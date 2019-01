Älä missaa kuplamuovin arvostuspäivää! Stressilelun taru alkoi suihkuverhoista

Tammikuun viimeisenä maanantaina keskitytään maailmalla osoittamaan arvostusta liki kaiken kääreeksi käyvälle kuplamuoville.

Ristimänimen Bubble Wrap Appreciation Day saaneen teemapäivän polkaisi pystyyn indianalainen radioasema vuonna 2001. Sosiaalisessa mediassa sen juhlintaa jaetaan tunnisteella #BubbleWrapDay.

Kaikki eivät välttämättä osallistu juhlintaan aikoina, jolloin muovin turmiollisuus luonnolle ylittää uutiskynnyksen lähes päivittäin. Muutama vuosi sitten arvioitiin kuplamuovia myytävän vuosittain määrä, joka hyvinkin venyisi Maasta Kuuhun.

Nettisivuillaan (siirryt toiseen palveluun) Sealed Air -yhtiö kuitenkin vakuuttaa ”auttavansa asiakkaitaan saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteensa ja kohtaamaan nykypäivän suurimmat sosiaaliset ja ympäristölliset haasteet”.

Kaksi hutia ennen kunnaria

Haasteita riitti kuplamuovin alkutaipaleella ennen maailmanvalloitusta.

New Jerseyssä Yhdysvalloissa asunut parivaljakko halusi alun perin luoda groove-henkisen tapetin, joka vetoaisi beat-sukupolveen ja olisi helppo irrottaa seinästä. Alfred Fielding ja Marc Chavannes keksivät liimata kaksi muovista suihkuverhoa yhteen vuonna 1957.

Keksijäkaksikon autotallissa syntyneestä aivoituksesta ei kuitenkaan tullut suurta myyntimenestystä.

He päättivät seuraavaksi tarjota keksintöään kasvihuoneiden eristämiseen. Yhteen liimattujen suihkuverhojen väliin oli jäänyt ilmakuplia, jotka eristivät lämpöä, mutta läpinäkyvänä muovi päästäisi valon läpi.

Siitäkään ei tullut hittiä.

Läpimurto pakkausten pehmikkeenä

Tuotekehittelyn jälkeen menestys koitti vuonna 1960, kun kaksikon perustama Sealed Air Corporation onnistui houkuttelemaan asiakkaakseen tietokonejätti IBM:n. Yhtiö käytti kuplamuovia suojaamaan IBM 1401 -tietokoneidensa toimitusta.

Nykyään on vaikea hankkia laitetta, jota ei olisi kääritty kuplamuovin suojaavaan huomaan. Pienemmät tilpehöörit sujahtavat postilaatikkoon kuplamuovilla vuoratuissa kirjekuorissa.

Jouni Koutonen / Yle

Sealed Air on kasvanut miljardien dollarien liikevaihtoa pyörittäväksi jätiksi, jonka palkkalistoilla on noin 15 000 ihmistä yli 120 maassa. Kuplamuovin osuus myynnistä on noin kymmenys, sillä tuotekirjo on laajentunut moninaisiin pakkaustarpeisiin, muun muassa elintarvikkeiden tyhjiöpakkauksiin.

Kuplamuovin menestystarina vei Alfred Fieldingin ja Marc Chavannes'n maailman maineeseen. Heidät ikuistettiin New Jerseyn Inventors Hall of Fameen vuonna 1993.

Miljoonat purkavat paineitaan poksauttelemalla

Varsinaisen käyttötarkoituksensa ohessa kuplamuovi tunnetaan oivallisena stressinpoistajana. Ihmiset kautta maailman purkavat aggressioitaan puhkomalla muovikuplista ilmat pihalle.

Maailman villinneen trendin aloittajaksi mainitaan toisen keksijän poika, Howard Fielding.

Ollessaan noin viiden vuoden vanha hän sai käsiinsä hauskan oloista käärettä, eikä voinut vastustaa kiusausta vaan vaistomaisesti alkoi puhkoa kuplia. Kuplat olivat tuolloin nykyistä peruskokoa suurempia, ja niistä lähti mojovampi ääni.

– Sanon olevani ensimmäinen ihminen, joka puhkoi kuplamuovia, mutta olen varma, ettei se pidä paikkaansa. Aikuiset isäni firmassa todennäköisesti tekivät niin ihan laaduntarkkailun nimissä. Mutta olin varmasti ensimmäinen lapsi, tasoitteli Howard Fielding Smithsonian-instituutin julkaisussa viime viikolla (siirryt toiseen palveluun).

Pohjois-Amerikassa kuplamuoville on haettu uusia käyttötarkoituksia järjestelmällä kouluikäisille ideointikilpailuja, joiden tuloksena on syntynyt muuan muassa autonoven suoja sekä muunneltava leija.

Kuplamuovi on inspiroinut tekemään modernia taidetta, ja jos vaatesuunnittelija Graig Greenin hiljakkoin Lontoon muotiviikolla esittelemät asut muodostuvat trendiksi, miehet pukeutuvat kuplamuoviin syksyllä 2019 (siirryt toiseen palveluun) (Today / NBC).