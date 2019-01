Kattolevyn päähänsä saanut opiskelija ei ole vielä palannut kouluun: Äiti kuuli asian vasta neljä tuntia tapaturmasta

Kattolevyn päähänsä saanut opiskelija ei ole vielä palannut kouluun Tampereella. Näin sanoo ammattioppilaitos Tredun johtaja Outi Kallioinen.

Akustovillalevy putosi oppilaan päähän viime viikon torstaina luokkahuoneessa. Yli 2 000 opiskelijan Santalahdentien toimipiste oli kiinni perjantaina.

Kallioisen mukaan remontin tehnyt Skanska kävi viikonloppuna tarkastamassa kaikki kattolevyt.

– Viikonlopun aikana 5 000 neliön ala levyjä on käyty läpi. Sieltä on poistettu levyt, joissa on löysyyttä tai muuta, Kallioinen sanoo.

Tredu-Kiinteistöjen toimitusjohtaja Marko Tulokas sanoo, että tarvittaessa levyt kiinnitetään uudelleen liimaamalla. Vialliset kohdat korjataan hiihtolomaviikon aikana.

Veikko Eromäki / Yle

Pudonnut levy oli akustovillalevy, joka on kavennettu asennusvaiheessa liian kapeaksi eikä se pysynyt kunnolla kannattimella ja putosi. Kokonainen levy painaa Tulokkaan mukaan 976 grammaa ja sen koko on 120 kertaa 137 senttiä.

Äiti kritisoi koulun toimintaa

Tulokas tai Kallioinen eivät tiedä, paljonko levyjä on jouduttu poistamaan katosta löysyyden takia.

Koulu kertoi perjantaina, että sen tietojen mukaan oppilas sai lievän aivotärähdyksen ja on kotihoidossa.

Iltalehti kertoi perjantaina (siirryt toiseen palveluun) illalla, että oppilaalla on luultua vakavammat vammat. Iltalehden haastatteleman äidin mukaan poika oksensi sairaalassa rajusti koko yön eikä ole saanut nukuttua. Poika kärsi päävamman lisäksi kovasta niskasärystä.

Äiti myös kritisoi koulun tiedottamista, koska hän sai tiedon vasta neljä tuntia tapahtuneen jälkeen. Hänen mukaansa poika olisi pitänyt viedä ambulanssilla hoitoon.

Koulun johtaja sanoo, ettei voi kertoa pojan terveydentilasta. Koulu on kuitenkin viimeksi maanantaina käynyt läpi viestinkulkua.

– Varsinainen yhteydenotto saatiin vasta neljän tunnin kuluttua tapahtuneesta. Pojan äidille ei oltu heti soitettu, Outi Kallioinen vahvistaa.

Hänen mukaansa äitiin yritettiin ottaa aiemmin yhteyttä.

– Äitiin on yritetty olla yhteydessä ja yhteys on saatu noin neljän tunnin sisällä. Käymme läpi prosessin, että jatkossa viestit kulkevat nopeammin ja vanhempaan ollaan nopeammin yhteydessä, Kallioinen sanoo.

Yle / Anu Leena Koskinen

Henkilökunta on Kallioisen mukaan toiminut ohjeistuksen ja käypä hoito -ohjeistuksen mukaan.

–Terveydenhuollon ammattilainen on ollut opettajana, siinä ei näyttänyt olevan tarvetta ambulanssille.

Taustalla iso remontti

Santalahdentien remontissa uusittiin myös oppilaitoksen sisäkatot. Santalahdentien toimipisteen remontti alkoi vuonna 2015. Hankkeen kustannusarvio oli 26 miljoonaa. Kohteen bruttopinta-ala oli 20 000 neliötä. Pudonnutta kattotyyppiä on noin 5 000 neliötä.

Yle kertoi perjantaina, että kattolevy putosi jo aikaisemmin. Silloin kukaan ei jäänyt alle. Yli viikko sitten takuutarkastuksessa käytiin tilannetta läpi.

