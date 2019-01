Sahoilla oli vaikea loppusyksy – Kiinan vienti sakkasi, suhdanne kääntyi laskuun

Tästä on kyse Sahateollisuuden suhdanne kääntyi laskuun viime syksynä.

Talousviisaiden mukaan sahojen suhdanteista on voinut ennustaa tulevaa taloustilannetta laajemminkin, mutta ei ehkä enää.

Aasian markkinat heilauttelevat sahojen suhdanteita isosti.

Loppuvuonna etenkin kuusitavaran vienti Kiinaan sakkasi pahasti.

Sahureita on totuttu pitämään talouden tulevaisuuden oraakkeleina. Puutavaran myynnin tyrehtyminen on tiennyt talouden kurimusta kaikille, kun taas sahatavaran kysynnän kasvu on antanut viitteitä edessä olevista lihavista vuosista.

Toisten asiantuntijoiden mukaan näin on edelleen, toisten taas ei.

Tutkimusjohtaja Paula Horne Pellervon taloustutkimuksen metsäalan tutkimuksesta kuuluu siihen ryhmään, jonka mukaan sahojen suhdanteista ei voi enää ennustaa tulevaa niin kuin ehkä ennen on voinut. Sahateollisuuden merkitys talouden ennustajana on heikentynyt globaalin kaupan huonon arvattavuuden vuoksi, Horne arvioi.

– On loogista, jos investointeihin kohdistuva sahatavaratuotanto alkaa oireilla ennemmin kuin kulutustuotteet. Selkeätä ennustavaa roolia en kuitenkaan enää siinä näe.

Aasian markkinat vaikeuttavat ennusteita

PTT:n tutkimusjohtaja Paula Hornen mukaan etenkin Aasian markkinat voivat heilahdella voimakkaasti. Suomesta viedään puutavaraa paljon Kiinaan ja Japaniin. Etenkin Kiinan vienti tippui syksyllä rajusti.

– Siellä on paljon muitakin kasvavia valtioita Aasiassa, joihin Suomen sahateollisuuden vienti on nolla. Aasian maiden merkitys tulee vahvistumaan ja niin kauan kuin ne eivät ole merkittäviä, niin tietyllä tavalla suhde erkaantuu.

Sahatavaran vienti Kiinaan sakkasi

Lounaissuomalaisilta sahoilta vahvistetaan, että Kiinan vienti on sakannut pahasti loppusyksyn aikana. Esimerkiksi Luvian sahalta kerrotaan, että Kiinan vienti väheni kesän jälkeen peräti 40 prosentilla.

Saman suuntaista viestiä kertoo Westas Oy:n toimitusjohtaja Pekka Kopra. Yhtiö omistaa kaksi perinteikästä sahaa Lounais-Suomessa, Pihlavan sahan Porissa ja Raunion sahan Koskella. Kopran mukaan etenkin kuusitavaran kysyntä on heikentynyt.

– Jo keväällä oli merkkejä siitä, että Kiinan talous muuttuu. Kuusisahatavaran hinta lähti laskuun ja kysyntä samalla. Syksyllä myös Pohjois-Afrikan tilanne on ollut haastava. Se on vaikuttanut mäntysahatavaran suhdanteisiin ja markkinoihin.

Sahateollisuuden viennin notkahduksesta ja sen syistä on aiemmin kertonut Kauppalehti (siirryt toiseen palveluun).

Varastot kasvaneet, mutta ei hälyttävästi

Myös Sahateollisuus ry:n puheenjohtajana toimiva Pekka Kopra kuuluu siihen joukkoon, joka uskoo yhä vakaasti siihen, että sahojen taloudesta pystyy ennustamaan talouden suhdanteita laajemminkin.

Ehkä se vaikein vaihe oli loppusyksystä ennen joulua ja uudenvuoden aikaan. Tulevalle vuodelle kauppoja on tehty. Varastot on sahatavarassa normaalia jonkin verran suuremmat, mutta ei mitenkään hälyttävän suuret kuitenkaan. Pekka Kopra

– Kyllä voin sahateollisuusyrittäjänä tämän allekirjoittaa. Minullakin on sen verran työhistoriaa taustalla, että 2007–08 se toimi varsin hyvin ja nyt minun mielestä viime vuoden lopulla myöskin.

Kopran mukaan täysromahdusta ei kuitenkaan ole näköpiirissä sahoillakaan. Westas on joutunut tekemään vain pieniä rajoituksia tuotantoon. Sahat pyörivät kolmessa vuorossa viitenä päivänä viikossa.

– Ehkä vaikein vaihe oli loppusyksystä ennen joulua ja uudenvuoden aikaan. Tulevalle vuodelle on kauppoja tehty. Varastot on sahatavarassa normaalia jonkin verran suuremmat, mutta ei nyt mitenkään hälyttävän suuret kuitenkaan.

Raaka-aineen hinnan nousu syö sahojen kannattavuutta

Pekka Kopran mukaan sahojen kannattavuutta on syönyt rajusti myös raaka-aineen kova hintojen nousu. Kopran mielestä sahateollisuus on joutunut sijaiskärsijäksi selluteollisuuden hyvälle nosteelle.

Puutavaran hinta on lähtenyt Kopran mukaan nousuun, koska sellun keitto on Suomessa tällä hetkellä niin kannattavaa.

– Toivoisin, että jos jollain toimialalla menee hyvin, niin puustamaksukykyä ohjattaisiin kyseiseen raaka-ainelajikkeeseen.

Toki myös sahateollisuudella on ollut takanaan hyvät vuodet. Esimerkiksi Westakselle viime vuosi oli Kopran mukaan yrityksen viisivuotisen historian paras vuosi.

– Nyt ei oikein tässä vaiheessa osaa sanoa, mitä tämä vuosi tuo tullessaan.