Hoivaskandaalin keskellä oleva Esperi kasvaa kovaa ja tekee tappiota – Suomeen ei ole maksettu veroja viime vuosina

Viranomaisten hampaisiin joutuneen hoiva- ja terveyspalvelyhtiö Esperi Caren pääomistaja on kansainvälinen sijoitusjätti ICG (Britanniassa pääkonttoria pitävä Intermediate Capital Group). Se pyörittää lähes 30 miljardin euron omistuksiaan kymmenien veroparatiisiyhtiöiden kautta.

Pohjoismainen sijoitusyhtiö CapMan myi osuutensa Esperi Caresta ICG:lle vuonna 2016. Kauppahintaa ei kerrottu tuolloin julkisuuteen, mutta Iltalehden mukaan brittiyhtiö (siirryt toiseen palveluun) maksoi Esperi Caresta 220 miljoonaa euroa.

Pääosa Esperi Caren omistuksista kulkee sijoittajille anteliaita veroetuja tarjoavan Luxemburgin kautta.

Pääomasijoittaja myöntänyt Esperille 40 miljoonan euron lainat

Esperi Care Holding on Suomen emoyhtiö, joka ei ole maksanut lainkaan yhteisöveroja Suomeen viime vuosina. Tähän on etenkin kaksi merkittävää syytä: konsernin sisäiset lainat sekä yhtiön kova kasvustrategia.

Pääomarahasto ICG on myöntänyt luxemburgilaisen holdingyhtiön kautta Esperin Suomen-yhtiölle yli 40 miljoonan euron lainat. Lainojen korot vaihtelevat 6 ja 15 prosentin välillä, mikä on huomattavan korkea taso nykyisessä alhaisten korkojen tilanteessa.

Vuonna 2017 Esperi Caren emoyhtiön tilikauden tulos oli yhdeksän miljoonaa euroa tappiollinen. Yhtiön tulosta painoivat osaltaan rahoituskulut, jotka olivat yli 16 miljoonaa euroa.

Esperi Caren kaikkien yhtiöiden liikevaihto oli vuonna 2017 yli 210 miljoonaa euroa.

Konsernilainojen avulla tehtävä verosuunnittelu on yleistä pääomasijottajien keskuudessa. Esperi Care on kuitenkin myös ostanut useita alan pienempiä toimijoita sekä keskittynyt kasvattamaan yhtiön toimintoja.

Erityisen paljon hankintoja on tehty vuonna 2017 ja joitakin ostoja viime vuonna.

Tämä on näkynyt yhtiön tuloksessa ja siten myös verotuksessa. Verohallinnon julkaisemien tietojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) emoyhtiö Esperi Care Holding ei maksanut lainkaan yhteisöveroja Suomeen vuonna 2016 tai 2017.

Suuret rahoituskulut ja korkojen verovähennysoikeudet alentavat yhtiöiden maksamia veroja niiden varsinaisissa toimintamaissa kuten Suomessa. Menettelyä on pyritty hillitsemään vähentämällä korkojen vähennysoikeutta.

Yhtiön vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaan yhtiön toimitusjohtajan, johtoryhmän ja hallitusten jäsenten palkat olivat yhteensä 2,2 miljoonaa euroa.

Esperi Care odottaa sotesta kasvua

Pääomasijoittajat ostavat usein yhtiöitä, jotka ovat huonossa taloudellisessa tilanteessa ja saneeraavat yhtiöt kuntoon. Toinen malli on kasvattaa yhtiötä ostamalla saman alan pienempiä toimijoita tai muilla keinoin.

Yleensä pääomarahasto omistaa yhtiön 3–7 vuotta, minkä jälkeen se pyritään myymään voitolla.

Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun) uutisoi viime perjantaina, että viranomaiset määräsivät yhden Esperi Caren omistaman hoitokodin suljettavaksi välittömästi.

Sosiaali- ja terveysalaa valvovan Valviran mukaan Esperi Caren yksikössä Kristiinankaupungissa oli havaittu useita hoitoon liittyviä epäkohtia ja laiminlyöntejä. Yhden hoidettavan epäillään kuolleen hoitovirheen takia.

Emoyhtiön tilinpäätöksestä vuodelta 2017 käy ilmi, että yhtiö näkee sote-uudistuksen parantavan sen liiketoimintamahdollisuuksia. Siellä sanotaan sanasta sanaan seuraavasti: "Esperi näkee mahdolliset tulevat lainsäädännölliset muutokset liittyen valinnan vapauteen sekä järjestämisvastuuseen pääosin liiketoimintaan positiivisesti vaikuttavina."

