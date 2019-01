Helsinki–Oulu-junan tömähdyksen syy selvisi: vaunusta irtosi levy

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) on selvittänyt sunnuntaina 20.1. sattuneen IC-junan tömähdyksen syyn. Tutkinnassa on selvinnyt, että tömähdyksen ja vaunujen pohjaan tulleen vaurion on aiheuttanut vaunun päädystä irronnut luukun suojalevy.

Helsingistä Ouluun matkalla olleen junan matkustajat tunsivat voimakkaan rytkähdyksen ja kuulivat metallisen kolahdusäänen. Tömähdyksen voimasta muutama istuin retkahti taaksepäin, mistä aiheutui kahdelle matkustajalle niskakipua. Juna jäi seuraavalle asemalle tarkistettavaksi ja matkustajille järjestettiin korvaava kyyti perille.

Otkesin raportin mukaan suojalevy on vaunun alla pyöriessään kiilautunut vaunun pohjan ja ratapölkkyjen väliin ja aiheuttanut matkustajien tunteman rytkähdyksen sekä äänet.

Suojalevyn arvioidaan irronneen Korvensuon eteläpuolella. Levyn irtoamisen syy ei ole tiedossa, koska tarkkaa tapahtumapaikkaa ei ole pystytty määrittelemään. Yhtenä mahdollisuutena pidetään sitä, että vaunun ruuvikytkin olisi irronnut ripustuskoukustaan ja iskeytynyt suojalevyyn.

