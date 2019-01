Syöpähoitoihin tarkoitettu kuvantamislaite lyhentää potilaiden tutkimusmatkoja reippaasti – kansalaiskeräys mahdollisti PET-CT-laitteen tulon Vaasaan

Noin kolmen miljoonan euron laitetta on testattu jo viime viikolla. Torstaina kuvaukset alkavat virallisesti.

PET-CT- kuvantamislaitetta on Vaasan keskussairaalaan toivottu ja haluttu pitkään. Uuden sairaalarakennuksen myötä tilatkin olivat laitteelle jo valmiina ja nyt vihdoin odotettu lisä keskussairaalan palveluihin on kohta käytössä.

Kuvantamislaite on tärkeä apu esimerkiksi syövän hoidossa ja syövän toteamisessa. Laitteella voidaan kuvata myös muita kuin syöpäpotilaita. Esimerkiksi tulehduksista kärsiviä saatetaan kuvauttaa uudella laitteella.

PET-CT-kuvantamislaite on kustannuksiltaan lähes kolme miljoonaa euroa. Terhi Varjonen / Yle

Aluksi laite on käytössä torstaisin mutta mikäli reurssit antavat myöden kuvauksia saattaa tulla lisää.

Tutkimusaine lennätetään Helsingistä Vaasaan

Itse kuvausaika on vain 15-30 minuuttia, mutta valmisteluaika mukaan lukien potilaalla menee tutkimuksessa parista tunnista kolmeen tuntiin.

Suurin aika tutkimuksessa menee radioaktiivisen tutkimusaineen antamisessa potilaalle. Ainetta tiputetaan potilaaseen puolisentoista tuntia ja sen jälkeen on vielä oltava levossa tunnin verran, jonka jälkeen on kuvauksen vuoro.

Tutkimusainetta valmistetaan Helsingissä tarkasti se määrä mitä potilaille tarvitaan. Radioaktiivista ainetta ei voi nopean puoliintumisajan vuoksi säilyttää, vaan se on käytettävä pian valmistuksen jälkeen.

Helsingistä aine tulee lentokoneella Vaasaan ja taksilla keskussairaalaan.

Autoinjektori nimeltään Villegalle valmistaa tutkimusaineen potilaalle. Kliinisen fysiologian ja isotooppiyksikön osastonhoitaja Gun Berg työssään. Terhi Varjonen / Yle

Tutkimuksen kustannukset ovat parin tuhannen euron luokkaa. Koska kyseessä on radioaktiivinen tutkimusaine, on hoitajien pidettävä tarpeeksi pitkä etäisyys potilaaseen. Hoitajilla on myös säteilymittari, joka rekisteröi radioaktiivisuutta jatkuvasti.

Rasittavat matkat vähenevät

Olennaista kuvantamislaitteen Vaasaan saamisessa on ajan ja vaivan säästyminen potilailla. Aiemmin esimerkiksi syöpäpotilas on viety Turkuun kuvattavaksi. Noin 350 kilometrin matka edestakaisin on saattanut olla huonokuntoiselle potilaalle hyvinkin raskas. Nyt kuvaukset tehdään Vaasassa, jolloin pitkiä matkoja ei tule.

Laitetta on testattu viime viikolla potilailla ja ensimmäiset palautteet ovat olleet myönteisiä. Tulevana torstaina kuvataan neljä potilasta.

Diagnostiikkakeskuksen ylihoitaja Birgitta Ivars (vas.), diagnostiikkakeskuksen johtaja, lääkäri Susanna Luukkonen ja kliinisen fysiologian ja isotooppiyksikön osastonhoitaja Gun Berg. Terhi Varjonen / Yle

Kuvien tulkinta tehdään Turussa, sillä yrityksistä huolimatta sairaalaan ei ole saatu palkattua alaan erikoistunutta lääkäriä. Kuvat lähetetään sähköisesti Turkuun PET-keskukseen, jossa ne tulkitaan ja tieto tulee Vaasaan potilasta hoitavalle lääkärille.

Vastaavia mutta ei yhtä uusia laitteita on muun muassa yliopistollisissa keskussairaaloissa. Vanhan Vaasan läänin alueella laite on ensimmäinen.

Laitteen saamiseksi Pohjanmaan Syöpäyhdistys järjesti viime vuonna kansalaiskeräyksen. Sen tuotto ja säätiöiden lahjoitukset mukaan lukien rahoitusta kertyi noin 700 000 euroa. Koko laitteen kustannukset ovat lähes kolme miljoonaa euroa.