Talven pakkasennätys rikkoutumassa: Ilmatieteen laitos varoittaa koko maata jääkylmästä – ravit peruttu, talvirieha peruttu, juna kulkee

Kuopion kaupunki perui sunnuntaiksi järjestellyn kansalaisten pakkasjuhlan, koska on liikaa pakkasta. Etelässäkin pakkasasteita voi olla 20–30.

Koko Suomeen ennustetaan erittäin kylmää säätä sunnuntaista maanantaiaamuun. Ilmatieteen laitos on antanut koko maan alueelle pakkasvaroituksen: eteläisimmässä Suomessa lukemat olisivat vähintään -20 astetta ja pohjoisessa kireämpää kuin -35 astetta.

Pakkasvaroitus annetaan joko erityisen matalan lämpötilan takia tai pakkasen ja tuulen yhteisestä vaikutuksesta.

– Onhan se edelleen vähän ihmetyksen aihe ihmisille, että miksi suomalaisia varoitellaan pakkasesta, toteaa Ylen meteorologi Toni Hellinen.

Varoitus on kuitenkin tarpeen ulkona työskenteleville ja vaikkapa sydänsairaille. Ilmatieteen laitos suosittelee varoituksen aikana vähentämään fyysistä rasitusta ja välttämään säälle altistumista, aivan kuten läkähdyttävillä helteillä.

Tämän talven ennätyslukema -36,6 astetta Sallassa mennee rikki näillä kylmillä, ehkä jo ensi yönä. Tulevina päivinä pakkanen on kireää, mutta ei purevaa, koska tuuli on melko heikko.

– Sunnuntai on nätti päivä, ja hyvä uutinen on se, ettei tuule. Jos pukeutuu kunnolla, niin on kelpo ulkoilusää, sanoo Toni Hellinen.

Mikä pakkasvaroitus? Annetaan, kun lämpötila alittaa maan eteläosassa -20, keskiosassa -25 ja pohjoisosassa -30 astetta.

Kynnys on alueittain eri, johtuen tilastollisesta toistuvuudesta – eli siitä, mihin on totuttu.

Otettiin käyttöön 2012.

Varoitus on kartalla lievimmillään keltainen, mutta voi olla oranssi tai vakavimmin punainen.

Sunnuntain ja maanantain varoituskartta on keltainen.

Maanantain vastainen yö on todennäköisesti talven kylmin tähän mennessä. Pakkanen kiristyy pohjoisessa 30–40 asteeseen. Etelässäkin pakkasta on sisämaassa enimmillään 20–30 astetta.

Sunnuntaina kylmää on koko päivän. Lauhtumista on odotettavissa maanantaina päivällä.

– "Kylmin hetki" kestää maanantaiaamuun. Sitten lumisateiden myötä pakkaset heikkenevät, Hellinen ennustaa.

– Tiistaina etelässä on lauhimmillaan muutama aste pakkasta, maan keskiosassa -15:n molemmin puolin ja pohjoisimmassa Lapissa parikymmentä pakkasastetta.

Kuopiossa on peruttu (siirryt toiseen palveluun) sunnuntaiksi suunniteltu Pakkasjuhla-puistotapahtuma. Se on perinteisesti huipentanut kuopiolaislasten viikon mittaan viettämät pakkaspäivät. Seinäjoella on peruttu (siirryt toiseen palveluun) sunnuntain ravit.

VR teki viimeksi alkuviikosta harvennuksia junaliikenteen aikatauluihin kovan pakkasen takia. Nyt VR:ltä kerrotaan, ettei tällä haavaa ole tiedossa harvennussuunnitelmia, mutta hankalaan säähän on varauduttu vahvemmalla miehityksellä muun muassa vaihteiden puhdistamista varten. Maanantaista alkaen lumentulo voi aiheuttaa liikenteelle toisenlaista päänvaivaa kuin sunnuntain pakkaspiikki.