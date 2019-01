Asiakasturvallisuus on vaarantunut useissa Esperi Caren hoivakodeissa – monet kaupungit keskeyttäneet asukkaiden sijoittamisen vakavien ongelmien vuoksi

Monet kaupungit ovat keskeyttäneet vanhusten sijoittamisen Esperi Caren hoivakoteihin väliaikaisesti niissä paljastuneiden jatkuvien ja vakavien ongelmien vuoksi.

Porvoon kaupunki on keskeyttänyt vanhusten lähettämisen hoivakoti Vuokkoon. Aiemmin samoin on toiminut Muurame hoivakoti Paatelan suhteen ja Lahti hoivakoti Launeen kohdalla. Lisäksi Esperin hoivakoteja on joutunut jäähylle takavuosina myös ainakin Vantaalla.

Yle sai tiedot kuntien vanhuspalveluiden johdosta.

Lahdessa ja Muuramessa rajoittamistoimiin ryhdyttiin viime ja toissa vuonna. Sen jälkeen Esperi on parantanut toimintaansa hoivakodeissa sen verran, että niihin voidaan jälleen sjioittaa asukkaita.

Porvoon kaupunki ei sen sijaan edelleenkään lähetä vanhuksia Vuokkoon. Tilanne on jatkunut syksystä lähtien. Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) selvittää parhaillaan Vuokon ongelmia. Avit vastaavat hoivakotien valvonnasta kuntien kanssa.

– Vuokko ei ole saanut epäkohtia korjattua. Kaupunki on syksyllä päättänyt, että hoivakotiin ei ohjata enempää asukkaita, kunnes laatu- ja vaatimustaso vastaa sitä, jota me sopimukselta edellytämme, sanoo Porvoon vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Lea Laakso.

Vuokko on ilmoittanut Porvoolle jo korjanneensa hoivakodissa havaitut epäkohdat.

Yllätystarkastus paljasti ongelmat

Yle tutustui Vuokosta ja Muuramen Paatela-hoivakodeista tehtyihin valvonta-asiakirjoihin. Ne ovat olleet pitkään aluehallintoviraston tarkkailussa.

Aluehallintovirasto teki Vuokkoon ensimmäisen valvontakäynnin jo keväällä 2017. Yleensä yritykselle kerrotaan etukäteen valvontavierailusta, mutta tällä kertaa avi päätti turvautua yllätystarkastukseen.

Tällainen menettely on harvinainen ja siihen turvaudutaan yleensä, jos viranomainen epäilee asukasturvallisuuden vaarantuneen tai jos sen uskotaan olevan ainoa keino saada totuudenmukaista tietoa.

Valvontareissulla paljastui lukuisia ongelmia Vuokon toiminnassa.

Lääkehoitoon osallistuneilla henkilöillä ei ollut asianmukaisia lupia, osaa työntekijöistä ei ollut terveydenhuollon ammattirekisterissä, hoivakodissa oli likaista ja asukkaita oli kohdeltu kaltoin. Heitä oli jätetty istumaan ruokapöytään ruokailun päätyttyä ja viety sänkyyn makaamaan ilman perusteltua syytä.

Vakavin asia oli kenties se, että asiakasturvallisuus oli vaarantunut, koska Vuokossa ei ollut tarpeeksi työntekijöitä. Työvuoroissa oli toisinaan vain yksi työntekijä, vaikka hoivakodissa on 30 asukaspaikkaa.

Vuokon toimintaluvan mukaan henkilöstömitoituksen pitäisi olla 0,58 työntekijää asukasta kohden.

Vuodesta 2016 lähtien Vuokossa seitsemän työntekijää oli irtisanoutunut ja 14 määräaikaisuutta päättynyt.

Henkilökunnan vähyys ongelmien juurisyy

Ongelmien juurisyy hoivakodeissa on yleensä henkilökunnan vähyys. Se on voinut johtaa moniin muihin vaikeuksiin, kuten vanhusten hygienian, ulkoilun, lääkehoidon ja terveellisen ruokavalion laiminlyönteihin.

Muuramen Paatelan hoivakodissa ongelmat tulivat viranomaisten tietoon toissa kesänä. Hoitajien ja tukihenkilöiden määrä oli riittämätön, minkä vuoksi Länsi- ja Sisä-Suomen avi katsoi hoivan laadun vaarantuneen.

Palvelun tilaaja Muuramen kunta ei vakuuttunut yrityksen lupauksista korjata toimintaansa, ja uusien asukkaiden sijoittaminen Paatelaan keskeytettiin noin puoleksi vuodeksi.

– Euro oli hyvä konsultti. Saimme hetkellisesti parannusta aikaiseksi, sanoo palvelujohtaja Simo Oksanen Muuramen kunnasta.

Paatelassa on nähty ylä- ja alamäkiä. Viime kesänä henkilökunta valitti itse hoivakodin epäkohdista aville.

