi Caren edustajia kommentoimaan tapahtumia.

