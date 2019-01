Kriisiin joutuneen hoivakoti Ulrikan asukkaiden turvallisuus on nyt taattu, vakuuttaa kunnan edustaja

Kristiinankaupunki lähetti hoivakoti Ulrikaan omaa hoitohenkilökuntaansa välittömästi sen jälkeen, kun Valviran päätös Esperi Caren toiminnan keskeyttämisestä oli tullut myöhään torstai-iltana.

– Jokaisessa työvuorossa vastuu on nyt Kristiinankaupungin työntekijällä. Tämä on tietysti väliaikainen ratkaisu, jotta toiminta saadaan pikimmiten kuntoon, sanoo Kristiinankaupungin perusturvajohtaja Christian Lindedahl.

Tilanne hoivakodissa huononi Lindedahlin mukaan lyhyen ajan sisällä, kun Esperi Caren palkkalistoilla ollut esimies vaihtoi vuoden vaihteessa muihin tehtäviin. Esperi Care oli parhaillaan rekrytoimassa uutta henkilöstöä. Lindedahl arvioi, että puutteellinen esimiestyö ja mahdollisesti henkilökunnan sairaustapaukset edesauttoivat tilanteen kärjistymistä.

Asukkaiden hoidontarve arvioidaan uudelleen

Hoivakodissa asuu tällä hetkellä 17 asukasta. Tilanteen kriisiydyttyä naapurikunta Kaskinen poisti neljä omaa asukastaan Ulrikasta perjantaina. Kristiinankaupungin perusturvajohtaja Christian Lindedahl vakuuttaa, ettei jäljelle jääneillä asukkailla tai heidän omaisillaan ole syytä huoleen.

– Hoivakodin asukkaille tehdään nyt uusi hoidontarpeen arviointi, jotta henkilökunta osataan mitoittaa oikein.

Ikävistä tapahtumista huolimatta Lindedahl uskoo yhä yksityisten hoivakotien pystyvän tarjoamaan asianmukaista hoitoa.

– Totta kai tämä on vakava juttu, se on aivan selvä. Toiminta pitää nopeasti saattaa asialliseen kuntoon, ja se saatiinkin kun kunta tuli mukaan. On minulla kuitenkin yhä luottamus yksityisiin toimijoihin.

Lindedahl harmittelee, että pienille ja hieman syrjäisille paikkakunnille on vaikea saada rekrytoitua tarpeeksi hoitohenkilökuntaa.

– Se ei kuitenkaan saa millään tavalla kyseenalaistaa sitä hoivaa ja hoitoa, mikä asiakkaalle annetaan. Se on vaan järjestettävä akuuteilla toimenpiteillä.