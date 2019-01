Jyrkän linjan diplomaatti luotsaamaan Yhdysvaltain Venezuela-politiikkaa – Elliott Abrams vähätteli ihmisoikeusrikoksia ja valehteli kongressille

Yhdysvaltain Venezuela-erikoislähettilääksi perjantaina nimitetyllä Elliott Abramsilla on takanaan pitkä ura Yhdysvaltain ulkopolitiikassa.

Tämä ura ei herätä välttämättä lämpimiä muistoja Latinalaisessa Amerikassa – eikä välttämättä Yhdysvaltain kongressissakaan.

Abrams toimi 1980-luvulla presidentti Ronald Reaganin hallinnossa, kun Yhdysvallat tuki Keski-Amerikassa verisiä taisteluja vasemmistovoimia vastaan.

Abramsin nimi kytkeytyy Reaganin hallintoa ravistelleeseen Iran-Contra-skandaaliin, jonka takia hänet tuomittiin valehtelemisesta kongressille.

70-vuotiaan Abramsin nimityksen voi siis nähdä Yhdysvaltain hallinnon viestinä Venezuelaan siitä, että Yhdysvallat ei välttämättä aio siekailla otteissaan presidentti Nicolás Maduron sosialistihallintoa vastaan.

Guatemalan diktaattorin "edistys ihmisoikeuksissa"

Abrams oli ihmisoikeuksista vastaava apulaisulkoministeri, kun Guatemalan silloinen diktaattori Efraín Ríos Montt (1926–2019) kävi veristä kampanjaa maan maya-alkuperäisväestöä vastaan pitkällisen sisällissodan aikana.

YK:n tukema tutkimuslautakunta on kutsunut vuosien 1982–83 tapahtumia kansanmurhaksi.

Joukkomurhien tapahtuma-aikaan Abrams kampanjoi kongressissa sotilasavun saamiseksi Guatemalan hallinnolle.

Abrams kertoi Monttin saavuttaneen merkittävää edistystä ihmisoikeuksissa.

Hän sanoi, että viattomien siviilien tappaminen vähenee askel askelteelta ja merkittävästi. Siksi aseidenvientikielto Guatemalaan pitäisi purkaa.

– Sellaista edistystä pitää palkita ja rohkaista, Abrams sanoi The MacNeil-Lehrer Report -ohjelmassa (siirryt toiseen palveluun).

Samoin Abrams oli valmis puolustamaan äärioikeistolaisten kuolemanpartioiden toimia El Salvadorissa.

Iran-Contra: Valehtelua kongressille

Abrams oli sekaantunut Iran-Contra-skandaaliin, jossa Yhdysvallat myi salaa aseita Iraniin ja ohjasi tulot Nicaraguassa vasemmistohallitusta vastaan taisteleville oikeistolaisille Contra-sisseille.

Iraniin kohdistui asevientikielto, ja Yhdysvaltain kongressi oli kieltänyt contrien rahoittamisen.

Abrams valehteli roolistaan contrien tukemisessa kongressille. Abrams oli tietoinen siitä, että Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden neuvoston henkilöstön jäsen Oliver North järjesti salaista sotilaallista tukea sisseille. Itse Abrams rohkaisi muita maita rahoittamaan contria.

Hän kiisti nämä asiat todistaessaan kongressin edessä.

Sittemmin Abrams tunnusti syyllistyneensä tiedon salaamiseen kongressilta (siirryt toiseen palveluun), ja sai tuomion 1991. Presidentti George Bush vanhempi armahti hänet 1992.

Elliott Abrams palasi Yhdysvaltain hallintoon George Bush nuoremman kaudella. Tässä kuvassa hän esiintyy yhdessä vaikutusvaltaisen varapresidentin Dick Cheneyn kanssa. Molemmat kannattivat vahvasti Irakin miehitystä 2003. Shawn Thew / EPA

Paluu hallintoon: Tukea Irakin sodalle, Chávezin syrjäyttämiselle

Abrams palasi hallintoon George Bush nuoremman kaudella, kansallisen turvallisuuden neuvoston Lähi-idän asiantuntijaksi. Hän oli innokas Irakin sodan kannattaja.

Brittiläinen The Observer raportoi (siirryt toiseen palveluun), että Abrams sai vuonna 2002 ennakkotietoa vallankaappaushankkeesta Venezuelan vasemmistopopulistista presidenttiä Hugo Chávezia vastaan ja näytti sille vihreää valoa.

Tämä on varmastikin tapaus, jonka Venezuelan johto ja oppositio muistavat.

Elliot Abrams oli jo alkuvuodesta 2017 ehdolla ulkoministeri Rex Tillersonin varamieheksi, mutta nimityksen esti se, että hän oli arvostellut Donald Trumpia vuoden 2016 vaalikampanjan aikaan, muun muassa kolumnissa Weekly Standard -lehdessä (siirryt toiseen palveluun).

Trump ja uuskonservatiivit samoilla linjoilla?

Donald Trumpin ajaman "Amerikka ensin" -politiikan on katsottu merkitsevän osaltaan kriittistä suhtautumista sotilasoperaatioihin ulkomailla – ellei niistä ole selvää hyötyä Yhdysvaltain omille eduille.

Trump arvosteli presidentinvaalikampanjansa aikana Irakin sotaa ja on ilmaissut halukkuutta vetää Yhdysvaltain joukkoja pois niin Syyriasta kuin Afganistanista.

Siinä mielessä Trump on näyttänyt olevan eri linjoilla niin sanottujen neokonservatiivien kanssa. Tähän ryhmään myös Abrams on tavattu lukea.

Yhdysvaltain hallinnosta on nyt annettu viitteitä, että Trump voisi olla valmis tekemään poikkeuksen juuri Latinalaisen Amerikan kohdalla.

– Presidentti Trumpilla on aina ollut hyvin erilainen näkemys meidän pallonpuoliskostamme, varapresidentti Mike Pence sanoi Fox News -televisiokanavalle.

– Hän on kauan ymmärtänyt, että Yhdysvalloilla on erityisvastuu tukea ja vaalia demokratiaa ja vapautta tällä pallonpuoliskolla, ja se on pitkäaikainen perinne.

