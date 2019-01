Reuters: Afganistanin rauhanneuvotteluissa edistystä – Taliban-liike kertoo luonnostelleensa Yhdysvaltain lähettilään kanssa rauhansopimuksen

Qatarissa on saatu aikaan sopimusluonnos Afganistanin sodan lopettamiseksi, kertoo uutistoimisto Reuters.

Reutersin lähteet ääri-islamilaisessa Taliban-liikkeessä kertovat, että talibanien edustajat ja Yhdysvaltain erikoislähettiläs valmistelivat sopimusluonnoksen. Sen mukaan ulkomaiset joukot vedetään Afganistanista 18 kuukauden kuluessa sopimuksen hyväksymisestä.

Taliban sanoo lupaavansa, että Afganistanista ei tule äärijärjestö al-Qaidan tukikohtaa.

Reutersin tietojen mukaan sopimusluonnos sisältää myös kohtia vankien vapauttamisesta ja useiden Taliban-johtajien matkustuskieltojen purkamisesta.

Osapuolet neuovottelivat Qatarissa kuusi päivää.

Yhdysvaltain lähettiläs Zalmay Khalilzad suuntaa nyt Afganistaniin esittelemään luonnosta Afganistanin presidentille Ashraf Ghanille.

Sota on kestänyt jo yli 17 vuotta

Vuonna 2001 alkanut Afganistanin sota on pisimpään jatkunut sota, jossa Yhdysvallat on ollut mukana. Sodassa on kuollut ainakin 38 000 afganistanilaista siviiliä ja 58 000 afganistanilaista sotilasta ja poliisia (siirryt toiseen palveluun). Yhdysvaltalaissotilaita on kuollut 2 400.

Presidentti George W Bush käynnisti sodan ohjusiskuilla lokakuussa 2001. Tavoite oli tuhota al-Qaida ja suistaa vallasta terroristijärjestöä suojellut Taliban-hallinto.

Yhdysvallat ei kuitenkaan ole onnistunut pyrkimyksissään.

Yhdysvaltain tukema Afganistanin nykyhallinto on ollut erityisen ahtaalla viime aikoina. Vuoden 2018 alkupuolella siviiliuhreja tuli enemmän kuin koskaan sodan aikana. Samaan aikaan taliban on laajentanut hallussaan olevia alueita.

Yhdysvaltain sotilaallinen läsnäolo yksi avainkysymyksistä

Yhdysvallat on etsinyt reittejä päästä ulos kalliista ja raskaasta sodasta. Presidentti Donald Trump on myös väläytellyt vetäytymistä. Joulukuussa hän ilmoitti, että Yhdysvallat vetää pois noin puole (siirryt toiseen palveluun)t Afganistanissa olevista 14 000 sotilaasta.

Juuri kysymys Yhdysvaltain sotilaallisesta läsnäolosta tulevaisuudessa on the New York Timesin mukaan hiertänyt rauhaneuvotteluja. Yhdysvalloille puolestaan lupaus al-Qaidan toiminnan estämisestä on ollut tärkein.

Yhdysvaltain lähettiläs Khalilzad sanoi jo edellisten rauhanneuvottelujen jälkeen joulukuussa (siirryt toiseen palveluun), että keskusteluissa Talibanin kanssa on päästy pidemmälle kuin aiemmin.