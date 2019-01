Matkailuyritykset tekevät ekotekoja, mutta turisti ei sitä välttämättä tiedä – Sustainable Finland-laatumerkki käyttöön kevään aikana

Huskyt kotiuttavat huurteiset keskieurooppalaiset viiden päivän rekiretkeltä Muoniossa. Goretex -haalarit pyörivät pian pesukoneessa, jossa suodatin estää mikromuovin päätymisen poistoveteen. Punaposkiset turistit totuttelevat sisäilman lämpöön hotellissa, jonka öljykattilasta on tehty tarpeeton.

– Siirryimme maalämpöön muutama vuosi sitten ja säästämme 200 000 litraa öljyä vuodessa. Ihan yhtä tärkeää meille on se, että meillä ei esimerkiksi käytetä kertakäyttöastioita ja muovipilleistäkin luovuttiin tänä vuonna, kertoo Harriniva Hotels & Safaris -yrityksen toimitusjohtaja Niina Pietikäinen.

Pihalla on sähköauton latauspiste ja keittiön seinän takana keräyspisteet niin metallille, papereille, lasille kuin keittiörasvoille. Biojätteiden kierrätys ei ole Muoniossa mahdollista, mikä vaivaa Pietikäistä. Hotellivieraita voi olla satamäärin ja ruokaa jää aina. Aiemmin ruoantähteet syötettiin yrityksen villisioille, mutta säädökset eivät enää salli sioille kuin kasvisruoan.

– Toinen asia, jota ei voida Rovaniemen pohjoispuolella kierrättää lainkaan, on muovi. Se on iso asia meille ja myös meidän asiakkaille.

Moni matkailija arvostaisi Pietikäisen sisarusten ponnistuksia, mutta ei tiedä niistä. Oven pielessä tai nettisivuilla ei ole vastuullisuudesta osoittavaa merkkiä, jolla yrityksiä markkinoidaan esimerkiksi kestävän matkailun mallimaana pidetyssä Norjassa.

Niina Pietikäinen sanoo, että Suomessa ollaan muita pohjoismaita jäljessä kestävän matkailun laatumerkin kanssa. "Mutta hyvä että nyt saadaan." Annu Passoja / Yle

Sertifikaatti ei välttämättä sano matkailijalle mitään

Suomalainen kestävän matkailun laatumerkki on kuitenkin jo suunnittelijan pöydällä ja ensimmäiset yritykset saavat sen lähikuukausina. Visit Finlandin hallinnoima Sustainable Finland – kattomerkki edellyttää, että yrityksellä on esimerkiksi Green Key, Joutsenmerkki, ISO 14001 tai muu ympäristösertifikaatti.

Lapin matkailuyrityksistä vain pieni osa on hakenut sertifointia, Visit Finlandin kumppanuuspäällikön Liisa Kokkarisen mukaan sellainen on korkeintaan sadalla yrityksellä.

– Kyllä me haluamme moninkertaistaa sertifoitujen matkailuyritysten määrän. Sen lisäksi haluamme kannustaa matkailualueita mukaan niin, että koko alue lähtisi kehittämään matkailutoimintaa kestävästi, Kokkarinen sanoo.

Sustainable Finland - merkin toivotaan auttavan turisteja ja matkanjärjestäjiä löytämään vastuulliset yritykset nykyistä helpommin. Erilaiset sertifikaatit velvoittavat kyllä tiukkaankin energiansäästöön, kierrätykseen tai ruokajätteen vähentämiseen, mutta matkaiija ei sertifikaatteja välttämättä tunne.

Monet matkailuyritykset ovat samanlaisia kuin Harriniva, ne tarjoavat sekä majoitusta että husky- ja kelkkasafareja, mutta esimerkiksi Green Key -sertifikaatti on saatavissa vain majoitustoimintaan.

Matkailijat todistetusti odottavat ympäristötekoja.

– Haastattelimme noin sataa matkanjärjestäjää Iso-Britanniassa ja Saksassa ja noin 70 prosenttia sanoi, että he pystyisivät kasvattamaan myyntiä, jos he löytäisivät Suomesta enemmän matkailutuotteita, jotka ovat todistettavasti kestäviä, Kokkarinen kertoo.

"Perheyrityksen kvartaali on 25 vuotta"

Mutta onko lopputulos ympäristön kannalta plus-miinus-nolla, jos turistimäärät vielä kasvavat ?

– Kyllähän se kuulostaa ristiriitaiselta ja yritämmekin vaikuttaa siihen, että matkailijat viipyisivät pidempään. Että mentäisiin enemmän laadullisiin matkailijoihin kuin päivämatkalaisiin, sanoo kumppanuuspäällikkö Liisa Kokkarinen.

Lapin matkan hiilijalanjäljestä valtaosa syntyy joka tapauksessa lentomatkalla, Kokkarisen mukaan keskimäärin 90 prosenttia.

– Mutta jos me voimme vaikuttaa siihen kymmeneen prosenttiin niin tehdään täällä se, mikä pystytään. Lentoyhtiöillä on myös kova kilpailu ja tarve kehittää omaa toimintaansa kestäväksi jatkuvasti.

Harrinivan matkailutilan huskykoirat syövät kilon päivässä ja niiden jätökset kompostoidaan. Annu Passoja / Yle

Isovanhempiensa perustamaa matkailutilaa Muonionjoen rannalla johtava Niina Pietikäinen pitää Sustainable Finland -laatumerkkiä hyvin tervetulleena ja hyödyllisenä.

– Suomessa ollaan lainsäädännönkin vuoksi vastuullisia, kun verrataan moneen muuhun matkakohteeseen. Mutta on todella tärkeä viestiä asiakkaille jollain yhteisellä merkillä, joka on uskottava, Pietikäinen toteaa.

Vastuullisen toiminnan motiivi tulee kuitenkin syvemmältä.

– Sanotaan että lappilaisen perheyrityksen kvartaali on 25 vuotta. Sillä ajattelulla menemme myös luonnon kanssa, että me haluamme säästää sen myös seuraavalle sukupolvelle. Meidän tuote on luonto emmekä missään tapauksessa halua pilata sitä.