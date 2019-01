Evakuointikäsky purettu Brasiliassa – toisen padon uskotaan kestävän

Brasilissa määrättiin sunnuntaina 24 000 ihmistä evakuoitaviksi Belo Horizonten kaupungissa, jossa rautamalmikaivoksen padon murtuma vaati useita kymmeniä ihmishenkiä aiemmin tällä viikolla.

Rankat sateet saivat pelastustyöntekijät huolestumaan siitä, että toinenkin pato saattaisi murtuavain pari päivää edellisen suuronnettomuuden jälkeen.

Huolta herättänyt pato sijaitsee aivan perjantaina murtuneen padon vieressä teollisuusalueella Minas Geraisin osavaltiossa Brasilian kaakkoisosassa.

Sunnuntai-iltana evakuointikäsky kuitenkin purettiin. Viranomaisten mukaan murtumisvaaraa ei enää ole.

Etsinnät käynnistyvät uudelleen

Perjantain onnettomuuden jäljiltä on toistaiseksi löydetty 40 kuollutta. Kateissa on yhä 250 ihmistä. Huono sää on vaikeuttanut etsintöjä. Lisäksi toivoa eloonjääneiden löytämisestä on vähän.

Pelastushenkilöstö keskittyi sunnuntaina ihmisten saamiseen ulos kaupungista. Asukkaita kehotettiin sireenien ja kovaäänisten avulla poistumaan kodeistaan.

Kun evakuointimääräys purettiin, uhrien etsinnät käynnistettiin uudestaan.

Päivitetty klo 19.11. Evakuointikäsky on purettu ja etsinnät käynnistetty uudelleen.

Lähteet: AP