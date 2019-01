Pommi-isku kirkkoon Filippiineillä – ainakin 21 kuollut, yli 70 loukkaantunut

Ainakin 21 ihmistä sai surmansa ja 71 haavoittui, kun kaksi pommia räjähti sunnuntaina Jolon saarella Filippiineillä.

Ensimmäinen pommi räjähti lähellä tuomiokirkkoa saaren pääkaupungissa Jolossa. Toinen pommi räjähti katedraalin parkkipaikalla pelastushenkilökunnan saavuttua paikalle. Iskut tapahtuivat aamumessun aikaan.

Filippiinien asevoimien tiedottajan Edgard Arevalon mukaan kuolleiden joukossa on sekä siviilejä että sotilaita.

Räjähdysalueelle johtavat tiet on nyt suljettu ja loukkaantuneita on kuljetettu sairaalahoitoon. Osa haavoittuneista on lennätetty läheiseen Zamboangan kaupunkiin tehohoitoon.

– Olen määrännyt joukkomme nostamaan valmiustasoaan. He varmistavat kaikkien jumalanpalveluspaikkojen ja julkisten tilojen turvallisuuden, kommentoi maan puolustusministeri Delfin Lorenzana.

Terrorismi jatkunut pitkään

Jolon saarella ja sen lähialueilla on toiminut vuosikymmeniä islamistinen separatistiryhmä Abu Sayyaf, jonka tiedetään aiemmin syyllistyneen pommi-iskuihin ja sieppauksiin.

Toistaiseksi mikään ryhmittymä ei ole kuitenkaan ilmoittautunut iskun tekijäksi.

Sunnuntainen pommi-isku tapahtui muutama päivä sen jälkeen, kun Filippiinit hyväksyi kansanäänestyksessä uuden autonomisen alueen perustamisen maan eteläosiin. Äänestyksellä pyrittiin päättää roomalaiskatolista maata vuosikymmeniä repinyt kapina.

Suurin osa maan muslimivaltaisista alueista kannatti autonomian myöntämistä. Sulun maakunnassa, jossa Jolo sijaitsee, autonomiaa kuitenkin vastustettiin. Uutistoimisto AP mukaan alueella toimii kapinallisjoukko joka vastustaa sekä autonomiaa että Aby Sayyaf -ryhmää.

Iskun tekijät selviävät, jahka räjähdemateriaalit saadaan tutkittua, arvioi asevoimien tiedottaja majuri Gerry Besana.