Työntekijöiden mukaan he ehtivät hoitaa vain perushoidon ja joutuvat tinkimään sairaanhoidosta ja asukkaiden viriketoiminnasta työvoimapulan vuoksi.

Valvontatapaamisella selvisi, että vanhusten ulkoiluttaminen ja virkistystoiminta oli puuttunut kevään 2018 ajan lähes kokonaan.

Oksasen mukaan yksi asukas oli kaatunut parvekkeella, kun hoitajan oli ollut pakko jättää hänet yksin toisen työtehtävän vuoksi.

Syksyllä avi teki ennalta ilmoittamattoman valvontakäynnin. Selvisi, että välillä töissä oli ollut keskimäärin kaksi hoitajaa vähemmän, kuin kunnan ja Esperin sopimuksessa edellytetään. Avi velvoitti 70 000 euron sakon uhalla palkkaamaan lisää työntekijöitä Paatelaan.

Ongelmia ei ole vieläkään ratkaistu. Kunta vaatii Paatelaan lisää työntekijöitä. Oksasen mukaan Esperi suostuu tähän, mutta koska tämä nostaa yhtiön kuluja, se haluaa neuvotella kunnan kanssa nykyistä halvemman sopimuksen.

Oksasen mukaan myös Paatelan henkilökunta on kunnan kanssa samaa mieltä henkilöstömitoituksen riittämättömyydestä. Hoivakodin edustajat ovat kertoneet asiasta Esperin johdolle, mutta se ei ole antanut lupaa palkata lisää työntekijöitä.

Ongelmat kärjistyvät yövuoroissa

Hoivakodeissa on usein henkilökuntaa vain sen verran, mitä sopimuksissa alhaisimmillaan edellytetään.

Lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on syyttänyt hoivayhtiöitä voittojen maksimoimisesta. Liiton mielestä voitot tehdään työntekijäkustannuksista, joten ne pidetään mahdollisimman alhaisina.

Hoivayhtiöt puolestaan puolustautuvat alan rekrytointivaikeuksilla.

Ongelmallisimpia asukkaiden kannalta ovat usein yövuorot. Niistä pitää maksaa työntekijälle tavallista suurempaa palkkaa. Hoivakodissa on tavallisesti yövuorossa vain yksi hoitaja, vaikka asukkaita voi olla kymmeniä, joista osan hoiva vaatii normaalistikin kahden henkilön työpanoksen.

– Jos esimerkiksi vanhuksia, jotka pystyisivät menemään avustettuna vessaan, on 30-40 yhden hoitajan varassa, niin eihän se hoitaja kerkeä heitä auttamaan. Se tarkoittaa sitä, että niillä vanhuksilla on vaipat. Jokainen voi miettiä sitä, miltä se tuntuu, sanoo ylitarkastaja Päivi Vainio Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Vainion mukaan esimerkiksi viisikerroksisessa yksikössä voi olla vain kaksi yöhoitajaa. Asukkaiden pitäisi silti olla valvovan silmän alla ympäri vuorokauden.

– Silloin ajatus ympärivuorokautisesta hoivasta ei toteudu. Se on asiakkaalle turvallisuuskysymys.

Vainion mielestä Suomessa pitää koventaa otteita hoivakotien valvonnassa.

– Varsinkin kun samoissa yksiköissä asiat toistuvat, niin ei ole muuta keinoa kuin koventaa seuraamuksia. Joillekin pörssiyhtiöille saattaa voiton tuottaminen olla tärkein ajatus. Ei se, että vanhukset voivat mahdollisimman hyvin.

Esperi lupaa palkata lisää työntekijöitä

Yle ei lauantaina tavoittanut Esperi Caren toimitusjohtajaa Marja Aarnio-Isohannia kommentoimaan tätä juttua.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira tiedotti perjantaina, että se on keskeyttänyt Esperin Kristiinankaupungissa sijaitsevan hoivakoti Ulrikan toiminnan lukuisten epäkohtien vuoksi. Yhden asukkaan epäillään kuolleen hoitovirheen vuoksi.

Aarnio-Isohanni myönsi lauantaina tiedotteessa, että Esperin henkilöstön huolia ja viestejä johdolle ei ole otettu riittävän vakavasti.

– Tästä olemme erittäin pahoillamme ja tämä on meille tästä tilanteesta kaikkein tärkein oppi. Tämä tullaan laittamaan välittömästi kuntoon, Aarnio-Isohanni lupaa.

Yhtiö aikoo nyt selvittää hoivansa laadun kaikissa yksiköissään.

– Palkkaamme lisää henkilöstöä. Vakinaistamme ja kokoaikaistamme tuntityöntekijöitä. Esimiesten työpanos tullaan jatkossa kaikissa yksiköissämme merkitsemään yli puoliksi hallinnon puolelle – tällä hetkellä tässä on ollut epäselvyyksiä, ja sekin on vaikuttanut käsillä olevan henkilöstön määrään yksiköissämme, Aarnio-Isohanni sanoo.