Hoivayhtiössä myös kotimaista työeläkerahaa

Kansainvälinen pääomarahasto ICG omistaa Esperi Caresta yli 90 prosenttia. Merkittävä omistaja on myös työeläkeyhtiö Ilmarinen noin viiden prosentin osuudella. Esperi Caren toimitusjohtaja Marja Aarnio-Isohanni on ollut Ilmarisen hallituksen jäsen, mutta hän jäi pois hallituksesta viime vuonna ja on nyt varajäsen.

Esperi Care on tuottanut Aarnio-Isohannille hyvin. Aarnio-Isohannin pääomatulot vuonna 2016, jolloin CapMan myi osuutensa Esperi Caresta ICG:lle, olivat 5,2 miljoonaa euroa. Ansio ja pääomatulot yhteenlaskettuna olivat 5,8 miljoonaa euroa.

Hän sanoo Helsingin Sanomille (siirryt toiseen palveluun), että hänen omistusosuutensa yrityksestä on vaihdellut viime vuosina 6–11 prosentin välillä. Tällä hetkellä hän omistaa yhtiöstä suoraan ja yhtiönsä kautta 10,49 prosenttia.

Aarnio-Isohanni ei ole vastannut Ylen yhteydenottopyyntöihin.

Marja Aarnio-Isohanni Sini Pennanen / Esperi Care

Helsingin Sanomien mukaan työeläkeyhtiö Ilmarinen uhkaa luopua omistuksistaan, jos Esperi Care ei onnistu parantamaan toimintaansa.

– Jos korjaavia toimenpiteitä ei tehdä ja mitään ei tapahdu, niin sitten me mahdollisuuksien mukaan irrottaudumme sijoituksesta, sanoo sijoitusjohtaja Mikko Mursula Helsingin Sanomille. (siirryt toiseen palveluun)

Ilmarinen ei alun perin tehnyt sijoitusta Esperi Careen, vaan työeläkeyhtiö Etera. Ilmarinen ja Etera kuitenkin fuusioituvat viime vuonna. Uusi työeläkeyhtiö jatkaa Ilmarisen nimellä.

Yle kertoi vuonna 2016, että Etera oli tehnyt useita suuria liiketoimia Esperi Caren kanssa. Kaupat tehtiin samaan aikaan kuin Aarnio-Isohanni oli työeläkeyhtiön hallituksen jäsen. Etera myönsi Esperi Carelle esimerkiksi kahdeksan miljoonan euron sijoituslainan.

Esperi Care on laajentunut voimakkaasti

Asiakasturvallisuus on vaarantunut useissa Esperi Caren hoivakodeissa ja monet kaupungit ovat keskeyttäneet asukkaiden sijoittamisen vakavien ongelmien vuoksi.

Esperi on myöntänyt virheet hoivatoiminnassa ja sanonut palkkaavansa lisää henkilöstöä.

Valviran sulkeman Ulrikan hoivakodin omistavalla Esperi Carella on kymmeniä hoivakoteja eri puolilla Suomea. Hoivakoteja löytyy useita Turusta ja Espoosta. Muita hoivapaikkakuntia ovat muun muassa Hämeenlinna, Hyvinkää, Forssa, Helsinki, Kerava, Kouvola, Oulu Pieksamäki ja Savonlinna.

Esperi Care tarjoaa asumispalveluita ikäihmisille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, kehitysvammaisille sekä vammaispalvelun asiakkaille.

Lue myös:

Pääministeri Sipilä hoivayhtiö Esperi Caressa paljastuneista ongelmista: Kuntien oltava äärimmäisen huolellisia ulkoistuksissa

Kriisiin joutuneen hoivakoti Ulrikan asukkaiden turvallisuus on nyt taattu, vakuuttaa kunnan edustaja

Asiakasturvallisuus on vaarantunut useissa Esperi Caren hoivakodeissa – monet kaupungit keskeyttäneet asukkaiden sijoittamisen vakavien ongelmien vuoksi

Esperi Care myöntää virheet hoivakotitoiminnassa, palkkaa lisää työntekijöitä – Tehy: Esperillä runsaasti ongelmia Esperi Care osti hoivakodit Pieksämäellä ja Savonlinnassa

Hoivayhtiö Esperi Care rakentaa kaksi uutta hoivakotia Etelä-Karjalaan

Lähes puolet Esperi Caren vanhusten hoivayksiköistä on nyt valvonnassa Lapissa

Esperi Care saanut avilta huomautuksen ja kehotuksia myös Varsinais-Suomessa